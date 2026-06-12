Domański: nowe zasady SENT dla odzieży i obuwia

Obowiązek zgłaszania przewozów do systemu SENT dla odzieży i obuwia będzie obowiązywał tylko w procedurach przywozu na terytorium Polski oraz tranzytu - poinformował w piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że rozporządzenie w tej spawie zostanie przedstawione w poniedziałek.

Od 17 marca przedsiębiorcy muszą zgłaszać do systemu SENT transport odzieży i obuwia, jeśli przewożonych jest więcej niż 10 kg odzieży i 20 sztuk towaru (np. butów). Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w piątek na X, że spotkał się w tej sprawie z przedsiębiorcami z tego sektora.

Dziękuję przedsiębiorcom z sektora produkcji i dystrybucji odzieży i obuwia za spotkanie w sprawie funkcjonowania systemu SENT. Zgadzamy się, że trzeba walczyć z szarą strefą, ale nie może odbywać się to kosztem najmniejszych, ciężko pracujących przedsiębiorców. W poniedziałek… pic.twitter.com/cEI00MlV7m — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) June 12, 2026

„Zgadzamy się, że trzeba walczyć z szarą strefą, ale nie może odbywać się to kosztem najmniejszych, ciężko pracujących przedsiębiorców. W poniedziałek przedstawimy rozporządzenie zgodnie z rekomendacjami z dzisiejszego spotkania. SENT będzie obowiązywał jedynie w procedurach przywozu na terytorium Polski oraz tranzytu” - napisał Domański.

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Pod koniec kwietnia wiceminister finansów i wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki poinformował w Sejmie, że planowane jest złagodzenie zasad stosowania systemu SENT dla transportu odzieży i obuwia. - Proponujemy liberalizację, polegającą na zwiększeniu masy przewożonych towarów do 300 kg lub 300 sztuk obuwia, przy przewozie na odległość 50 km – powiedział wiceminister.

W maju MF poinformowało, że mikroprzedsiębiorcy handlujący odzieżą i obuwiem na targowiskach zostaną wyłączeni z obowiązku zgłaszania przewozów do systemu SENT. Wyłączenie będzie dotyczyło przewozów odzieży i obuwia wykonywanych w celu sprzedaży na targowiskach objętych opłatą targową, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Zwolnienie objęło przewozy, w których masa transportowanej odzieży lub odzieży używanej nie przekracza 500 kg albo liczba przewożonych sztuk obuwia nie przekracza 700.

Źródło: PAP