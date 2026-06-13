Departament sprawiedliwości USA dał zielone światło na przejęcie Warner Bros

Wydział antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości USA wydał zgodę na przejęcie przez Paramount Skydance konkurencyjnego koncernu Warner Bros. Urzędnicy stwierdzili, że istnieje małe prawdopodobieństwo, iż transakcja może zaszkodzić konkurencji lub konsumentom – informuje Reuters.

Departament Sprawiedliwości podkreślił, że spędził osiem miesięcy na ocenie wpływu transakcji na sektor i wziął pod uwagę opinię firm z branży rozrywkowej. Urzędnicy zatwierdzili fuzję firm bez nakładania obowiązku sprzedaży części aktywów, środków zaradczych ani żadnych dodatkowych warunków. Przypomnijmy, że Paramount Skydance – zarządzane przez Davida Ellisona, syna miliardera Larrego Ellisona, blisko współpracującego z Donaldem Trumpem – wyraziło chęć przejęcia Warner Bros za 110 mld dolarów, przebijając tym samym ofertę Netflixa.

Przeszkodę w transakcji mogą jednak stanowić działania władz Kalifornii. Prokurator generalny tego stanu, Rob Bonta, wszczął w marcu dochodzenie w sprawie fuzji i oświadczył, że widzi w sprawie potencjalne problemy, takie jak mniejsza konkurencja na rynku. Rzecznik biura Bonty poinformował wcześniej w tym tygodniu Politico, że „przejęcie Warner Bros przez Paramount Skydance pozostaje przedmiotem aktywnego dochodzenia”.

W ubiegły piątek Reuters napisał też, że grupa stanowych prokuratorów generalnych przygotowuje sądowy pozew zmierzający do zablokowania przejęcia. Agencja nie podała, jaka ma być podstawa nadchodzącej skargi władz stanowych, lecz proponowana transakcja spotkała się z oporem środowisk twórczych w Hollywood, które obawiały się, że może ona doprowadzić do masowej utraty miejsc pracy, zmniejszenia produkcji filmów i seriali.

Transakcja budzi też obawy dotyczące nadmiernej konsolidacji na rynku platform streamingowych i produkcji filmowej, a także możliwych skutków politycznych przejęcia CNN przez firmę związaną z rodziną Ellisonów, sprzymierzoną z Trumpem. Wśród przejmowanych przez Paramount kanałów telewizyjnych jest też polski TVN.

Źródło: PAP, XYZ