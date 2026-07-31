Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 31.07.2026
NEWSROOM XYZ
31.07.2026 15:45

„Der Spiegel”: w CDU mało kto wierzy, że Merz pozostanie kanclerzem do Bożego Narodzenia

W najwyższych kręgach partii CDU mało kto jest przekonany o tym, że Friedrich Merz będzie kanclerzem Niemiec jeszcze w Boże Narodzenie – przekazał „Der Spiegel”. Szef rządu ma tracić autorytet wśród chadeków, a jego zdolność do sprawowania władzy jest coraz częściej kwestionowana.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz na zdjęciu z 13 maja 2025 r.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz na zdjęciu z 13 maja 2025 r. Fot. PAP/Michael Kappeler/DPA

W ostatnich dniach tygodnik „Der Spiegel” rozmawiał z osobami z otoczenia kanclerza oraz z kręgów kierowniczych chadecji. Większość rozmówców poprosiła o zachowanie anonimowości, by móc otwarcie przedstawić swoją ocenę sytuacji. A ta, zgodnie z ich relacjami, prezentuje się niekorzystnie dla kanclerza.

Nikt nie wierzy, że Merz ma jeszcze przyszłość jako szef rządu. Mówi się, że po wyborach na wschodzie kraju (we wrześniu na szczeblu krajów związkowych – przyp. red.) trzeba będzie go zmusić do dymisji” – przekazał niemiecki tygodnik.

Z artykułu wynika, że pozycja Merza w partii miała osłabnąć na tyle, że kanclerz stał się wśród chadeków przedmiotem powszechnych drwin. W CDU „niemal nikt nie ma już nadziei, że Merzowi uda się wydostać z dołka” – czytamy w „Spieglu”.

Tygodnik relacjonuje, że w najwyższych kręgach kierowniczych CDU „mało kto odważyłby się postawić na to, że kanclerz będzie jeszcze sprawował urząd w Boże Narodzenie”. Wszyscy z niepokojem mają oczekiwać wrześniowych wyborów, w których CDU odstaje w sondażach od skrajnie prawicowej, populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD).

Merz miał zrazić do siebie działaczy m.in. sposobem przeprowadzania ostatnich zmian personalnych w rządzie. Głosy zaniepokojenia w tej sprawie płyną m.in. z Nadrenii-Palatynatu, Saksonii oraz Saksonii-Anhalt.

Ze strony premiera pierwszego z tych krajów związkowych, Gordona Schniedera, pojawiły się zarzuty wobec kanclerza dotyczące braku profesjonalizmu. Frakcja CDU w parlamencie Nadrenii-Palatynatu odwołała nawet spotkanie z Merzem, argumentując to brakiem „minimalnego poziomu wzajemnego zaufania i szacunku”.

„Der Spiegel” zacytował w artykule kluczowych polityków chadecji. Jeden z nich powiedział:

– Docierają do mnie rzeczy, które wcześniej były nie do pomyślenia. Merz jest zamknięty w swoim tunelu, do partii już nie dotrze. To koniec.

Inny z rozmówców w CDU sięgnął po analogię piłkarską: – Piłka jest na jedenastym metrze. Bramkarza przeciwnika nie widać, a Merz i tak potrafi strzelić gola samobójczego.

„Der Spiegel” uważa, że jedyną osobą wymienianą jako potencjalny następca Merza jest obecnie Hendrik Wuest, premier Nadrenii Północnej-Westfalii.

Czytaj także: Kolejna zmiana w niemieckim rządzie. Będzie nowy minister transportu

Źródło: PAP, XYZ

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Sprawa Pyszne.pl to dopiero początek. 8 lipca pracownicy otrzymali kartę przetargową
Zarząd Pyszne.pl przyznaje, że własna flota stała się dla firmy „ograniczeniem” – szczególnie dlatego, że tworzą ją przede wszystkim zleceniobiorcy. Eksperci nie mają wątpliwości, że zwolnień i prób…
29.07.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rosyjski pocisk spadł na Lubelszczyźnie. Oto co wydarzyło się od rana
Nad ranem rosyjski pocisk CH-10 spadł na Lubelszczyźnie. Wojsko zapewnia, że gdyby rakieta leciała w stronę terenów zamieszkanych, zostałaby strącona. Podsumowaliśmy najważniejsze informacje związane…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Efekt Nolana: 5 inwestycji, które mogą wystrzelić po „Odysei”
Penelopo, Odyseusz dotrze z opóźnieniem, bo w międzyczasie został influencerem... Rynki całego świata rozgrzała antykizująca mania. Skrupulatnie sprawdzamy więc, w co zainwestować na krajowych…
31.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Clicktrans z inwestorem. Polska platforma walczy z tzw. pustymi kursami i chce podbić Europę
Puste kursy generują straty i emisje, a klienci mają problem z wysyłką dużych przedmiotów. Clicktrans łączy obie strony. Po inwestycji Spire Capital Partners chce w ciągu kilku lat zostać europejskim…
29.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Afrykę zalewają śmieci z Europy. Jak Zachód zamienia kontynent w wysypisko
Każdego roku afrykańskie porty zalewa ponad 250 tys. ton nielegalnych elektrośmieci oraz blisko 900 tys. ton tekstyliów z drugiej ręki. Ten potężny transfer zanieczyszczeń, porzucany bezpośrednio na…
31.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska firma rozwija zagraniczny hub AI. Centrum danych tam, gdzie energia
Green Capital rozwija w Patagonii Atlas GigaHub.1 – kampus centrum danych AI. Ma połączyć infrastrukturę obliczeniową z OZE.
30.07.2026