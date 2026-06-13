Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.06.2026
NEWSROOM XYZ
13.06.2026 11:03

Departament sprawiedliwości USA dał zielone światło na przejęcie Warner Bros

Wydział antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości USA wydał zgodę na przejęcie przez Paramount Skydance konkurencyjnego koncernu Warner Bros. Urzędnicy stwierdzili, że istnieje małe prawdopodobieństwo, iż transakcja może zaszkodzić konkurencji lub konsumentom – informuje Reuters.

Departament Sprawiedliwości podkreślił, że spędził osiem miesięcy na ocenie wpływu transakcji na sektor i wziął pod uwagę opinię firm z branży rozrywkowej. Urzędnicy zatwierdzili fuzję firm bez nakładania obowiązku sprzedaży części aktywów, środków zaradczych ani żadnych dodatkowych warunków. Przypomnijmy, że Paramount Skydance – zarządzane przez Davida Ellisona, syna miliardera Larrego Ellisona, blisko współpracującego z Donaldem Trumpem – wyraziło chęć przejęcia Warner Bros za 110 mld dolarów, przebijając tym samym ofertę Netflixa.

Przeszkodę w transakcji mogą jednak stanowić działania władz Kalifornii. Prokurator generalny tego stanu, Rob Bonta, wszczął w marcu dochodzenie w sprawie fuzji i oświadczył, że widzi w sprawie potencjalne problemy, takie jak mniejsza konkurencja na rynku. Rzecznik biura Bonty poinformował wcześniej w tym tygodniu Politico, że „przejęcie Warner Bros przez Paramount Skydance pozostaje przedmiotem aktywnego dochodzenia”.

W ubiegły piątek Reuters napisał też, że grupa stanowych prokuratorów generalnych przygotowuje sądowy pozew zmierzający do zablokowania przejęcia. Agencja nie podała, jaka ma być podstawa nadchodzącej skargi władz stanowych, lecz proponowana transakcja spotkała się z oporem środowisk twórczych w Hollywood, które obawiały się, że może ona doprowadzić do masowej utraty miejsc pracy, zmniejszenia produkcji filmów i seriali.

Transakcja budzi też obawy dotyczące nadmiernej konsolidacji na rynku platform streamingowych i produkcji filmowej, a także możliwych skutków politycznych przejęcia CNN przez firmę związaną z rodziną Ellisonów, sprzymierzoną z Trumpem. Wśród przejmowanych przez Paramount kanałów telewizyjnych jest też polski TVN.

Źródło: PAP, XYZ

logo Paramount Global
Departament Sprawiedliwości USA dał zielone światło na fuzję gigantów medialnych Paramount Skydance oraz Warner.Bros. Fot. Araya Doheny/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Elon Musk obiecuje AI na orbicie. Inwestorzy uwierzyli w kosmiczną wizję SpaceX
Centra danych AI wiążą się z hałasem, zużyciem wody oraz presją na ceny prądu. Elon Musk chce rozwiązać ten problem, wysyłając infrastrukturę obliczeniową na orbitę. SpaceX zapowiada pierwsze testy…
13.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Od Moskwy do kosmicznego IPO. SpaceX tryumfuje, choć mógł nie przetrwać pierwszych lat
SpaceX przeprowadził największe IPO w historii. Niewiele jednak zabrakło, by burzliwe początki przekreśliły kosmiczne ambicje Elona Muska. Zaczęło się od nieudanych rozmów z Rosjanami, a jeszcze…
11.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Plan transformacji energetycznej ujawnił to, czego rząd nie mówi górnikom
Z jednej strony rząd zapewnia górników, że zawarta przed laty umowa społeczna dotycząca przyszłości polskiego węgla jest aktualna. Z drugiej publikuje plan transformacji energetycznej, który…
11.06.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Darmowa kranówka w restauracjach jeszcze w te wakacje? Porządkujemy fakty
Media informują o obowiązku darmowej wody z kranu w polskich restauracjach i kawiarniach od 12 sierpnia. Powodem mają być regulacje unijne. W rzeczywistości Unia Europejska nie wprowadza obowiązku…
12.06.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Ranking szanghajski w wersji polskiej. Które uczelnie najmocniej budują naszą naukę
Choć na podium nowego rankingu polskich uczelni stanęły tradycyjne akademickie potęgi, to w TOP10 znalazło się aż pięć uczelni technicznych. To znak, że grają coraz większe role w polskiej nauce.…
11.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Plan dla drugiej elektrowni jądrowej nabiera kształtów. Poszukiwani partnerzy finansowi
Ministerstwo Energii rozmawia z trzema potencjalnymi dostawcami reaktora dla drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Jednocześnie szuka partnerów, którzy pomogą sfinansować ten gigantyczny projekt. W…
12.06.2026