Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.07.2026
NEWSROOM XYZ
01.07.2026 08:24

cyber_Folks zawiera porozumienie z założycielami Vercom. Akcjonariusze kontrolują ponad 40 proc. głosów

cyber_Folks podpisał porozumienie akcjonariuszy Vercom z Krzysztofem Szyszką i Adamem Lewkowiczem, współzałożycielami oraz menedżerami spółki. Strony będą wspólnie głosować w kluczowych sprawach na walnych zgromadzeniach Vercom. Łącznie kontrolują około 41 proc. akcji i głosów.

Porozumienie obejmuje także prawa pierwokupu akcji pomiędzy jego uczestnikami. Jak podkreśla cyber_Folks w komunikacie, dokument potwierdza wspólną wizję rozwoju Vercom oraz jednomyślne poparcie dla strategii właściciela platformy CPaaS. Spółka ocenia, że dzięki porozumieniu, uprawnieniom osobistym do powoływania dwóch z pięciu członków rady nadzorczej Vercom, rozdrobnieniu pozostałego akcjonariatu oraz wspólnej umowie kredytowej utrzymuje kontrolę nad Vercom. W efekcie cyber_Folks zamierza dalej konsolidować wyniki Vercom metodą pełną.

cyber_Folks dokupił akcje od menedżerów Vercom

Przypomnijmy, cyber_Folks nabył od Krzysztofa Szyszki i Adama Lewkowicza niemal 253 tys. akcji Vercom. Cena jednej akcji wyniosła 118, zł, a łączna wartość transakcji sięgnęła około 30 mln zł.

– Zgodnie z deklaracjami po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży części akcji Vercom na początku czerwca br., pozostajemy największym akcjonariuszem spółki i patrzymy na nią w perspektywie długoterminowej. Wierzymy w dalszy potencjał wzrostu Vercom, kompetencje jego zespołu zarządzającego oraz model biznesowy – powiedział Robert Stasik, wiceprezes zarządu cyber_Folks.

Jak dodał, zakup akcji od kluczowych menedżerów Vercom oraz zawarcie porozumienia potwierdzają wspólną strategię dalszego rozwoju spółki. W ocenie cyber_Folks działania te pozwalają utrzymać kontrolę właścicielską nad Vercom i kontynuować pełną konsolidację jej wyników.

Ponad 500 mln zł z transakcji ABB

2 czerwca br. cyber_Folks pozyskał ponad 500 mln zł ze sprzedaży 4 340 405 akcji Vercom w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu, czyli ABB. Transakcja ma wspierać długoterminową strategię Grupy, której celem jest budowa dużego ekosystemu technologicznego dla e-commerce w Europie oraz zwiększenie możliwości realizacji kolejnych akwizycji.

Po zakończeniu ABB cyber_Folks zachował prawo do powoływania dwóch członków rady nadzorczej Vercom. Spółka zadeklarowała też dalsze aktywne wsparcie rozwoju Vercom. Według cyber_Folks po tej transakcji nie doszło do utraty kontroli nad Vercom, a podpisane porozumienie potwierdza wcześniejsze deklaracje oraz długoterminowy charakter współpracy.

Strategia cyber_Folks oparta na akwizycjach

– Pozostajemy strategicznym inwestorem z długoterminowym horyzontem, konsekwentnie budując wiodącą europejską grupę technologiczną dla e-commerce poprzez łączenie wzrostu organicznego z aktywną strategią akwizycyjną – powiedział Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks.

Jak wskazał, dotychczasowe doświadczenie w integracji przejmowanych spółek, reputacja Grupy oraz pozyskane środki finansowe mają dawać cyber_Folks większą elastyczność w dalszej konsolidacji rynku e-commerce.

cyber_Folks rozwija grupę przez wzrost organiczny oraz przejęcia. Celem jest wzmacnianie pozycji na kluczowych rynkach europejskich i rozszerzanie oferty technologii dla e-commerce.

Jakub Dwernicki, prezes i założyciel grupy cyber_Folks
Jakub Dwernicki, prezes i założyciel grupy cyber_Folks Fot. materiały prasowe/cyber_Folks
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