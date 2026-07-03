Cyberpunk 2077 z wynikiem 40 mln sprzedanych egzemplarzy. CD PROJEKT mówi o sile marki

Cyberpunk 2077 osiągnął poziom 40 mln sprzedanych egzemplarzy. Według Michała Nowakowskiego, współprezesa CD PROJEKT, wynik ten potwierdza trwałą siłę marki i stanowi ważną podstawę dla kolejnych projektów rozwijanych w tym uniwersum.

Adam Badowski i Michał Nowakowski, szefowie CD Projektu, podkreślają, że napędza ich ciągłe podnoszenie sobie poprzeczki. Z każdą grą chcą przekraczać artystyczne i technologiczne granice (fot. materiały prasowe)

CD PROJEKT poinformował w serwisie X o przekroczeniu kolejnego ważnego progu sprzedaży gry Cyberpunk 2077. Produkcja studia CD PROJEKT RED sprzedała się już w 40 mln egzemplarzy.

Spółka podkreśla, że wynik pokazuje długoterminowy potencjał marki. Gra, mimo upływu lat od premiery, nadal przyciąga graczy i pozostaje jednym z kluczowych tytułów w portfolio grupy.

"40 million copies sold shows the incredible, lasting strength of Cyberpunk 2077 and is a testament to what CD PROJEKT does best - creating high-quality, immersive stories that keep players returning for years. It's a great foundation for our upcoming projects in this universe,… pic.twitter.com/R12jai8twR — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) July 3, 2026

Michał Nowakowski: to świadectwo jakości historii

Michał Nowakowski, współprezes CD PROJEKT, ocenił, że 40 mln sprzedanych egzemplarzy pokazuje „niesamowitą, trwałą siłę Cyberpunk 2077”. Jak dodał, jest to także dowód na to, co spółka robi najlepiej, czyli tworzenie wysokiej jakości, immersyjnych historii, do których gracze wracają przez lata.

Według Nowakowskiego wynik sprzedaży stanowi dobrą podstawę dla kolejnych projektów rozwijanych w świecie Cyberpunka. Jednym z nich jest anime Cyberpunk: Edgerunners 2.

Cyberpunk: Edgerunners 2 jesienią 2026 roku

Nowa odsłona anime Cyberpunk: Edgerunners 2 ma pojawić się jesienią 2026 roku. Produkcja będzie kolejnym projektem osadzonym w uniwersum Cyberpunka 2077.

CD PROJEKT RED zapowiada, że serial przedstawi nową historię i nowych bohaterów. Projekt ma rozwijać rozpoznawalność marki poza segmentem gier i wzmacniać jej obecność w globalnej popkulturze.

Marka Cyberpunk pozostaje jednym z filarów grupy

Cyberpunk 2077 jest jednym z najważniejszych aktywów CD PROJEKT. Gra została opublikowana w grudniu 2020 r. We wrześniu 2023 roku odbyła się premiera pierwszego i jedynego dodatku, Widmo wolności.