07.04.2026

Mocny wzrost inwestycji w nieruchomości komercyjne w regionie CEE. Polska na czele

Wartość transakcji inwestycyjnych w 2025 r. w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła ok. 11,8 mld euro, co oznacza wzrost o 34 proc. rok do roku i najlepszy wynik roczny od 2019 r. – wynika z danych Cushman & Wakefield. Polska odpowiadała za 38 proc. wolumenu, Czechy – blisko 36 proc., a Słowacja – ok. 9 proc.

„Miniony rok upłynął pod znakiem trzech zmian strukturalnych. Po pierwsze, kapitał krajowy odpowiadał za rekordowe 65 proc. całkowitego wolumenu. Po drugie, stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów utrzymywały się zasadniczo na stabilnym poziomie, przy czym selektywna kompresja dotyczyła najbardziej atrakcyjnych nieruchomości biurowych i logistycznych. Po trzecie, odnotowano znaczącą dywersyfikację inwestycji między sektorami – liderem został segment nieruchomości biurowych, którego udział w łącznych obrotach wzrósł do 35,9 proc." – podano w komunikacie prasowym.

Jak wskazano, silną pozycję w strukturze popytu utrzymał sektor magazynowy (25,5 proc.), a na kolejnych miejscach znalazły się nieruchomości handlowe (23,7 proc.) oraz hotelowe, których udział w całkowitym wolumenie wzrósł do rekordowych 9 proc.

Podobna sytuacja dotyczyła polskiego rynku, na którym dominowały transakcje w obiekty biurowe, odpowiadające za 39 proc. wolumenu. Na drugim miejscu uplasowały się magazyny – 33 proc. oraz nieruchomości handlowe – 19 proc. Umowy kupna-sprzedaży w sektorze hotelowym i mieszkaniowym wygenerowały odpowiednio 8 proc. i 1 proc. całkowitej wartości.

Jak ocenia Paweł Partyka, head of capital markets Poland w Cushman & Wakefield, region Europy Środkowo-Wschodniej wchodzi w 2026 r. z większą przejrzystością cenową i rosnącą płynnością na lokalnych rynkach.

– W przypadku najbardziej atrakcyjnych obiektów biurowych i logistycznych w lokalizacjach o ograniczonej podaży obserwujemy już wzrosty cen. Jednocześnie na rynek powróciły transakcje portfelowe oraz umowy o wartości powyżej 100 mln euro. Z perspektywy rynku kapitałowego kluczowym zjawiskiem 2025 r. w regionie CEE był bezprecedensowy udział kapitału krajowego – powiedział Partyka.

Dodał, że w Polsce rodzimi inwestorzy odpowiadali za ok. 20 proc. całkowitego wolumenu transakcji oraz ok. 30 proc. w segmencie biurowym.

Według prognoz Cushman & Wakefield stopy kapitalizacji dla najbardziej atrakcyjnych aktywów pozostaną zasadniczo na stabilnym poziomie w 2026 r., choć mogą nieznacznie się obniżyć w przypadku nieruchomości biurowych i logistycznych spełniających standardy ESG – szczególnie tam, gdzie podaż jest ograniczona.

Ryzyko związane m.in. z tempem normalizacji stóp procentowych oraz zmianą dynamiki popytu pozostaje umiarkowane – podano w komunikacie.

Czytaj także: Warszawski Nowy Świat najdroższą ulicą handlową w Polsce. Na świecie jest nowy lider

Źródło: PAP

Na zdjęciu z marca 2025 r. logo Cushman & Wakefield na budynku w Warszawie. Fot. NurPhoto/Getty Images
Pieniądze dzieci nie dają, ale pomagają je wychować. Analiza 10 lat programu 500/800 plus
Program 500/800 plus kosztował ponad 400 mld zł i wyraźnie ograniczył ubóstwo wśród dzieci, ale nie zwiększył trwale dzietności. W efekcie tylko częściowo spełnił swoje cele, a jego wysoki koszt rodzi pytania o zasadność obecnej formuły. 10 lat programu 500/800 plus: ponad 400 mld zł kosztów, wyraźny spadek ubóstwa dzieci, ale brak trwałego wpływu na dzietność. Czy potrzebna jest reforma świadczenia?
Céline Dion. Powrót królowej serc i jej wielka miłość do Paryża
Paryż znów bije w rytmie jednego nazwiska. Céline Dion powraca. Po latach ciszy, choroby i osobistych zmagań, artystka ogłosiła serię dziesięciu koncertów w Paris La Défense Arena – największej hali widowiskowej Europy. Bilety? Niemal nieosiągalne. Emocje? Globalne. Ale za tym spektakularnym powrotem kryje się coś więcej niż strategia marketingowa. To historia miłości. Do życia, muzyki i – przede wszystkim – do Paryża.
Aż do 40 proc. adresów w Polsce nie dojeżdża pociąg ani autobus. Jest oficjalny raport Ministerstwa Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury ujawniło skalę wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. W oficjalnym raporcie prezentuje niepokojące dane: do prawie 40 proc. punktów adresowych w kraju nie dojeżdża żaden autobus ani pociąg. – Jeśli ktoś mówi „po co nam autobusy, skoro każdy ma samochód?”, to równie dobrze można zapytać „po co nam dom kultury, skoro każdy ma Netflixa?”. W cywilizowanym państwie nie może tak być – mówi ekspert.
Jak świat reaguje na inwazję chińskich aut i jaki błąd popełnia Unia Europejska
Wlewają się do Europy szybciej niż zakładano. Chińczycy już wyprzedzili tu Koreańczyków i gonią Japończyków. Karne cła nie działają – Bruksela wprowadzi więc ceny minimalne, co już raz skończyło się źle. A jakie strategie stosują inni?
Nie epilog, lecz proces. O starości na współczesnej scenie
Starość weszła do teatru niepostrzeżenie. Tak jak wchodzi w życie. Niemniej nagle okazała się tematem nie do ominięcia. Ale kto spodziewa się tylko tragedii i dramatów, niech lepiej złapie się fotela. Nic nie jest tu tak oczywiste, jak się wydaje.
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
