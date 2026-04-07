Mocny wzrost inwestycji w nieruchomości komercyjne w regionie CEE. Polska na czele

Wartość transakcji inwestycyjnych w 2025 r. w Europie Środkowo-Wschodniej wyniosła ok. 11,8 mld euro, co oznacza wzrost o 34 proc. rok do roku i najlepszy wynik roczny od 2019 r. – wynika z danych Cushman & Wakefield. Polska odpowiadała za 38 proc. wolumenu, Czechy – blisko 36 proc., a Słowacja – ok. 9 proc.

„Miniony rok upłynął pod znakiem trzech zmian strukturalnych. Po pierwsze, kapitał krajowy odpowiadał za rekordowe 65 proc. całkowitego wolumenu. Po drugie, stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów utrzymywały się zasadniczo na stabilnym poziomie, przy czym selektywna kompresja dotyczyła najbardziej atrakcyjnych nieruchomości biurowych i logistycznych. Po trzecie, odnotowano znaczącą dywersyfikację inwestycji między sektorami – liderem został segment nieruchomości biurowych, którego udział w łącznych obrotach wzrósł do 35,9 proc." – podano w komunikacie prasowym.

Jak wskazano, silną pozycję w strukturze popytu utrzymał sektor magazynowy (25,5 proc.), a na kolejnych miejscach znalazły się nieruchomości handlowe (23,7 proc.) oraz hotelowe, których udział w całkowitym wolumenie wzrósł do rekordowych 9 proc.

Podobna sytuacja dotyczyła polskiego rynku, na którym dominowały transakcje w obiekty biurowe, odpowiadające za 39 proc. wolumenu. Na drugim miejscu uplasowały się magazyny – 33 proc. oraz nieruchomości handlowe – 19 proc. Umowy kupna-sprzedaży w sektorze hotelowym i mieszkaniowym wygenerowały odpowiednio 8 proc. i 1 proc. całkowitej wartości.

Jak ocenia Paweł Partyka, head of capital markets Poland w Cushman & Wakefield, region Europy Środkowo-Wschodniej wchodzi w 2026 r. z większą przejrzystością cenową i rosnącą płynnością na lokalnych rynkach.

– W przypadku najbardziej atrakcyjnych obiektów biurowych i logistycznych w lokalizacjach o ograniczonej podaży obserwujemy już wzrosty cen. Jednocześnie na rynek powróciły transakcje portfelowe oraz umowy o wartości powyżej 100 mln euro. Z perspektywy rynku kapitałowego kluczowym zjawiskiem 2025 r. w regionie CEE był bezprecedensowy udział kapitału krajowego – powiedział Partyka.

Dodał, że w Polsce rodzimi inwestorzy odpowiadali za ok. 20 proc. całkowitego wolumenu transakcji oraz ok. 30 proc. w segmencie biurowym.

Według prognoz Cushman & Wakefield stopy kapitalizacji dla najbardziej atrakcyjnych aktywów pozostaną zasadniczo na stabilnym poziomie w 2026 r., choć mogą nieznacznie się obniżyć w przypadku nieruchomości biurowych i logistycznych spełniających standardy ESG – szczególnie tam, gdzie podaż jest ograniczona.

Ryzyko związane m.in. z tempem normalizacji stóp procentowych oraz zmianą dynamiki popytu pozostaje umiarkowane – podano w komunikacie.

Źródło: PAP