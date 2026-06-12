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NEWSROOM XYZ
12.06.2026 15:23

Cztery miliardy dolarów nowej pożyczki na sprzęt wojskowy. USA rozszerzają program Foreign Military Financing

Podsekretarz stanu USA Thomas DiNanno zapowiedział rozszerzenie programu Foreign Military Financing dla Polski. To oznacza kolejne 4 miliardy dolarów na sprzęt wojskowy oraz rozszerza polską pulę do prawie 20 miliardów dolarów.

Podczas uroczystości przyjęcia do polskiego wojska myśliwców F-35 podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno zapowiedział rozszerzenie programu Foreign Military Financing, który zakłada przyznawanie sojusznikom pożyczek i grantów na zakup amerykańskiego sprzętu.

Jak tłumaczył DiNanno w rozmowie z PAP, to dodatkowa suma 4 miliardów dolarów. Rozszerza ona polską pulę do prawie 20 miliardów dolarów. Warszawa do tej pory pożyczyła w ramach tego programu 15 miliardów dolarów. Kolejną transzę będzie mogła wydać choćby na kolejne F-35.

Amerykański dyplomata mówił też wcześniej podczas ceremonii, że Polska to modelowy sojusznik USA. – Polska nie czeka na innych, żeby dbać o swoją przyszłość, Polska sama dba o swoją obronę, a Stany Zjednoczone z dumą współpracują z takim sojusznikiem, który bierze swoją odpowiedzialność w pełni na swoje barki i jest poważny w tym, co robi. Tak jak w każdym partnerstwie, także i tutaj są wyzwania, ale Polska na pewno ze wszech miar jest modelowym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych – stwierdził.

Ostatnią umowę pożyczkową w ramach FMF Polska podpisała w lipcu 2025 r. na 4 miliardy dolarów.

Siły Zbrojne RP witają samoloty F-35
Podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno
Amerykanie udzielą Polsce kolejnych 4 miliardów dolarów pożyczek na kupno sprzętu wojskowego. Fot. PAP/Marian Zubrzycki
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