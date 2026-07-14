Mocny wynik funduszy inwestycyjnych w czerwcu. Dwukrotny wzrost sprzedaży

W czerwcu sprzedaż funduszy inwestycyjnych wyniosła niemal 5 mld zł netto – wynika z raportu Analizy.pl. Była niemal dwukrotnie wyższa niż w maju. Najwięcej nowego kapitału trafiło do funduszy PKO TFI.

Najwięcej pieniędzy znów trafiło do funduszy dłużnych, choć napływy były wyraźnie niższe niż przed marcową wyprzedażą.

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W czerwcu sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych sięgnęła 4,95 mld zł. To niemal dwa razy więcej niż w maju – wynika z raportu portalu Analizy.pl.

Do funduszy detalicznych trafiło 4,4 mld zł, a do funduszy Pracowniczych Planów Kapitałowych – 0,6 mld zł.

„Najwięcej pieniędzy ponownie trafiło do funduszy dłużnych, choć napływy były wyraźnie niższe niż przed marcową wyprzedażą. Jednocześnie widać coraz większe rozproszenie sprzedaży” – czytamy w raporcie.

Fundusze dłużne pozyskały łącznie 2,8 mld zł. Tym razem zdecydowana większość pieniędzy trafiła do funduszy obligacji krótkoterminowych, które pozyskały łącznie 1,9 mld zł. Kolejne 0,2 mld zł, czyli pięciokrotnie więcej niż w maju, trafiło do funduszy obligacji korporacyjnych. Wzrosła także sprzedaż funduszy obligacji zagranicznych.

Rośnie też udział funduszy mieszanych i akcyjnych. Te ostatnie już od trzech miesięcy notują sprzedaż netto na poziomie 0,6-0,7 mld zł miesięcznie.

Czerwiec był trzecim miesiącem z rzędu, w którym sprzedaż funduszy akcyjnych przekroczyła 0,6 mld zł. Tym razem preferencje klientów jeszcze wyraźniej przesunęły się w stronę funduszy akcji zagranicznych, które pozyskały 0,5 mld zł. Fundusze akcji polskich pozyskały łącznie niespełna 0,2 mld zł.

„Wyraźną przewagę wpłat nad wypłatami odnotowały również fundusze mieszane, które pozyskały prawie 0,8 mld zł” – podają autorzy raportu.

Niewielkie napływy odnotowały także fundusze kryptowalutowe. W praktyce cały dodatni wynik tej grupy wypracował Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ.

Słabo w czerwcu wypadły fundusze rynku surowcowego. W większości produktów przeważały umorzenia.

Autorzy raportu podkreślają, że zdecydowana większość towarzystw funduszy inwestycyjnych zakończyła czerwiec z przewagą wpłat nad wypłatami. Najwięcej nowego kapitału trafiło do funduszy PKO TFI, które pozyskały łącznie 1,3 mld zł netto. Na kolejnych miejscach znalazły się PZU TFI z napływem 0,9 mld zł oraz Pekao TFI, które pozyskało 0,5 mld zł.

„Przewagę umorzeń odnotowały natomiast AgioFunds TFI, głównie za sprawą funduszy dedykowanych, oraz Ipopema TFI, gdzie odpływy dotyczyły przede wszystkim funduszy dłużnych. Ujemne saldo sprzedaży zanotowały również OPOKA TFI i Superfund TFI” – kwitują autorzy raportu.

Źródło: PAP, XYZ