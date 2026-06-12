Siły Zbrojne RP witają samoloty F-35. „Husarze” przelecieli nad Polską
Po przelocie nad Polską rozpoczęła się ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W bazie w Łasku są prezydent Karol Nawrocki i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku rozpoczęła się uroczystość przyjęcia do Sił Zbrojnych RP samolotów F-35. Na miejscu obecni są już m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
– Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza. [...] Dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych – powiedział prezydent.
Zaznaczył też, że przylot maszyn jest dowodem znaczenia strategicznego partnerstwa Polski i USA.
– Za sprawą swojej trudnowykrywalności polskie siły powietrzne i polskie siły zbrojne będą miały możliwość przygotowywania dalekich, precyzyjnych akcji, co także stwarza dla naszych wojskowych wyjątkowe możliwości oddziaływania – dodał Karol Nawrocki.
Samoloty amerykańskiej produkcji zostaną oficjalnie wcielone do polskiej armii. Będą nosiły imię „Husarze”. Ich miejscem stacjonowania będzie właśnie baza w Łasku.
Wcześniej samoloty odbyły lot nad krajem w ramach „Powitania z Polską”. Przeleciały m.in. nad Westerplatte, Warszawą czy Wzgórzem Wawelskim w Krakowie.
Polska kupiła łącznie 32 samoloty F-35A w kontrakcie podpisanym w styczniu 2020 roku. Wartość umowy wyniosła 4,6 mld dolarów netto, co czyni ją jedną z największych transakcji zbrojeniowych w historii kraju.
Pierwsze trzy maszyny trafiły do Polski 22 maja.
Źródło: PAP. Planujemy aktualizację tekstu.