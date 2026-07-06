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06.07.2026 12:57

Dom Development idzie na rekord. Grupa podała wstępne dane za pierwsze półrocze

Grupa Dom Development zanotowała rekordową sprzedaż w pierwszym półroczu 2026 r. Deweloper sprzedał o 17 proc. lokali więcej niż w analogicznym okresie 2025 r.

Apartamenty Dom Development nad Odrą we Wrocławiu
Dom Development sprzedał w pierwszym półroczu rekordową liczbę lokali. Na zdjęciu apartamenty Dom Development nad Odrą we Wrocławiu. Fot. materiały prasowe spółki

Dom Development podał wstępne wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2026 r. W drugim kwartale sprzedaż grupy wyniosła 1221 lokali netto. To o 22 proc. więcej niż w drugim kwartale 2025 r. Klientom detalicznym przekazano 703 lokale (wobec 611 w analogicznym kwartale ubiegłego roku).

W całym pierwszym półroczu sprzedaż netto Dom Development wyniosła 2382 lokale. To wzrost o 17 proc. rok do roku. Jak wskazała firma, to najlepsze pierwsze półrocze w historii grupy.

Grupa przekazała klientom detalicznym w pierwszym półroczu 1976 lokali, blisko o jedną czwartą (24 proc.) więcej niż w analogicznym okresie 2025 r.

– Drugi kwartał 2026 r. był już ósmym z rzędu, w którym sprzedaż netto grupy wyniosła co najmniej tysiąc lokali. Na tle konkurencji jest to unikalne osiągnięcie, które pokazuje siłę naszego biznesu i powtarzalność wyników na bardzo wysokim poziomie. Z kolei pierwsze półrocze okazało się najlepsze w naszej historii, co przybliża nas do realizacji całorocznych ambicji – czyli poprawy rekordowego wyniku z 2025 r., gdy sprzedaliśmy 4448 lokali – skomentował prezes Dom Development Mikołaj Konopka.

Jak dodał, grupa osiąga obecnie stabilny poziom sprzedaży na wszystkich rynkach działalności – w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie. Pracuje także nad uruchomieniem pierwszej inwestycji w Poznaniu.

– Popyt na mieszkania, szczególnie nabywane na własne potrzeby, utrzymuje się na wysokim poziomie, wspierany wyższą niż rok temu zdolnością kredytową klientów. Transakcje współfinansowane kredytem hipotecznym stanowiły w drugim kwartale 51 proc. całkowitej sprzedaży grupy. Utrzymująca się niepewność geopolityczna, związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie, podsyca obawy przed wzrostem inflacji, która może przełożyć się na koszty budowy i ceny mieszkań. Oczekiwanie stałych kosztów kredytu skłoniło część nabywców do przyspieszenia decyzji zakupowych – wskazał także Mikołaj Konopka.

Wysoka sprzedaż podbije wyniki spółki

Wiceprezeska i dyrektorka finansowa Dom Development Monika Dobosz wskazała z kolei, że wzrost liczby sprzedanych i przekazanych mieszkań przełoży się pozytywnie na wyniki finansowe grupy. Ich publikacja jest zaplanowana na koniec sierpnia.

– Podobnie jak w poprzednich latach, większość tegorocznych przekazań zaplanowana jest na drugą połowę roku – ze szczególnym natężeniem w czwartym kwartale – co wynika z harmonogramów realizowanych inwestycji. W połączeniu z optymalizacją kosztów budowy, możliwą dzięki własnemu generalnemu wykonawstwu, tworzy to solidną bazę dla wyników w całym 2026 r. Liczymy, że pozwoli nam to poprawić rezultaty dotychczas rekordowego 2025 r. – wskazała Monika Dobosz.

Grupa Dom Development to największy deweloper mieszkaniowy w Polsce. Do grupy należą firmy wykonawcze Dom Construction oraz Euro Styl Construction, które pełnią rolę generalnego wykonawcy większości inwestycji. W ciągu 30 lat działalności grupa przekazała do użytku około 58 tys. mieszkań. Od 2006 r. spółka Dom Development jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

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