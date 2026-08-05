Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.08.2026
NEWSROOM XYZ
05.08.2026 20:35

Domański: nie zapadła decyzja o czasowym powrocie do osłon rynku paliw

Nie zapadła decyzja w sprawie czasowego powrotu do osłon na rynku paliw – powiedział na antenie TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że rząd bierze pod uwagę obniżenie stawki VAT na paliwa na ostatnie tygodnie wakacji.

Andrzej Domański, minister finansów
Minister finansów Andrzej Domański był gościem stacji TVN24. Polityk mówił m.in. o planach rządu w kwestii osłon rynku paliw. Fot. PAP/Leszek Szymański

Szef resortu finansów był gościem wieczornego programy TVN24. W jednej z wypowiedzi odniósł się do cen na stacjach paliw. – Jeżeli sytuacja na rynku ropy uległaby ponownemu pogorszeniu, to wtedy oczywiście nadal jest możliwość, aby na pewien okres, chociażby na ostatnie tygodnie wakacji, faktycznie częściowo obniżyć podatek VAT – powiedział Domański w TVN24 dodając, że decyzja w tej sprawie nie zapadła.

Pytany o to, czy rząd ma zdefiniowane warunki rynkowe, które muszą być spełnione, żeby wprowadzić mechanizmy osłonowe, powiedział, że „nie ma jednej konkretnej granicy”.

Premier Donald Tusk informował wcześniej w środę, że tego samego dnia spotka się z Domańskim, by porozmawiać o możliwości częściowego zastosowania rozwiązań, które do końca czerwca obowiązywały w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Program ten zakładał obniżenie VAT z 23 do 8 proc., zawieszenie akcyzy i codzienne ustanawianie maksymalnej ceny paliw. Łącznie rozwiązanie to kosztowało budżet państwa 4,7 mld zł, ale pomogło w wyhamowaniu inflacji.

Rząd chce po raz drugi spróbować opodatkować koncerny naftowe

Minister odniósł się również do planów dotyczących opodatkowania koncernów paliwowych. Projekt ustawy w tej sprawie został skierowany przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego.

– Wiemy, że w tej chwili koncerny paliwowe, nie tylko w Polsce, osiągają potężne zyski kosztem kierowców. Od samego początku mówiliśmy, że pakiet CPN ma być sfinansowany właśnie z opodatkowania tych nadmiarowych potężnych zysków – powiedział w TVN24 Domański.

Pytany, czy będzie drugie podejście do opodatkowania koncernów paliwowych, odpowiedział: "Myślę, że takie kolejne podejście będzie. Trudno jeszcze powiedzieć kiedy. Musi zostać zakończona analiza sytuacji". Jak poinformował, trwają analizy prawne po decyzji prezydenta.

Polityk przyznał również, że do końca sierpnia zostanie przedstawiony projekt ustawy budżetowej na 2027 r. Domański poinformował jednocześnie, że w resorcie finansów trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi możliwości podniesienia kwoty wolnej od podatku. Jak wskazał, odpowiedzi w tej sprawie przyniosą najbliższe tygodnie wraz z pracami nad projektem ustawy budżetowej.

Źródło: PAP, XYZ

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Nowy etap prac nad elektrownią atomową. Jest wykonawca generalny oraz wykonawca prac ziemnych
Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przekazała firmie Bechtel teren, na którym powstaje pierwsza polska elektrownia atomowa. Podczas uroczystości w gminie Choczewo na Pomorzu ogłoszono też wykonawcę…
05.08.2026
Kategorie artykułu: Świat
Nowy wyścig o Afrykę. 4 strategie zdobywania wpływów gospodarczych
Kto naprawdę inwestuje w Afryce? Odpowiedź – Chiny – jest intuicyjna, ale błędna. W rzeczywistości kontynent stał się polem rywalizacji czterech zupełnie różnych strategii: europejskiego kapitału,…
04.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 na historycznym szczycie. Dzień na GPW 3 sierpnia 2026 r.
Wydarzeniem dnia na warszawskim parkiecie było osiągnięcie historycznego maksimum indeksu WIG20. Dobra passa towarzyszyła także pozostałym wskaźnikom giełdowym. Spośród największych spółek najlepiej…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Warszawska giełda goni rekord za rekordem. Dzień na GPW 4 sierpnia 2026 r.
Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych minęła pod znakiem rekordów. Zarówno WIG, jak i WIG20 oraz mWIG40 ustanowiły nowe szczyty notowań. Z grona największych spółek najlepiej poradził…
04.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Jedna miejska spółka targowa solidnie zarabia, reszta zostaje w tyle. Skąd taka różnica?
Największe miejskie spółki targowe zakończyły 2025 r. z bardzo różnymi wynikami. Jedna z nich wyraźnie wyprzedziła konkurencję, a liczba odwiedzających nie zawsze przekładała się na przychody i…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Trzy momenty, w których firma płaci za brak polisy
Śmierć pracownika, jego wypadek albo długa choroba - każde z tych zdarzeń uruchamia w firmie inny mechanizm kosztowy, prawny i organizacyjny. Ubezpieczenie grupowe w każdym z tych momentów działa…
04.08.2026