Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.06.2026
NEWSROOM XYZ
12.06.2026 11:39

Siły Zbrojne RP witają samoloty F-35. „Husarze” przelecieli nad Polską

Po przelocie nad Polską rozpoczęła się ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W bazie w Łasku są prezydent Karol Nawrocki i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku rozpoczęła się uroczystość przyjęcia do Sił Zbrojnych RP samolotów F-35. Na miejscu obecni są już m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza. [...] Dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych – powiedział prezydent.

Zaznaczył też, że przylot maszyn jest dowodem znaczenia strategicznego partnerstwa Polski i USA.

– Za sprawą swojej trudnowykrywalności polskie siły powietrzne i polskie siły zbrojne będą miały możliwość przygotowywania dalekich, precyzyjnych akcji, co także stwarza dla naszych wojskowych wyjątkowe możliwości oddziaływania – dodał Karol Nawrocki.

Samoloty amerykańskiej produkcji zostaną oficjalnie wcielone do polskiej armii. Będą nosiły imię „Husarze”. Ich miejscem stacjonowania będzie właśnie baza w Łasku.

Wcześniej samoloty odbyły lot nad krajem w ramach „Powitania z Polską”. Przeleciały m.in. nad Westerplatte, Warszawą czy Wzgórzem Wawelskim w Krakowie.

Polska kupiła łącznie 32 samoloty F-35A w kontrakcie podpisanym w styczniu 2020 roku. Wartość umowy wyniosła 4,6 mld dolarów netto, co czyni ją jedną z największych transakcji zbrojeniowych w historii kraju.

Pierwsze trzy maszyny trafiły do Polski 22 maja.

Źródło: PAP. Planujemy aktualizację tekstu.

Prezydent mianował nowego Dowódcę Operacyjnego RSZ
F-35 na niebie
W piątek Siły Zbrojne RP oficjalnie przyjmą samoloty F-35 do służby. Fot. PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Kiedyś sympatia, dzisiaj wrogość. Jak zmieniał się stosunek Polaków do Ukraińców
Stosunki polsko-ukraińskie na poziomie państwowym znajdują się w kryzysie. Jak jednak wskazują badania i eksperci, pogorszenie nastąpiło już znacznie wcześniej. Kiedy się zaczęło i przede wszystkim –…
10.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Szwedzi tworzą swoje MI6. Reforma budzi kontrowersje
Szwedzki rząd przygotował projekt nowej cywilnej służby wywiadu zagranicznego. Agencja ma rozpocząć działalność 1 stycznia 2027 roku, a na jej utworzenie przeznaczono około 302 mln dolarów. Wojsko…
12.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Koniec testów Kropki, czas na rynkową weryfikację. PKO BP robi eksperyment, którego sektor nie widział
Już 15 czerwca rusza Kropka, czyli nowa aplikacja grywalizacyjna od PKO BP. Za codzienne aktywności i skanowanie paragonów można zgarnąć nagrody z puli 3,54 mln zł. Cel? Pół miliona aktywnych…
12.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Od Moskwy do kosmicznego IPO. SpaceX tryumfuje, choć mógł nie przetrwać pierwszych lat
SpaceX szykuje się do największego IPO w historii. Niewiele jednak brakowało, by burzliwe początki przekreśliły kosmiczne ambicje Elona Muska. Zaczęło się od nieudanych rozmów z Rosjanami, a jeszcze…
11.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
G2A szykuje się do przejęć i celuje w miliard euro GMV. „Wziąłeś najlepsze z funduszu, bez funduszu” (WYWIAD)
G2A wychodzi daleko poza gaming. Po wejściu Krzysztofa Krawczyka do spółki jej twórca Bartosz Skwarczek zapowiada przejęcia i ekspansję w nowych kategoriach. Mówi też o dawnych kontrowersjach,…
12.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kruk rusza na podbój największych gospodarek. „Będziemy technologicznym numerem jeden na świecie” (WYWIAD)
Szef spółki Piotr Krupa zdradza strategię przejęć, która pozwoli uniknąć dekady budowania wszystkiego od zera. Ekspansję napędzą systemy AI automatyzujące procesy oraz nowa struktura, która…
10.06.2026