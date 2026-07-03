Cyberpunk 2077 z wynikiem 40 mln sprzedanych egzemplarzy. CD PROJEKT mówi o sile marki
Cyberpunk 2077 osiągnął poziom 40 mln sprzedanych egzemplarzy. Według Michała Nowakowskiego, współprezesa CD PROJEKT, wynik ten potwierdza trwałą siłę marki i stanowi ważną podstawę dla kolejnych projektów rozwijanych w tym uniwersum.
CD PROJEKT poinformował w serwisie X o przekroczeniu kolejnego ważnego progu sprzedaży gry Cyberpunk 2077. Produkcja studia CD PROJEKT RED sprzedała się już w 40 mln egzemplarzy.
Spółka podkreśla, że wynik pokazuje długoterminowy potencjał marki. Gra, mimo upływu lat od premiery, nadal przyciąga graczy i pozostaje jednym z kluczowych tytułów w portfolio grupy.
Michał Nowakowski: to świadectwo jakości historii
Michał Nowakowski, współprezes CD PROJEKT, ocenił, że 40 mln sprzedanych egzemplarzy pokazuje „niesamowitą, trwałą siłę Cyberpunk 2077”. Jak dodał, jest to także dowód na to, co spółka robi najlepiej, czyli tworzenie wysokiej jakości, immersyjnych historii, do których gracze wracają przez lata.
Według Nowakowskiego wynik sprzedaży stanowi dobrą podstawę dla kolejnych projektów rozwijanych w świecie Cyberpunka. Jednym z nich jest anime Cyberpunk: Edgerunners 2.
Cyberpunk: Edgerunners 2 jesienią 2026 roku
Nowa odsłona anime Cyberpunk: Edgerunners 2 ma pojawić się jesienią 2026 roku. Produkcja będzie kolejnym projektem osadzonym w uniwersum Cyberpunka 2077.
CD PROJEKT RED zapowiada, że serial przedstawi nową historię i nowych bohaterów. Projekt ma rozwijać rozpoznawalność marki poza segmentem gier i wzmacniać jej obecność w globalnej popkulturze.
Marka Cyberpunk pozostaje jednym z filarów grupy
Cyberpunk 2077 jest jednym z najważniejszych aktywów CD PROJEKT. Gra została opublikowana w grudniu 2020 r. We wrześniu 2023 roku odbyła się premiera pierwszego i jedynego dodatku, Widmo wolności.