Demokratka i Republikanin złożyli projekt sankcji przeciwko Węgrom w Senacie USA

Senatorowie Jeanne Shaheen i Thom Tillis złożyli w amerykańskim senacie projekt sankcji przeciwko przedstawicielom węgierskiego rządu. Powodem jest wstrzymywanie pomocy UE i NATO dla Ukrainy oraz kupowanie rosyjskiej ropy naftowej. Projekt ma jednak znikome szanse na wejście w życie.

Projekt o nazwie Block Putin (Zablokować Putina – przyp. red.) złożyli w czwartek Demokratka Jeanne Shaheen i Republikanin Thom Tillis. Dokument przewiduje sankcje i zakaz wjazdu do USA dla „urzędników węgierskiego rządu, którzy blokują, opóźniają lub utrudniają pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem USA, UE, NATO lub innych kanałów wielostronnych oraz nadal kupują rosyjską ropę i gaz”.

Warunkiem zniesienia sankcji miałby być przedstawiony przez Budapeszt wiarygodny plan odejścia od uzależnienia od rosyjskich surowców oraz zaprzestania blokowania wsparcia dla Ukrainy przez 180 dni.

– Podczas gdy reszta Europy słusznie odzwyczaja się od rosyjskiej energii, Węgry podwoiły stawkę. Węgierskie płatności za rosyjską ropę i gaz w wysokości miliardów euro zasiliły finanse Putina i wsparły rosyjski wysiłek wojenny przeciwko Ukrainie – powiedziała Jeanne Shaheen, wiceprzewodnicząca senackiej komisji spraw zagranicznych.

Politycy zwrócili też uwagę na informacje „Washington Post”. Gazeta zapewnia, że szef MSZ Węgier Péter Szijjártó na bieżąco informował swojego rosyjskiego odpowiednika o przebiegu rozmów na forum UE. Miał z nim rozmawiać także o planach upozorowanego zamachu na premiera Viktora Orbána.

–Nie do wiary, że wiceprezydent Vance podobno planuje wizytę na Węgrzech, aby wesprzeć w wyborach skorumpowany rząd, który nadal wspiera finansowo rosyjską machinę wojenną – stwierdziła Demokratka.

Podejście administracji prezydenta USA Donalda Trumpa do NATO i Ukrainy skrytykował też drugi z autorów projektu, Thom Tillis. Senator z Karoliny Północnej jest centrystą i jednym z Republikanów, którzy krytykują politykę międzynarodową amerykańskiego prezydenta.

Projekt może zyskać poparcie Demokratów i części Republikanów, których niepokoją przyjazne stosunki Węgier i Chin. Szanse na jego uchwalenie są jednak znikome, bo wymaga on podpisu prezydenta USA Donalda Trumpa.

Źródło: PAP