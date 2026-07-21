Dług publiczny Polski wynosi już 61,6 proc. PKB. To trzeci najszybszy wzrost w UE

Polski dług publiczny wyniósł na koniec I kwartału 61,6 proc. PKB – podaje Eurostat. To trzeci najszybszy wzrost w Unii Europejskiej.

Szybszy przyrost długu od Polski odnotowały tylko Finlandia i Bułgaria.

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Na koniec I kwartału dług publiczny Polski wyniósł 61,6 proc. PKB. Jeszcze w I kwartale 2025 r. było to 57 proc., a w IV kwartale 2025 r. 59,7 proc. – przypomina Eurostat.

To trzeci najszybszy roczny wzrost długu w Unii Europejskiej. Szybszy przyrost odnotowały tylko Finlandia i Bułgaria.

Dane są zgodne z informacjami podanymi przez Ministerstwo Finansów, który dług liczony metodologią EDP ocenił na 2,44 bln zł. Jeśli jednak przyjąć polską metodologię, dług sięga 50,6 proc. PKB.

Z kolei wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych wyniósł w I kwartale 2026 r. 5,9 proc. PKB. Oznacza to spadek z 6,7 proc. w I kwartale 2025 r. oraz z 7,8 proc. PKB w IV kwartale 2025 r.

Źródło: PAP, XYZ