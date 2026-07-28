Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.07.2026
NEWSROOM XYZ
28.07.2026 09:42

Dane sugerują przyspieszenie tempa wzrostu PKB. „Ale nastroje w firmach poprawiają się umiarkowanym tempem”

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury rośnie, sugerując przyspieszenie tempa wzrostu PKB w II półroczu – wynika z danych BIEC. „Jednak nastroje przedsiębiorców poprawiają się umiarkowanym tempem” – zastrzegają eksperci.

Zdjęcie przedstawia wieżowce w Warszawie
Fot. Alexander Spatari, Getty Images

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w lipcu wzrósł o 1,6 pkt do 176,6 pkt – wynika z danych Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

„Tempo wzrostu WWK nabrało przyspieszenia, co może przełożyć się na szybsze od dotychczasowego tempo wzrostu PKB w drugim półroczu. Nadal jednak nastroje przedsiębiorców poprawiają się umiarkowanym tempem, na co niewątpliwie ma wpływ utrzymująca się wysoka niepewność” – podają eksperci BIEC.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika cztery przyczyniły się do jego wzrostu, trzy nie zmieniły się, a jedna uległa pogorszeniu. Najsilniejszy wpływ na wzrost wskaźnika miała poprawa nastrojów przedsiębiorców w zakresie ogólnej sytuacji w ich firmie, co może być efektem wzrostu tempa napływu nowych zamówień.

W układzie branżowym poprawę w zamówieniach w największym stopniu odczuwają przedstawiciele przemysłu naftowego i koksowniczego oraz producenci sprzętu elektronicznego i komputerów. W przypadku ostatniego segmentu eksperci BIEC oceniają, że może to być efekt nadchodzącego roku szkolnego i akademickiego, co zwykle generuje dodatkowy popyt na wyroby tych branż.

Nie poprawiła się za to ocena sytuacji finansowej w firmach. Przewaga odsetka firm odczuwających pogorszenie się swej sytuacji nad odsetkiem firm odczuwających poprawę stanu swych finansów od listopada 2025 r. oscyluje w granicach 11-12 pkt proc.

Z kolei negatywny wpływ na wartość WWK miał w tym miesiącu przyrost zapasów wyrobów gotowych w firmach sektora przetwórczego. Może to świadczyć o krótkotrwałości ożywienia po stronie popytu wyrażającego się w nieco wyższym tempie napływu nowych zamówień.

„Jednak w okresie wakacyjnym, kiedy znaczna część załóg jest na urlopach, firmy odkładają część wcześniej wyprodukowanych wyrobów do magazynów w celu wygładzenia sprzedaży i uniknięcia opóźnień w dostawach. Można więc przypuszczać, że obecny wzrost zapasów ma wyłącznie charakter sezonowy” – dodają analitycy BIEC.

Historyczny moment dla polskich finansów publicznych. Dług przekroczył 60 proc. PKB
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polski proptech rośnie w siłę i szuka szans w Europie. Koniec epoki małych aplikacji
Rynek proptech wchodzi w kolejny etap rozwoju. Po latach powstawania wyspecjalizowanych, często niewielkich rozwiązań, coraz większe znaczenie zyskują integracja technologii, budowa kompleksowych…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
B2 Impact nie poświęci marży dla większej skali. „Na tym rynku miarą sukcesu jest cierpliwość”
Na polskim rynku wierzytelności walczą międzynarodowi gracze, a ceny przejmowanych portfeli biją rekordy. B2 Impact nie zamierza na ślepo brać udziału w wyścigu. – Kluczem są stopy zwrotu, nie chcemy…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polacy żyją coraz dłużej, ale różnice między płciami i regionami są wciąż duże. I paradoksalne
Oczekiwana długość życia w Polsce systematycznie rośnie, jednak średnia dla kraju nie oddaje skali wewnętrznego zróżnicowania. Kobiety żyją znacznie dłużej niż mężczyźni, mieszkańców poszczególnych…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Newsy Uncategorized
Kurs Żabki mocno w dół, główne indeksy na plusie. Dzień na GPW 27 lipca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja przyniosła wzrosty na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zwyżkowały wszystkie główne indeksy. Ze wzrostem notowania zakończył m.in. WIG20 mimo wyraźnej przeceny Żabki.…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Jak jedna fabryka pociągnęła w górę węgierski przemysł
Bratankowie mogą się cieszyć ze wzrostu produkcji przemysłowej. W maju była o 2,3 proc. wyższa niż w kwietniu. To jednak w dużym stopniu efekt działalności jednego zakładu – fabryki Foxconna. Bez…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Jak BMW chce walczyć z chińską konkurencją? Firma uruchamia własną fabrykę baterii w USA
BMW chce uniezależnić się od chińskich baterii do samochodów elektrycznych. Dlatego niedaleko swojej fabryki w amerykańskim Spartanburgu niemiecki koncern uruchamia własny zakład, produkujący ogniwa…
27.07.2026