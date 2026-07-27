Kolejna zmiana w niemieckim rządzie. Będzie nowy minister transportu

Deputowany CDU Steffen Bilger zostanie nowym niemieckim ministrem transportu, zastępując na tym stanowisku Patricka Schniedera. To dalsza część wakacyjnych zmian w rządzie kanclerza Friedricha Merza.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił kolejną zmianę w rządzie. Fot. PAP/Michael Kappeler/DPA

O tym, że Merz zamierza zaproponować kandydaturę Bilgera na urząd ministra transportu, powiadomił agencję dpa rzecznik rządu Stefan Kornelius. Kanclerz miał poinformować Schniedera o zmianie w resorcie w ubiegłym tygodniu, a ten ogłosił w niedzielę, że w najbliższych dniach opuści stanowisko.

Reprezentujący CDU 47-letni Bilger to doświadczony parlamentarzysta, który zasiada w Bundestagu nieprzerwanie od 2009 r. W latach 2009-18 przewodniczył parlamentarnej komisji transportu. Jego głównym zadaniem w resorcie będzie poprawa sytuacji przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn, pogrążonego w kryzysie.

Kanclerz Merz ogłosił w piątek zmiany w rządzie. Jedna z nich dotyczyła szefa urzędu kanclerskiego. Thorsten Frei, piastujący obecnie to stanowisko, zostanie liderem frakcji parlamentarnej chadeków - CDU/CSU. W urzędzie kanclerskim zastąpi go ministra zdrowia Nina Warken.

Zmiany w niemieckim rządzie spowodowane są skandalem związanym z dotychczasowym szefem frakcji CDU/CSU Jensem Spahnem, który podał się do dymisji z powodu kontrowersji związanych ze skorzystaniem przez niego z usług surogatki w USA. Macierzyństwo zastępcze jest w Niemczech zakazane.

Źródło: PAP