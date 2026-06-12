Siły Zbrojne RP witają samoloty F-35. „Husarze” przelecieli nad Polską

Po przelocie nad Polską rozpoczęła się ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W bazie w Łasku są prezydent Karol Nawrocki i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku rozpoczęła się uroczystość przyjęcia do Sił Zbrojnych RP samolotów F-35. Na miejscu obecni są już m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Rzeczpospolita Polska jest i będzie w kolejnych latach mocniejsza, silniejsza, będzie bezpieczniejsza. [...] Dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych – powiedział prezydent.

Zaznaczył też, że przylot maszyn jest dowodem znaczenia strategicznego partnerstwa Polski i USA.

– Za sprawą swojej trudnowykrywalności polskie siły powietrzne i polskie siły zbrojne będą miały możliwość przygotowywania dalekich, precyzyjnych akcji, co także stwarza dla naszych wojskowych wyjątkowe możliwości oddziaływania – dodał Karol Nawrocki.

To dzień, na który czekaliśmy od lat! Dziś Polska wita swoje F-35 #Husarz 🇵🇱



Wyruszyły właśnie na uroczyste przeloty nad Łodzią, Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.



O godz. 11:00 w Łasku odbędzie się oficjalne powitanie oraz uroczysty chrzest najnowocześniejszych myśliwców w… pic.twitter.com/90SUYzo6J1 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 12, 2026

Samoloty amerykańskiej produkcji zostaną oficjalnie wcielone do polskiej armii. Będą nosiły imię „Husarze”. Ich miejscem stacjonowania będzie właśnie baza w Łasku.

Wcześniej samoloty odbyły lot nad krajem w ramach „Powitania z Polską”. Przeleciały m.in. nad Westerplatte, Warszawą czy Wzgórzem Wawelskim w Krakowie.

Polska kupiła łącznie 32 samoloty F-35A w kontrakcie podpisanym w styczniu 2020 roku. Wartość umowy wyniosła 4,6 mld dolarów netto, co czyni ją jedną z największych transakcji zbrojeniowych w historii kraju.

Pierwsze trzy maszyny trafiły do Polski 22 maja.

Źródło: PAP. Planujemy aktualizację tekstu.