Deficyt budżetu państwa po marcu wyniósł 69,5 mld zł. Resort podał dokładne dane

Deficyt budżetu państwa po marcu wyniósł 69,5 mld zł – podało Ministerstwo Finansów (MF). To 25,6 proc. kwoty deficytu zaplanowanej na 2026 r.

Część danych o wykonaniu budżetu przedstawiciele MF podali we wtorek, podczas posiedzenia sejmowej komisji. W środę resort opublikował szczegółowe dane. Zgodnie z nimi, od stycznia do marca 2026 r. dochody budżetu państwa wyniosły 125,2 mld zł. Były tym samym wyższe o ok. 6,8 mld zł (5,7 proc.) w porównaniu z tym samym okresem 2025 r. W pierwszych trzech miesiącach 2026 r. zrealizowano 19,3 proc. dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na cały rok.

Poziom wykonania wydatków wyniósł 21,2 proc. Wyniosły one 194,7 mld zł i były na zbliżonym poziomie w stosunku do tego samego okresu 2025 r. – podał resort.

Wyższe wpływy z podatku VAT i akcyzy, mniejsze z PIT

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły od stycznia do marca 112,4 mld zł. Były wyższe o ok. 6,7 mld zł (6,3 proc.) w porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r.

Wzrosły przy tym o 2 proc. dochody z podatku VAT (do 86 mld zł), akcyzy (o 12,7 proc. do 22 mld zł) oraz CIT (o 15 proc. do 29,1 mld zł).

Spadły dochody budżetu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy z PIT wyniosły w analizowanym okresie 31,1 mld zł, o 2,4 mld zł mniej niż rok temu.

Jak podkreśla resort, 2026 r. jest drugim rokiem funkcjonowania reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST) i niższe dochody budżetu z PIT w okresie styczeń–marzec 2026 r. w porównaniu z poprzednim rokiem wynikają ze wzrostu wysokości udziałów przekazanych JST. Udziały te w roku bieżącym wyniosły 74,5 mld zł, wobec 66,9 mld zł w okresie styczeń–marzec 2025 r. Całkowite wpływy z PIT (budżetu państwa oraz JST) w pierwszych trzech miesiącach roku wzrosły o 13,7 proc. w ujęciu rocznym do 43,4 mld zł.

W przypadku oceny dochodów z VAT „narastająco w roku pozytywnie wpływała realizacja inwestycji publicznych, w tym militarnych, w grudniu 2025 r." – podał resort. Wpłaty z ich tytułu były widoczne w styczniu 2026 r. Negatywnie na dochodach z VAT zaważył spadek produkcji przemysłowej oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu i lutym.

Na wpływy z podatku CIT w marcu wpływają wpłaty z rozliczenia rocznego – podaje Ministerstwo Finansów (MF). W 2025 r. termin rozliczenia rocznego również wypadał w marcu, co wskazuje, że wpłaty z rozliczenia rocznego za 2025 r. są wyższe niż z rozliczenia za 2024 r. „Dodatkowo należy mieć na uwadze, że od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje podwyższona stawka CIT m.in. dla banków komercyjnych" – zaznacza resort.

Największą kwotę budżet przekazał ZUS

Podano także, jakie były największe kwotowo wydatki budżetu. Najwięcej z państwowej kasy przekazano Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zakład otrzymał 41,7 mld zł, o 8,1 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. „Od 1 marca świadczenia wypłacane z FUS są zwaloryzowane o wskaźnik 105,3 proc. Ponadto przekazano wyższe wydatki na świadczenie wspierające, ze względu na wzrost liczby świadczeniobiorców" – podaje MF.

24,2 mld zł z budżetu wydano na obronę narodową, 17,6 mld zł na subwencje ogólne dla JST, a 15,3 mld zł na obsługę długu Skarbu Państwa. Wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 15,3 mld zł. Na szkolnictwo wyższe i naukę państwo przeznaczyło w pierwszych trzech miesiącach roku 8,6 mld zł.