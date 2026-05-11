Czy ktoś pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do USA? Trwają czynności w sprawie

Od niedzieli prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości – poinformowała Prokuratura Krajowa. Z kolei MSZ zwróci się do USA i Węgier o podstawy prawne pozwalające Ziobrze opuścić Schengen.

Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Prokuratura Krajowa poinformowała na platformie X, że od niedzieli „prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości”.

Od wczoraj w Prokuraturze Krajowej prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości.… — Prokuratura (@PK_GOV_PL) May 11, 2026

„Kontynuowane są również czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego miejsca pobytu podejrzanych Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego” – dodała PK.

MSZ zwróci się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych – poinformował PAP rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Dodał, że na ten moment nie ma planów wezwania do MSZ ambasadora USA w Polsce.

Wewiór wyraził nadzieję, że sytuacja dotycząca Ziobry zostanie rozwiązana i nie będzie miała wpływu na – jego zdaniem – bardzo dobre relacje dwustronne Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

– Zwrócimy się do Węgier i USA z pytaniami o podstawę prawną i faktyczną w sprawie opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Zapytamy m.in. o to, jakie dokumenty umożliwiły mu przekroczenie granic i dały tytuł wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów – powiedział PAP Maciej Wewiór.

– Przypominam, że wcześniej ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała, że Stany Zjednoczone nie planują umożliwić wjazdu Zbigniewa Ziobry na ich terytorium. My, jako państwo, ograniczyliśmy Ziobrze możliwość wyjazdu ze strefy Schengen, chociażby poprzez unieważnienie mu paszportów: krajowego i dyplomatycznego. Mamy nadzieję, że ta sytuacja zostanie rozwiązana i nie będzie miała wpływu na nasze bardzo dobre relacje dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi – dodał rzecznik resortu dyplomacji.

Pytany, czy planowane jest wezwanie do MSZ ambasadora USA w Polsce Toma Rose’a, Wewiór powiedział, że obecnie taki krok nie jest planowany.

Rzecznik MSZ był też pytany o sytuację b. wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego oraz o to, czy wiadomo coś na temat miejsca jego pobytu.

– O nim nic nie wiemy, poza tym, że zależy nam na tym, by nasi obywatele mogli zmierzyć się z zarzutami, jakie na nich ciążą, i mogli się obronić przed polskim sądem. Liczymy więc na ich powrót do kraju – odparł Maciej Wewiór.

Umowa najmu z Marcinem Romanowskim wygasła z końcem kwietnia.

– 1 maja mieszkanie w Budapeszcie było już puste i czeka na nowego lokatora – powiedział PAP przedstawiciel firmy wynajmującej lokal, w którym wcześniej przebywał były wiceminister sprawiedliwości.

Ziobro ma zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą

Były szef MS oraz były wiceszef resortu Marcin Romanowski mają status podejrzanych w prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Pod koniec 2025 r., gdy sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro wyjechał do Budapesztu. Na początku 2026 r. poinformowano, że polityk otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

Media poinformowały, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Informacje o pobycie w USA potwierdził sam Ziobro w Telewizji Republika. Szef MS Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję Ziobry.

Jeszcze przed zwycięstwem wyborczym premier Węgier Péter Magyar zapowiadał, że nie będzie gościć w kraju osób, które uciekają przed wymiarem sprawiedliwości.

Źródło: PAP