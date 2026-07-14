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14.07.2026 13:45

Do funduszy akcji polskich napłynęło w I półroczu 1,26 mld zł nowego kapitału

Do funduszy akcji polskich napłynęło w I półroczu 2026 r. 1,26 mld zł nowego kapitału. Pieniądze pozyskiwały nie tylko ETF-y, ale także tradycyjne fundusze akcyjne. Jak podał portal Analizy.pl, jest to wyraźna zmiana względem 2025 r.

Wejście do budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się fundusze skoncentrowane na małych i średnich spółkach.. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Z danych portalu Analizy.pl wynika, że w I półroczu 2026 r. do funduszy akcji polskich napłynęło łącznie 1,26 mld zł nowego kapitału. Z tej kwoty 625 mln zł trafiło do tradycyjnych funduszy akcyjnych – zarówno aktywnie zarządzanych, jak i pasywnych. Kolejne 598 mln zł pozyskały ETF-y inwestujące w polskie akcje i notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

„To duża zmiana względem 2025 r., w którym inwestorzy wycofywali pieniądze z tradycyjnych funduszy akcji. W całym roku odpłynęło z nich aż 761 mln zł” – napisał portal Analizy.pl.

W II kwartale tempo napływu pieniędzy do ETF-ów osłabło. Fundusze te pozyskały 196 mln zł wobec 402 mln zł w I kwartale.

Jak podaje portal Analizy.pl, może to potwierdzać występowanie tzw. efektu stycznia, związanego m.in. z wpłatami na rachunki IKE i IKZE prowadzone przez domy maklerskie. Wielu inwestorów wykorzystuje roczne limity wpłat już na początku roku, co zwiększa popyt na ETF-y w I kwartale.

Na tym tle szczególnie dobrze wypadły tradycyjne fundusze akcji polskich. W II kwartale 2026 r. strategie aktywne i pasywne pozyskały łącznie 423 mln zł netto.

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się fundusze skoncentrowane na małych i średnich spółkach. W I półroczu trafiło do nich aż 63 proc. całego nowego kapitału pozyskanego przez fundusze akcji polskich.

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Źrodło: PAP

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