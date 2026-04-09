Data4 do 2030 r. chce zainwestować w Polsce 600 mln euro

Data4 chce do 2030 r. zainwestować w Polsce 600 mln euro, tym samym potrajając dotychczasowe inwestycje, których wysokość obecnie wynosi 200 mln euro – poinformował podczas otwarcia drugiego centrum danych Data4 w Jawczycach prezes spółki Olivier Micheli.

Pierwsze centrum danych Data4 w Jawczycach pod Warszawą zostało otwarte w 2023 r.

Spółka zakłada, że po pełnym uruchomieniu kampusu w Jawczycach powstanie 400 pośrednich i bezpośrednich miejsc pracy, które będą odpowiedzialne za obsługę wszystkich technologii niezbędnych do funkcjonowania obiektów.

Data4 to francuska spółka założona w 2006 r. Grupa jest obecnie w trakcie wdrażania europejskiego planu inwestycyjnego o wartości 21,5 mld euro do 2030 r. i chce dysponować w pełni europejską platformą o zabezpieczonej mocy 1,5 GW, operując kampusami we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Niemczech.

Źrodło: PAP