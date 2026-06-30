Robyg przydzielił inwestorom 35 mln akcji

Robyg przydzielił łącznie niemal 35 mln akcji inwestorom w ramach oferty publicznej. Spółka zebrała w ten sposób prawie 1,2 mld zł. Wszystkie nowe akcje trafiły w ręce 11 inwestorów instytucjonalnych.

W ramach oferty publicznej Robyg przydzielił 25 mln akcji sprzedawanych przez TAG Beteiligungs i 9,6 mln nowych akcji. Łączna wartość oferty wyniosła 1,178 mld zł, z czego „stare” papiery odpowiadały za 850 mln zł, a nowe – za 328 mln zł.

Cena emisyjna jednej akcji w IPO Robygu wyniosła 34 zł.

Nowe akcje były oferowane tylko inwestorom instytucjonalnym. Zgłosiło się po nie 11 podmiotów, które złożyły 92 zapisy. Z kolei na akcje sprzedawane inwestorzy indywidualni złożyli 2,3 tys. zapisów, a instytucjonalni – 180.

Stopa redukcji zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych na akcje sprzedawane wyniosła 74,9 proc.

Równolegle z ofertą Robyg wyemitował około 2,4 mln imiennych akcji zwykłych serii C kluczowych osób w spółce: menedżerów, członków zarządu oraz przewodniczącego rady nadzorczej.

Robyg wraca na giełdę

16 czerwca KNF zatwierdziła prospekt emisyjny dewelopera. Spółka planuje wejść na giełdę 2 lipca lub w okolicach tej daty.

Robyg był już notowany na warszawskiej giełdzie do 2018 r. Wtedy akcje spółki zostały wycofane z obrotu po przejęciu jej przez jeden z funduszy Goldman Sachs. W 2022 r. deweloper został przejęty przez grupę TAG Immobilien.

Robyg to jeden z największych deweloperów w Polsce. W 2025 r. przychody spółki wyniosły 1,5 mld zł, w tym 1,1 mld zł ze sprzedaży mieszkań i ponad 400 mln zł z usług generalnego wykonawstwa oraz innych usług na rzecz powiązanych podmiotów.

Źródło: PAP, XYZ