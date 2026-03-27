27.03.2026 07:34

Demokratka i Republikanin złożyli projekt sankcji przeciwko Węgrom w Senacie USA

Senatorowie Jeanne Shaheen i Thom Tillis złożyli w amerykańskim senacie projekt sankcji przeciwko przedstawicielom węgierskiego rządu. Powodem jest wstrzymywanie pomocy UE i NATO dla Ukrainy oraz kupowanie rosyjskiej ropy naftowej. Projekt ma jednak znikome szanse na wejście w życie.

Projekt o nazwie Block Putin (Zablokować Putina – przyp. red.) złożyli w czwartek Demokratka Jeanne Shaheen i Republikanin Thom Tillis. Dokument przewiduje sankcje i zakaz wjazdu do USA dla „urzędników węgierskiego rządu, którzy blokują, opóźniają lub utrudniają pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem USA, UE, NATO lub innych kanałów wielostronnych oraz nadal kupują rosyjską ropę i gaz”.

Warunkiem zniesienia sankcji miałby być przedstawiony przez Budapeszt wiarygodny plan odejścia od uzależnienia od rosyjskich surowców oraz zaprzestania blokowania wsparcia dla Ukrainy przez 180 dni.

Podczas gdy reszta Europy słusznie odzwyczaja się od rosyjskiej energii, Węgry podwoiły stawkę. Węgierskie płatności za rosyjską ropę i gaz w wysokości miliardów euro zasiliły finanse Putina i wsparły rosyjski wysiłek wojenny przeciwko Ukrainie – powiedziała Jeanne Shaheen, wiceprzewodnicząca senackiej komisji spraw zagranicznych.

Politycy zwrócili też uwagę na informacje „Washington Post”. Gazeta zapewnia, że szef MSZ Węgier Péter Szijjártó na bieżąco informował swojego rosyjskiego odpowiednika o przebiegu rozmów na forum UE. Miał z nim rozmawiać także o planach upozorowanego zamachu na premiera Viktora Orbána.

–Nie do wiary, że wiceprezydent Vance podobno planuje wizytę na Węgrzech, aby wesprzeć w wyborach skorumpowany rząd, który nadal wspiera finansowo rosyjską machinę wojenną – stwierdziła Demokratka.

Podejście administracji prezydenta USA Donalda Trumpa do NATO i Ukrainy skrytykował też drugi z autorów projektu, Thom Tillis. Senator z Karoliny Północnej jest centrystą i jednym z Republikanów, którzy krytykują politykę międzynarodową amerykańskiego prezydenta.

Projekt może zyskać poparcie Demokratów i części Republikanów, których niepokoją przyjazne stosunki Węgier i Chin. Szanse na jego uchwalenie są jednak znikome, bo wymaga on podpisu prezydenta USA Donalda Trumpa.

Źródło: PAP

Demokratka i Republikani złożyli w amerykańskim senacie projekt sankcji przeciwko przedstawicielom węgierskiego rządu.
