Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
NEWSROOM XYZ
10.02.2026 12:24

Decyzja o karze dla WhatsApp wraca do sądu. Na szali 225 mln euro grzywny

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł we wtorek, że WhatsApp miał prawo zaskarżyć decyzję Europejskiej Rady Ochrony Danych, która nałożyła na spółkę karę 225 mln euro za naruszenie przepisów RODO. Sprawa trafi ponownie do Sądu Unii Europejskiej.

Decyzja TSUE dotyczy sprawy z 2020 r. To wtedy Europejska Rada Ochrony Danych, która przejęła dochodzenie od irlandzkiej Komisji Ochrony Danych, zobowiązała tę komisję do nałożenia na WhatsApp kary, która sięgnęła 225 mln euro. Spółka miała nie przestrzegać przepisów RODO dot. przejrzystości i odpowiedniego informowania użytkowników o tym, co dzieje się z ich danymi.

WhatsApp zaskarżył decyzję EROD w Sądzie UE. Sąd uznał jednak, że nie jest ona aktem zaskarżalnym, bo ostateczna decyzja należała do irlandzkiej komisji.

We wtorek TSUE nie zgodził się z taką interpretacją i odesłał sprawę do Sądu UE. Zgodnie z orzeczeniem decyzja EROD mogła podlegać zaskarżeniu, bo była aktem wydanym przez organ UE i miała charakter ostateczny oraz wiążący dla irlandzkiej komisji.

W efekcie Sąd UE będzie musiał zbadać i rozstrzygnąć, czy WhatsApp faktycznie naruszył część przepisów RODO.

Sprawę pierwotnie prowadziła irlandzka komisja, bo europejska siedziba spółki-matki Whatsapp, Meta, ma siedzibę w Irlandii. Podlega tym samym pod tamtejsze organy nadzorcze.

Przeczytaj też: "Będziemy kontynuować historyczną walkę z Meta". Amerykańska komisja odwoła się od wyroku korzystnego dla spółki

Źródło: PAP

Na zdjęciu smartfon z logo WhatsApp na ekranie
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł we wtorek, że WhatsApp miał prawo zaskarżyć decyzję Europejskiej Rady Ochrony Danych. Fot.: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
80-letni Lula gra o czwartą kadencję. Czy prezydent Brazylii to ostatni obrońca liberalnego porządku świata?
To może być ostatnia i najważniejsza bitwa w długiej karierze byłego związkowca z robotniczego Pernambuco. Wkraczając w rok wyborczy, Luiz Inácio Lula da Silva nie walczy już tylko o reelekcję, lecz o kształt świata, jaki chce po sobie pozostawić. Brazylijski prezydent próbuje na nowo zdefiniować „ład oparty na zasadach” – wolny od zachodniej hipokryzji i wrażliwy na interesy Globalnego Południa. Chce udowodnić, że nawet w epoce dyktatu siły i wojen handlowych nadal liczą się dialog i prawo międzynarodowe. Sprawdzamy, jak ta wizja zderza się z rzeczywistością: amerykańskimi cłami, interwencją w Wenezueli i ostrą walką o władzę w samej Brazylii, od której zależy geopolityczny kurs całego regionu.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
33 mld zł za InPost na stole. FedEx i Advent stawiają na plan Rafała Brzoski
Konsorcjum inwestorów chce przejąć polskiego lidera innowacji logistycznych. Rafał Brzoska zwiększa zaangażowanie i pozostaje na czele spółki.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polski kapitał pod lupą. Gdzie budujemy czempionów, a gdzie oddaliśmy pole
Energetyka, transport i przemysł energochłonny pozostają domeną polskiego kapitału tylko dzięki spółkom kontrolowanym przez państwo. W sektorach takich jak motoryzacja czy wyposażenie domu krajowe firmy niemal nie istnieją wśród liderów. To strukturalna bariera dla innowacyjności i długofalowego wzrostu.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Polacy wciąż aktywni na hiszpańskim rynku nieruchomości. Jednak do gry z impetem wchodzi Oman
Polacy nadal chętnie inwestują w nieruchomości w Hiszpanii, ale spoglądają poza Europę. Oman wyrasta na alternatywę wobec Dubaju.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ponad 60 pomysłów na transformację Śląska. Obiecany górnikom fundusz wreszcie nabiera rozpędu
Do Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego spłynęło ponad 60 propozycji od firm i samorządów dotyczących transformacji regionu. Fundusz ma do wydania pół miliarda złotych na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zamykania kopalń węgla. Na ten cel nie przeznaczył jeszcze ani złotówki, choć działa od 2023 r. Teraz jest szansa na przełamanie impasu.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polski sektor IT pod presją. AI testuje odporność gospodarki
Sektorowa wyprzedaż spółek IT pokazuje rosnące obawy inwestorów, że szybki rozwój sztucznej inteligencji może ograniczyć popyt na część usług technologicznych. Choć rynki mogą przereagowywać, skala ekspozycji Polski na sektor IT i usługi biznesowe sprawia, że warto zastanowić się nad możliwymi konsekwencjami tych zmian.
10.02.2026