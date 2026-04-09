09.04.2026 11:27

Data4 do 2030 r. chce zainwestować w Polsce 600 mln euro

Data4 chce do 2030 r. zainwestować w Polsce 600 mln euro, tym samym potrajając dotychczasowe inwestycje, których wysokość obecnie wynosi 200 mln euro – poinformował podczas otwarcia drugiego centrum danych Data4 w Jawczycach prezes spółki Olivier Micheli.

Pierwsze centrum danych Data4 w Jawczycach pod Warszawą zostało otwarte w 2023 r.

Spółka zakłada, że po pełnym uruchomieniu kampusu w Jawczycach powstanie 400 pośrednich i bezpośrednich miejsc pracy, które będą odpowiedzialne za obsługę wszystkich technologii niezbędnych do funkcjonowania obiektów.

Data4 to francuska spółka założona w 2006 r. Grupa jest obecnie w trakcie wdrażania europejskiego planu inwestycyjnego o wartości 21,5 mld euro do 2030 r. i chce dysponować w pełni europejską platformą o zabezpieczonej mocy 1,5 GW, operując kampusami we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Niemczech.

Źrodło: PAP

Na zdjęciu ilustracyjnym centrum danych Data4. Fot. Data4
Rozejm z niedomówieniami. Pakistan ratuje świat przed eskalacją wojny USA-Iran
Od apokaliptycznych gróźb „śmierci całej cywilizacji” do nagłego zawieszenia broni na dwie godziny przed upływem ultimatum. Stany Zjednoczone i Iran, za nieoczekiwanym pośrednictwem Pakistanu, zapowiadają wstrzymanie ognia na dwa tygodnie. Stawką jest odblokowanie cieśniny Ormuz i zażegnanie największego kryzysu naftowego w historii, choć obie strony zasadniczo różnią się w interpretacji tego, co dokładnie ustalono.
08.04.2026
Trzy gwoździe do trumny producentów AGD: ETS/CBAM, cło na stal i zbiórka elektrośmieci
Bruksela nie ułatwia firmom konkurowania z azjatyckimi rywalami. Branża AGD bije na alarm, bo unijne przepisy, m.in. chroniące producentów stali, uderzają w jej rentowność. Firmy, które mają fabryki w Azji i Polsce, już zmniejszają produkcję w naszym kraju.
09.04.2026
Polska najbardziej spolaryzowana w UE. „Jedziemy autem bez lusterek wstecznych i z niesprawnymi hamulcami”
3,98 w czteropunktowej skali. Tak zespół badaczy Varieties of Democracy (V-Dem) ocenia skalę politycznej polaryzacji w Polsce. Jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. I może być dla nas niebezpieczna.
08.04.2026
Azjaci wolą Chiny od USA? Sondaż singapurskiego think tanku
Historycznie duża liczba osób mających wpływ na kształtowanie polityki państw Azji Południowo-Wschodniej wolałaby sojusz z Pekinem niż z Waszyngtonem. Ale Azjaci mają obawy wobec obu globalnych potęg i najchętniej zachowaliby od nich równy dystans.
09.04.2026
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
07.04.2026
Krakowianie chcą odwołać prezydenta Miszalskiego. Prawo referendalne sprawia, że ich szanse są mało prawdopodobne
W latach 2018-2024 w całej Polsce miało miejsce 78 referendów w sprawie odwołania lokalnych władz. Tylko w 11 przypadkach frekwencja okazała się wystarczająca.
08.04.2026