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16.06.2026 10:04

Data4 zainwestuje pięć miliardów euro w centra danych. „Zbudujemy suwerenną infrastrukturę"

Firma Data4 chce zainwestować pięć miliardów euro w północnej Francji. Celem jest powstanie kampusu centrów danych o mocy 700 MW. Ma to być największy projekt firmy w kraju.

Jak deklaruje Data4, do 2030 roku grupa planuje zainwestować ponad 20 miliardów euro w rozwój swoich kampusów w Europie.

Kampusu data center powstanie w mieście Escaudain, w regionie Hauts-de-France, położonym w północnej Francji. Po ukończeniu projektu powstanie w regionie 2 400 stałych miejsc pracy. Pod koniec 2025 roku grupa ogłosiła, że została wybrana przez lokalną administrację aglomeracji La Porte du Hainaut jako wyłączny partner do rewitalizacji terenu dawnej fabryki Usinor.

Data4 inwestuje w centra danych

Data4 przekształciła do tej pory dawne fabryki Alcatela (kampus PAR01) i Nokia (kampus PAR03) w pobliżu Paryża, w jeden z największych w Europie hubów centrów danych o mocy 500 MW. Planowany kampus w Escaudain, o mocy 700 MW, mieszczący się na obszarze 33 hektarów, będzie obecnie największym projektem Data4 we Francji.

- Z dumą nadajemy naszemu projektowi realny kształt. Region Hauts-de-France jest obszarem o ogromnym znaczeniu strategicznym i jednym z głównych europejskich węzłów łączności i komunikacji — mówi Olivier Micheli, prezes Data4.

- Przy wsparciu administracji krajowej i regionalnej będziemy mogli ożywić ten obszar, włączyć go do branży cyfrowej i budować suwerenną, zrównoważoną i konkurencyjną infrastrukturę, której Francja i Europa tak pilnie potrzebują – dodaje.

Aby usprawnić prace w regionie, uruchomiono „fast track”, procedurę stworzoną w zeszłym roku przez francuski rząd i RTE (francuskiego operatora przesyłowego energii elektrycznej). Jej celem jest wskazanie lokalizacji gotowych do inwestycji i ułatwienie budowy centrów danych, zgodnie z francuskimi ambicjami w zakresie innowacji i sztucznej inteligencji.

Kolejne inwestycje we Francji

Dodatkowe badania oraz wstępne prace budowlane potrwają przez najbliższe 12 miesięcy. W kolejnych latach powstaną cztery centra danych nowej generacji. Projekt budynków uwzględnia najnowsze innowacje środowiskowe, takie jak wykorzystanie niskoemisyjnego betonu oraz odzysk ciepła odpadowego emitowanego przez serwery, co pomoże ograniczyć ślad środowiskowy.

Data4 inwestuje też w Polsce. W planach są projekty o łącznej wartości 600 mln euro.

centrum danych Data4
Centrum danych Data4. Fot. Data4
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