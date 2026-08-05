Domański: nie zapadła decyzja o czasowym powrocie do osłon rynku paliw

Nie zapadła decyzja w sprawie czasowego powrotu do osłon na rynku paliw – powiedział na antenie TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że rząd bierze pod uwagę obniżenie stawki VAT na paliwa na ostatnie tygodnie wakacji.

Minister finansów Andrzej Domański był gościem stacji TVN24. Polityk mówił m.in. o planach rządu w kwestii osłon rynku paliw. Fot. PAP/Leszek Szymański

Szef resortu finansów był gościem wieczornego programy TVN24. W jednej z wypowiedzi odniósł się do cen na stacjach paliw. – Jeżeli sytuacja na rynku ropy uległaby ponownemu pogorszeniu, to wtedy oczywiście nadal jest możliwość, aby na pewien okres, chociażby na ostatnie tygodnie wakacji, faktycznie częściowo obniżyć podatek VAT – powiedział Domański w TVN24 dodając, że decyzja w tej sprawie nie zapadła.

Pytany o to, czy rząd ma zdefiniowane warunki rynkowe, które muszą być spełnione, żeby wprowadzić mechanizmy osłonowe, powiedział, że „nie ma jednej konkretnej granicy”.

Premier Donald Tusk informował wcześniej w środę, że tego samego dnia spotka się z Domańskim, by porozmawiać o możliwości częściowego zastosowania rozwiązań, które do końca czerwca obowiązywały w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Program ten zakładał obniżenie VAT z 23 do 8 proc., zawieszenie akcyzy i codzienne ustanawianie maksymalnej ceny paliw. Łącznie rozwiązanie to kosztowało budżet państwa 4,7 mld zł, ale pomogło w wyhamowaniu inflacji.

Rząd chce po raz drugi spróbować opodatkować koncerny naftowe

Minister odniósł się również do planów dotyczących opodatkowania koncernów paliwowych. Projekt ustawy w tej sprawie został skierowany przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego.

– Wiemy, że w tej chwili koncerny paliwowe, nie tylko w Polsce, osiągają potężne zyski kosztem kierowców. Od samego początku mówiliśmy, że pakiet CPN ma być sfinansowany właśnie z opodatkowania tych nadmiarowych potężnych zysków – powiedział w TVN24 Domański.

Pytany, czy będzie drugie podejście do opodatkowania koncernów paliwowych, odpowiedział: "Myślę, że takie kolejne podejście będzie. Trudno jeszcze powiedzieć kiedy. Musi zostać zakończona analiza sytuacji". Jak poinformował, trwają analizy prawne po decyzji prezydenta.

Polityk przyznał również, że do końca sierpnia zostanie przedstawiony projekt ustawy budżetowej na 2027 r. Domański poinformował jednocześnie, że w resorcie finansów trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi możliwości podniesienia kwoty wolnej od podatku. Jak wskazał, odpowiedzi w tej sprawie przyniosą najbliższe tygodnie wraz z pracami nad projektem ustawy budżetowej.

Źródło: PAP, XYZ