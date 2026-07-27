Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.07.2026
NEWSROOM XYZ
27.07.2026 12:38

Kolejna zmiana w niemieckim rządzie. Będzie nowy minister transportu

Deputowany CDU Steffen Bilger zostanie nowym niemieckim ministrem transportu, zastępując na tym stanowisku Patricka Schniedera. To dalsza część wakacyjnych zmian w rządzie kanclerza Friedricha Merza.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz na zdjęciu z 13 maja 2025 r.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ogłosił kolejną zmianę w rządzie. Fot. PAP/Michael Kappeler/DPA

O tym, że Merz zamierza zaproponować kandydaturę Bilgera na urząd ministra transportu, powiadomił agencję dpa rzecznik rządu Stefan Kornelius. Kanclerz miał poinformować Schniedera o zmianie w resorcie w ubiegłym tygodniu, a ten ogłosił w niedzielę, że w najbliższych dniach opuści stanowisko.

Reprezentujący CDU 47-letni Bilger to doświadczony parlamentarzysta, który zasiada w Bundestagu nieprzerwanie od 2009 r. W latach 2009-18 przewodniczył parlamentarnej komisji transportu. Jego głównym zadaniem w resorcie będzie poprawa sytuacji przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn, pogrążonego w kryzysie.

Kanclerz Merz ogłosił w piątek zmiany w rządzie. Jedna z nich dotyczyła szefa urzędu kanclerskiego. Thorsten Frei, piastujący obecnie to stanowisko, zostanie liderem frakcji parlamentarnej chadeków - CDU/CSU. W urzędzie kanclerskim zastąpi go ministra zdrowia Nina Warken.

Zmiany w niemieckim rządzie spowodowane są skandalem związanym z dotychczasowym szefem frakcji CDU/CSU Jensem Spahnem, który podał się do dymisji z powodu kontrowersji związanych ze skorzystaniem przez niego z usług surogatki w USA. Macierzyństwo zastępcze jest w Niemczech zakazane.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Klimat i geopolityka przestawiają kompas inwestorów nieruchomości
Polacy kupujący nieruchomości za granicą coraz rzadziej patrzą wyłącznie na stopę zwrotu. Klimat, wojny, dostęp do wody i stabilność prawa zaczynają decydować o tym, gdzie warto ulokować kapitał.
27.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Afrykańscy prezydenci inwestują miliony w krowy. Bydło stało się narzędziem władzy
W czerwcu 2026 r. na aukcji u prezydenta RPA za jedną krowę zapłacono 450 tys. zł. Dla elit Ugandy, Zambii, Zimbabwe czy Botswany luksusowe stada to nie rolnictwo, lecz dyplomacja i narzędzie…
26.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Zanim drony uderzyły w Wildberries, Wildberries uderzył w swoich partnerów
Od tygodnia ukraińskie drony atakują „rosyjski Amazon”. Aby ocenić faktyczne znaczenie i skutki tych uderzeń, trzeba spojrzeć na to, co wydarzyło się w niedalekiej przeszłości, i na to, co –…
24.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Jak jedna fabryka pociągnęła w górę węgierski przemysł
Bratankowie mogą się cieszyć ze wzrostu produkcji przemysłowej. W maju była o 2,3 proc. wyższa niż w kwietniu. To jednak w dużym stopniu efekt działalności jednego zakładu – fabryki Foxconna. Bez…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Musk, Le Pen i francuskie media. Dlaczego miliarder stawia na liderkę prawicy?
Poparcie Elona Muska dla Marine Le Pen wykracza poza gest solidarności. Miliarder wspiera polityczkę, która zapowiada prywatyzację większości mediów publicznych. We Francji spór o media staje się…
25.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Rozłam w PiS stał się faktem. Frakcja Morawieckiego opuszcza partię. Co będzie dalej?
Wielotygodniowe napięcie sięgnęło zenitu. W czwartek o północy minął termin ultimatum narzuconego członkom „Rozwój Plus” na wybór między stowarzyszeniem a partią. „Buntownicy” wybrali stowarzyszenie,…
24.07.2026