Dochód rozporządzalny na osobę w 2025 r. znacząco w gorę

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2025 r. wyniósł 3500,21 zł. – podał GUS. Oznacza to wzrost o 10,5 proc. rok do roku.

W tym samym czasie inflacja wyniosła 3,6 proc.

Czytaj także: Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r.

Deprywacja materialna i społeczna w 2025 r.

Jak podał również w poniedziałek GUS, W 2025 r. 2 proc. osób mieszkających w Polsce deklarowało brak możliwości zaspokojenia z powodów finansowych co najmniej 7 z 13 potrzeb materialnych i społecznych. Odsetek ten spadł nieznacznie w stosunku do roku poprzedniego (w 2024 r. 2,3 proc.).

Czytaj także: GUS: w 2024 r. nierówności w dół, sytuacja materialna Polaków w górę