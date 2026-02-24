Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
24.02.2026 13:39

Czarzasty: sprawiedliwy pokój nastąpi, gdy Rosja zostanie zmuszona do zaprzestania agresji

Trwały i sprawiedliwy pokój nastąpi, gdy Rosja zostanie zmuszona przez ukraińskich żołnierzy i międzynarodową presję do zaprzestania agresji – powiedział marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty w ukraińskim parlamencie. Oświadczył też, że ważną gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy będzie jej akcesja do UE.

Podczas wystąpienia we wtorek w Radzie Najwyższej Ukrainy w 4. rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji, Czarzasty mówił, że Polska łączy się z Ukrainą w nadziei na trwały i sprawiedliwy pokój. – Chcemy wierzyć, że może to nastąpić w nieodległym czasie – powiedział marszałek sejmu.

Podkreślił, że Polska nie raz doświadczyła w przeszłości nieliczącego się z interesami mniejszych państw „koncertu mocarstw”. – Domagamy się przywrócenia zasad, przywrócenia ładu międzynarodowego opartego na prawie i wartościach demokratycznych szanującego interesy wszystkich krajów. Domagamy się sprawiedliwego pokoju – oświadczył.

Marszałek sejmu stwierdził, że jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i jej rozwoju w będzie jej akcesja do Unii Europejskiej, do której dążenie – zaznaczył Czarzasty – Polska wspiera z całą mocą.

Występując w Radzie Najwyższej Czarzasty wskazał, że chyli w imieniu narodu polskiego czoło „przed wszystkimi, którzy polegli w obronie niepodległej Ukrainy, w obronie naszej wspólnej europejskiej cywilizacji przed groźnym dla nas wszystkich fanatyzmem kremlowskich przywódców gotowych popełnić każdą zbrodnię dla zaspokojenia swoich obłąkańczych rojeń o odbudowie rosyjskiego imperium”.

– Potępiam prezydenta Putina jako zbrodniarza i ludzi którzy z jego rozkazu dokonują mordów i gwałtów na narodzie ukraińskim – oświadczył Czarzasty.

Czarzasty podziękował przewodniczącemu ukraińskiego parlamentu Rusłanowi Stefanczukowi za jego słowa skierowane w maju 2023 r. w polskim Sejmie do „krewnych i bliskich polskich ofiar tragedii wołyńskiej”. Podziękował również władzom Ukrainy za umożliwienie wznowienia ekshumacji na Wołyniu. – To ważny krok, istotny nie tylko dla opinii publicznej, ale także dla budowania dojrzałej, odpowiedzialnej pamięci historycznej, która służy obu naszym narodom – powiedział marszałek Sejmu.

Stwierdził też, że w historii było mnóstwo opowieści o wzajemnych konfliktach, ale były również „niezliczone jasne karty”, świadczące o bliskości obu narodów i kultur, i o współpracy. Marszałek Sejmu wezwał, by o tym pamiętać.

Źródło: PAP

Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty
Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty w czasie swojego pobytu w Kijowie wystąpił m.in. w ukraińskim parlamencie, gdzie wygłosił przemówienie potępiającej rosyjską agresję. Fot. PAP/Marcin Obara
