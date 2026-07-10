Cudzoziemcy przesyłają za granicę mniej pieniędzy. A Polacy przysyłają nad Wisłę tyle samo

W I kwartale kwota przesłana przez cudzoziemców pracujących w Polsce za granicę spadła prawie o połowę – podaje NBP. W tym samym czasie Polacy mieszkający za granicą przesłali nad Wisłę tyle samo pieniędzy, co rok wcześniej.

Obcokrajowcy przesyłają za granicę mniej pieniędzy i robią to rzadziej. Fot. Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images

Jeszcze w I kwartale 2025 r. pieniądze przesłane z i do Polski wynosiły tyle samo – po 4,9 mld zł. Rok później kwota przelana przez Polaków pracujących za granicą niemal nie drgnęła, a ta przesłana za granicę przez cudzoziemców pracujących w Polsce spadła niemal o połowę.

Cudzoziemcy przelali za granicę o niemal połowę mniej

„W I kwartale 2026 r. środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 2,7 mld zł” – podaje Narodowy Bank Polski. To spadek o 45 proc., czyli o 2,2 mld zł.

Obcokrajowcy przesyłają mniej pieniędzy i robią to rzadziej.

„Przyczyną tego spadku była zarówno malejąca łączna suma wynagrodzeń pracowników sezonowych i przygranicznych (wynikająca z mniejszej liczby tego typu pracowników), jak i spadek przekazów wysyłanych za granicę przez migrantów długookresowych” – tłumaczą przedstawiciele NBP.

Niezmiennie dominowały transfery do Ukrainy. Odpowiadają one za 3/4 wszystkich przelewów, czyli za 1,6 mld zł.

Przelewy od Polaków stabilne

Na tym samym poziomie utrzymały się za to przelewy nad Wisłę od Polaków pracujących za granicą. Wyniosły one 4,9 mld zł, notując spadek o 0,4 proc.

Najwięcej pieniędzy do Polski trafiło z Niemiec (1,9 mld zł), Holandii (0,5 mld zł) i Wielkiej Brytanii (0,4 mld zł).

Migranci krótkookresowi odpowiadali za 40 proc. przesłanych do Polski pieniędzy, a długookresowi – za 60 proc. funduszy.

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Źródło: PAP