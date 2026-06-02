Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.06.2026
NEWSROOM XYZ
02.06.2026 14:19

Prezydent zawetował rozszerzenie SENT na przewozy betonu. „Państwo nie powinno być przeciwnikiem przedsiębiorcy"

Prezydent zawetował plany rozszerzenia systemu SENT na przewozy betonu. Zdaniem Karola Nawrockiego ustawa nakładała na polskich przedsiębiorców kolejne obciążenia administracyjne i biurokratyczne.

Zdaniem Kancelarii Prezydenta SENT to system, który stworzono do walki z mafiami podatkowymi. Nie można więc budować konkurencyjności gospodarki przez dokładanie przedsiębiorcom kolejnych obowiązków i kosztów. Polska potrzebuje bowiem deregulacji.

Karol Nawrocki przypomniał, że to małe i średnie firmy są podstawą rozwoju kraju. „To one tworzą większość miejsc pracy. To one budują siłę lokalnych społeczności. Każda nowa regulacja oznacza dla nich dodatkowy koszt, dodatkowy czas i dodatkowe ryzyko. Państwo powinno być partnerem przedsiębiorcy, a nie jego przeciwnikiem. Państwo musi słuchać argumentów tych ludzi, a nie odwracać się do nich tyłem, gdy oczekują dialogu" – napisał prezydent w uzasadnieniu weta.

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw zakładała rozszerzenie systemu monitorowania SENT o przewóz betonu towarowego i innych mieszanek na bazie spoiw mineralnych. Gotowe wyroby betonowe, jak kostka, płyty czy krawężniki, nie miały podlegać SENT.

Zmiany zakładały, że przy dużych inwestycjach budowlanych miał być jeden formularz zgłoszeniowy. Jeśli umowa przekroczyłaby 100 m sześc. betonu, możliwe byłoby jedno zbiorcze zgłoszenie na całą umowę. SENT miałby także objąć zwroty towarów czy przemieszczenie ich między magazynami jednej firmy. Zdaniem resortu finansów nowelizacja pozwoliłaby na zwiększenie wpływów podatkowych o 1,2 mld zł rocznie.

SENT, czyli Teleinformatyczny System Elektronicznego Nadzoru Transportu, wykorzystywany jest przez Krajową Administrację Skarbową do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu paliw, alkoholi skażonych, olejów roślinnych, farb, lakierów, rozpuszczalników, wyrobów medycznych. Służy także kontroli obrotu paliwami opałowymi.

Nie będzie rozwodów poza sądem. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent zawetował nowelizację ustawy o SENT. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Polski eksport na Ukrainę się podwoił. Zyskują także dostawcy produktów cywilnych
Od wybuchu wojny wartość polskiego eksportu na Ukrainę wzrosła ponad dwukrotnie – z 6,3 mld euro w 2021 r. do blisko 14 mld euro w ostatnich 12 miesiącach. Struktura tego eksportu jest wymowna:…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dziura Orbána. W budżecie Węgier brakuje równowartości 3,5 mld zł
Prawie 290 mld forintów, które planował wydać w tym roku resort budownictwa, nie zostało uwzględnione w budżecie państwa. Przedstawiciele rządu Pétera Magyara mówią o kolejnym kukułczym jaju…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Buduje cyfrową suwerenność i markę na świecie. DataWalk staje w szranki z gigantem
Jednym z najważniejszych obecnie wyzwań jest suwerenność cyfrowa. Bezpieczeństwo danych, ich agregacja i analizy powinny być zależne jeśli nie od państwa, to przynajmniej od firm z narodowym…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Francuscy przedsiębiorcy na skraju wyczerpania
Jeszcze kilka lat temu francuski przedsiębiorca był symbolem odporności: przetrwał pandemię, kryzys energetyczny, inflację i kolejne fale regulacji z Brukseli i Paryża. Dziś ten obraz zaczyna pękać.…
31.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nowa prezeska PFR Ventures. To Rozalia Urbanek
Rada nadzorcza PFR Ventures wybrała Rozalię Urbanek na nową prezeskę PFR Ventures. Menedżerka przejęła obowiązki prezeski po rezygnacji poprzedniczki, Karoliny Mitraszewskiej.
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Patentowa dominacja polskich uczelni. Nowe dane o innowacjach z nauki
Znamy najnowsze wyniki patentowania wynalazków przez uczelnie w Polsce. I pod względem przyznanych patentów i nowych zgłoszeń patentowych nauka góruje nad firmami. Lider utrzymał pozycję, ale z…
02.06.2026