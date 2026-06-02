Prezydent zawetował rozszerzenie SENT na przewozy betonu. „Państwo nie powinno być przeciwnikiem przedsiębiorcy"

Prezydent zawetował plany rozszerzenia systemu SENT na przewozy betonu. Zdaniem Karola Nawrockiego ustawa nakładała na polskich przedsiębiorców kolejne obciążenia administracyjne i biurokratyczne.

Zdaniem Kancelarii Prezydenta SENT to system, który stworzono do walki z mafiami podatkowymi. Nie można więc budować konkurencyjności gospodarki przez dokładanie przedsiębiorcom kolejnych obowiązków i kosztów. Polska potrzebuje bowiem deregulacji.

Karol Nawrocki przypomniał, że to małe i średnie firmy są podstawą rozwoju kraju. „To one tworzą większość miejsc pracy. To one budują siłę lokalnych społeczności. Każda nowa regulacja oznacza dla nich dodatkowy koszt, dodatkowy czas i dodatkowe ryzyko. Państwo powinno być partnerem przedsiębiorcy, a nie jego przeciwnikiem. Państwo musi słuchać argumentów tych ludzi, a nie odwracać się do nich tyłem, gdy oczekują dialogu" – napisał prezydent w uzasadnieniu weta.

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw zakładała rozszerzenie systemu monitorowania SENT o przewóz betonu towarowego i innych mieszanek na bazie spoiw mineralnych. Gotowe wyroby betonowe, jak kostka, płyty czy krawężniki, nie miały podlegać SENT.

Zmiany zakładały, że przy dużych inwestycjach budowlanych miał być jeden formularz zgłoszeniowy. Jeśli umowa przekroczyłaby 100 m sześc. betonu, możliwe byłoby jedno zbiorcze zgłoszenie na całą umowę. SENT miałby także objąć zwroty towarów czy przemieszczenie ich między magazynami jednej firmy. Zdaniem resortu finansów nowelizacja pozwoliłaby na zwiększenie wpływów podatkowych o 1,2 mld zł rocznie.

SENT, czyli Teleinformatyczny System Elektronicznego Nadzoru Transportu, wykorzystywany jest przez Krajową Administrację Skarbową do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu paliw, alkoholi skażonych, olejów roślinnych, farb, lakierów, rozpuszczalników, wyrobów medycznych. Służy także kontroli obrotu paliwami opałowymi.