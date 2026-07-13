Czerwiec 2026 w Polsce trzeci w historii pomiarów. Temperatury o 2 stopnie wyżej od średniej

Czerwiec w Polsce był ekstremalnie ciepły, trzeci pod tym względem od 1951 r., ze średnią temperaturą powietrza wynoszącą 18,8 stopnia Celsjusza, czyli o 2 stopnie wyższą od średniej wieloletniej dla tego miesiąca – podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Średnie temperatury w Polsce wykazują stały trend rosnący. Fot Getty Images

„Średnia obszarowa temperatura powietrza w czerwcu 2026 r. wyniosła w Polsce 18,8 stopnia Celsjusza i była o 2 stopnie wyższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca (klimatologiczny okres normalny 1991–2020). Tegoroczny czerwiec należy więc zaliczyć do miesięcy ekstremalnie ciepłych termicznie, biorąc pod uwagę średnią dla Polski” – napisał IMGW w opracowaniu.

Na przeważającym obszarze kraju średnia temperatura wyniosła od 17 do 20 stopni Celsjusza, najwięcej na Podkarpaciu – 19,8 stopnia Celsjusza (+2,1 stopnia powyżej normy wieloletniej). Najchłodniejszym regionem były Pobrzeża, gdzie średnia temperatura powietrza (17,7 stopnia Celsjusza) była o 1,8 stopnia wyższa od normy. W całej Polsce odchylenia od średniej wieloletniej wynosiły od 1,4 do 2,8 stopnia.

Czerwiec 2026 r. był cieplejszy o 1,2 stopnia od tego z 2025 r. i był trzecim pod względem ciepła czerwcem od 1951 r., ustępując jedynie czerwcom z 2019 i 2021 r.

28 czerwca w Słubicach odnotowano też najwyższą temperaturę powietrza zarejestrowaną na stacjach synoptycznych w historii pomiarów w Polsce. Było to 40,5 stopnia Celsjusza.

IMGW podaje, że występujący od wielu lat silny trend wzrostowy temperatury powietrza na obszarze Polski był w czerwcu 2026 r. kontynuowany. Od 1951 r. przeciętny wzrost temperatury powietrza w tym miesiącu szacowany jest na 1,95 stopnia Celsjusza, przy czym zdecydowanie najcieplejsza jest ostatnia dekada. Najcieplejszym rokiem pomiarów w Polsce był 2024, potem kolejne miejsca przypadają latom 2019, 2025, 2023, 2020, 2018 oraz 2022.

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Źródło: PAP, XYZ