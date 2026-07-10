Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.07.2026
NEWSROOM XYZ
10.07.2026 13:53

Cudzoziemcy przesyłają za granicę mniej pieniędzy. A Polacy przysyłają nad Wisłę tyle samo

W I kwartale kwota przesłana przez cudzoziemców pracujących w Polsce za granicę spadła prawie o połowę – podaje NBP. W tym samym czasie Polacy mieszkający za granicą przesłali nad Wisłę tyle samo pieniędzy, co rok wcześniej.

Zdjęcie przedstawia banknoty polskiej waluty (złoty, PLN)
Obcokrajowcy przesyłają za granicę mniej pieniędzy i robią to rzadziej. Fot. Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images

Jeszcze w I kwartale 2025 r. pieniądze przesłane z i do Polski wynosiły tyle samo – po 4,9 mld zł. Rok później kwota przelana przez Polaków pracujących za granicą niemal nie drgnęła, a ta przesłana za granicę przez cudzoziemców pracujących w Polsce spadła niemal o połowę.

Cudzoziemcy przelali za granicę o niemal połowę mniej

„W I kwartale 2026 r. środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 2,7 mld zł” – podaje Narodowy Bank Polski. To spadek o 45 proc., czyli o 2,2 mld zł.

Obcokrajowcy przesyłają mniej pieniędzy i robią to rzadziej.

„Przyczyną tego spadku była zarówno malejąca łączna suma wynagrodzeń pracowników sezonowych i przygranicznych (wynikająca z mniejszej liczby tego typu pracowników), jak i spadek przekazów wysyłanych za granicę przez migrantów długookresowych” – tłumaczą przedstawiciele NBP.

Niezmiennie dominowały transfery do Ukrainy. Odpowiadają one za 3/4 wszystkich przelewów, czyli za 1,6 mld zł.

Przelewy od Polaków stabilne

Na tym samym poziomie utrzymały się za to przelewy nad Wisłę od Polaków pracujących za granicą. Wyniosły one 4,9 mld zł, notując spadek o 0,4 proc.

Najwięcej pieniędzy do Polski trafiło z Niemiec (1,9 mld zł), Holandii (0,5 mld zł) i Wielkiej Brytanii (0,4 mld zł).

Migranci krótkookresowi odpowiadali za 40 proc. przesłanych do Polski pieniędzy, a długookresowi – za 60 proc. funduszy.

Polecamy: Polska ominęła pułapkę średniego dochodu. A może ona wcale nie istnieje?

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudowali biznes, sprzedali go i wspierają kolejne. Inne podejście do finansowania startupów
Finansowanie startupów technologicznych może odbywać się na wiele sposobów. Z jednej strony, poprzez fundusze inwestycyjne, z drugiej przedsiębiorców z rynku. Remotly zainteresowali się założyciele…
09.07.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo Technologia
Powstaje nowy kosmiczny hub. Poszuka talentów w mniejszych miastach
Uczelnie i biznes budują nowy ekosystem współpracy sektora kosmicznego. Jak zapowiada Maciej Myśliwiec, dyrektor Centrum Ekosystemu Kosmicznego w SGH, to będzie hub, który połączy naukę, firmy i…
10.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: jak wygląda NATO 3.0 i dlaczego to dobre wieści dla Polski
Szczyt NATO w Ankarze potwierdził jedność sojuszu, którego wrogiem pozostaje Federacja Rosyjska. Ukraina może liczyć na wsparcie, Polska na kontrakty.
09.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polacy rozwiązali problem, z którym nie radzą sobie służby zdrowia. Zdobyli kontrakt na 15 mln dolarów
Polski startup Feyenally stworzył technologię, która w prosty sposób wykrywa problemy ze wzrokiem. Bez konieczności wizyty w wyspecjalizowanych gabinetach. Właśnie pozyskał wielki kontrakt w Ghanie,…
09.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 traci, KGHM mocno w dół. Dzień na GPW 8 lipca 2026 r.
GPW pozostaje pod wpływem wydarzeń geopolitycznych, które ponownie zwiększyły nerwowość na światowych rynkach.
08.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Politycy w miejskich spółkach nie tylko w Warszawie. Sprawdziliśmy Poznań, Wrocław, Kraków i Gdańsk
Latem ma dojść do odpartyjnienia miejskich spółek w Warszawie. Czy za stolicą pójdą inne samorządy? W każdym z miast grono działaczy w spółkach jest spore.
10.07.2026