Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.06.2026
NEWSROOM XYZ
30.06.2026 07:13

Robyg przydzielił inwestorom 35 mln akcji

Robyg przydzielił łącznie niemal 35 mln akcji inwestorom w ramach oferty publicznej. Spółka zebrała w ten sposób prawie 1,2 mld zł. Wszystkie nowe akcje trafiły w ręce 11 inwestorów instytucjonalnych.

W ramach oferty publicznej Robyg przydzielił 25 mln akcji sprzedawanych przez TAG Beteiligungs i 9,6 mln nowych akcji. Łączna wartość oferty wyniosła 1,178 mld zł, z czego „stare” papiery odpowiadały za 850 mln zł, a nowe – za 328 mln zł.

Cena emisyjna jednej akcji w IPO Robygu wyniosła 34 zł.

Nowe akcje były oferowane tylko inwestorom instytucjonalnym. Zgłosiło się po nie 11 podmiotów, które złożyły 92 zapisy. Z kolei na akcje sprzedawane inwestorzy indywidualni złożyli 2,3 tys. zapisów, a instytucjonalni – 180.

Stopa redukcji zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych na akcje sprzedawane wyniosła 74,9 proc.

Równolegle z ofertą Robyg wyemitował około 2,4 mln imiennych akcji zwykłych serii C kluczowych osób w spółce: menedżerów, członków zarządu oraz przewodniczącego rady nadzorczej.

Robyg wraca na giełdę

16 czerwca KNF zatwierdziła prospekt emisyjny dewelopera. Spółka planuje wejść na giełdę 2 lipca lub w okolicach tej daty.

Robyg był już notowany na warszawskiej giełdzie do 2018 r. Wtedy akcje spółki zostały wycofane z obrotu po przejęciu jej przez jeden z funduszy Goldman Sachs. W 2022 r. deweloper został przejęty przez grupę TAG Immobilien.

Robyg to jeden z największych deweloperów w Polsce. W 2025 r. przychody spółki wyniosły 1,5 mld zł, w tym 1,1 mld zł ze sprzedaży mieszkań i ponad 400 mln zł z usług generalnego wykonawstwa oraz innych usług na rzecz powiązanych podmiotów.

Źródło: PAP, XYZ

Eyal Keltsh
Na zdjęciu Eyal Keltsh, prezes Robygu. Fot. Robyg
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Boom na AI tworzy nową elitę w Korei Południowej
Błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji i związany z nim popyt na półprzewodniki radykalnie zmieniają pozycję społeczną pracowników Hynix i Samsunga. Praca inżyniera czipów staje się szczytem…
28.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Dlaczego państwowe spółki nie chcą ugód? Za długie procesy płaci gospodarka
Państwowe spółki i samorządy mogą kończyć spory ugodą zamiast prowadzić kosztowne, wieloletnie procesy. W praktyce jednak rzadko sięgają po to rozwiązanie. Dlaczego?
29.06.2026
Kategorie artykułu: Świat
22 godziny pociągiem najwyżej położonymi torami na świecie
Pociąg zwalnia. Za oknem czerwone wzgórza ustępują miejsca dolinie, w której pierwsze białe domy z czarnymi obramowaniami okien wyglądają, jakby ktoś narysował je tuszem na zielonym tle. Cyfrowy…
28.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polskie szpitale licytują się o lekarzy. Oto jak działa system, który napędza stawki
Szpitale należące do różnych samorządów rywalizują o tych samych specjalistów, a lekarze coraz częściej pracują jako samozatrudnieni kontraktorzy. Efekt to rosnące stawki, coraz słabsza kontrola nad…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wielka integracja z komisami. PKO Leasing stawia krok, który przybliży go do Otomoto (WYWIAD)
Integracja z systemami sprzedawców i darmowe raporty historii pojazdu – to kolejna broń PKO Leasing w walce o rynek aut używanych. Prezes spółki Tomasz Bogus opowiada o planach rozwoju platformy…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polski król bananów szykuje inwestycje za setki milionów. Chce dostarczać Polakom ogórki przez cały rok
Grupa Citronex, która rocznie produkuje ok. 60 mln kg pomidorów i sprzedaje ok. 520 tys. ton bananów, planuje największą inwestycję w swej historii. – Stawiamy na rozwój w Polsce i Europie.…
29.06.2026