30.03.2026

Dochód rozporządzalny na osobę w 2025 r. znacząco w gorę

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2025 r. wyniósł 3500,21 zł. – podał GUS. Oznacza to wzrost o 10,5 proc. rok do roku.

W tym samym czasie inflacja wyniosła 3,6 proc.

Czytaj także: Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r.

Deprywacja materialna i społeczna w 2025 r.

Jak podał również w poniedziałek GUS, W 2025 r. 2 proc. osób mieszkających w Polsce deklarowało brak możliwości zaspokojenia z powodów finansowych co najmniej 7 z 13 potrzeb materialnych i społecznych. Odsetek ten spadł nieznacznie w stosunku do roku poprzedniego (w 2024 r. 2,3 proc.).

Czytaj także: GUS: w 2024 r. nierówności w dół, sytuacja materialna Polaków w górę

Na zdjęciu z kwietnia 2025 r. przechodnie w centrum Warszawy. Fot. Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury zatopi największego polskiego przewoźnika kolejowego? W grze 770 mln zł
Planowana przez rząd zmiana w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym realnie zagraża spółce Polregio, największemu przewoźnikowi kolejowemu w Polsce, który i tak od lat jest na granicy zapaści. Tłumaczenie Ministerstwa Infrastruktury jedynie potwierdza rozbieżność zdań i chaos panujące w resorcie.
30.03.2026
Jaka jest jakość technologii startupów? Inwestorzy: umiarkowana
Krajowy rynek venture capital, choć cały czas się rozwija, ma wiele problemów i słabości. Jednym z nich jest jakość projektów realizowanych przez startupy i niesystematyczność publicznych działań w zakresie wspierania ich poprawy.
30.03.2026
Prawica skuteczniej korzysta z radykalizacji. Koalicja w sytuacji bez wyjścia
Akceptacja dla politycznej agresji i radykalizmu jest obecna zarówno u sympatyków koalicji, jak i opozycji. Większe korzyści czerpie z tego jednak tylko jedna strona. Druga potrzebuje przedefiniowania swoich metod. Raport „Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce” to alarm dla rządzących.
30.03.2026
Były raper premierem Nepalu. Efekt protestów Generacji Z
35-letni Balendra Shah, szerzej znany pod artystycznym pseudonimem Balen, od piątku kieruje rządem leżącego w Himalajach kraju. Były raper i burmistrz Katmandu pomógł wywrócić stolik dotychczasowego politycznego establishmentu po ubiegłorocznych masowych protestach antykorupcyjnych.
28.03.2026
Rekordowe zyski PZU i Warty, OC znów nad kreską. 8 wykresów, które pokazują kondycję ubezpieczycieli
Polski sektor ubezpieczeń zamknął 2025 r. z rekordowym zyskiem i dodatnim wynikiem we wszystkich liniach biznesowych. Wyniki wyglądają imponująco, ale widać rosnące napięcia – zwłaszcza w OC komunikacyjnym i przyszłych przychodach inwestycyjnych. Warta i Uniqa agresywnie rosną, podczas gdy PZU dopiero się rozpędza, a Allianz mówi „nie” wzrostom za wszelką cenę.
30.03.2026
Zacięta konkurencja sieci sklepów w Polsce. 9 wykresów, które obrazują sytuację na rynku spożywczym
Silna przecena akcji Dino Polska, sięgająca ponad 15 proc. po publikacji wyników za 2025 r., to sygnał, że dobra passa polskich sieci spożywczych się kończy. Inwestorzy coraz wyraźniej dostrzegają presję na marże i efekty wyniszczającej wojny cenowej, która uderza w rentowność nawet najszybciej rosnących graczy.
27.03.2026