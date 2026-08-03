Domański: powstanie spółka, mająca przygotować plan centra technologii kosmicznych w Katowicach

Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że powstanie samorządowa spółka celowa, która m.in. przygotuje studium wykonalności projektu utworzenia centrum technologii kosmicznych na terenie likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Skarb Państwa nie przystąpi do wskazanej inicjatywy.

Powstanie spółka celowa, która ma przygotować plan na rozwój centrum technologii kosmicznych w Katowicach – zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański Fot. PAP/Tomasz Gzell

Zgodnie z ideą popularyzatora nauki Tomasza Rożka chodzi o wykorzystanie m.in. podziemnej części infrastruktury kopalni Wujek z tego względu, że próby osiedlania się ludzi, najpierw na bliższych obiektach rodzaju Księżyca, a później na dalszych, będą dokonywały się pod ziemią. Kopalniana infrastruktura może zatem zapewniać optymalne warunki testowe.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej minister Domański zrelacjonował, że tego dnia w Katowicach rozmawiał o koncepcji z samorządowcami, naukowcami i przedstawicielami polskiego przemysłu kosmicznego. – Ze strony ministerstwa rozwoju, ale także ze strony Ministerstwa Finansów jest pełne wsparcie. Niedługo powołana zostanie spółka celowa, która będzie mogła nad tym projektem dalej pracować – podkreślił minister.

Dopytywany uściślił, że spółkę tę powołają strony samorządowe: Katowice, Woj. Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a jej jednym z najpilniejszych zadań będzie zamówienie studium wykonalności centrum technologii kosmicznych w Wujku.

Pytany przez PAP o ewentualny udział w przedsięwzięciu Skarbu Państwa, Domański zastrzegł, że najpierw potrzebne jest studium wykonalności. Ocenił jednocześnie, że ze strony rządu projekt „wygląda na bardzo interesujący”.

– Dla mnie wręcz kluczowe jest to, że za tym projektem stoi jednoznaczne wsparcie ze strony środowiska naukowego, ale także środowiska biznesowego. W sensie: ten projekt ma sens. To nie jest projekt ratunkowy; to jest projekt biznesowy, który ma dołożyć kolejny silnik wzrostu gospodarczego w Polsce. Więc w tej spółce celowej na razie nie ma zaangażowania Skarbu Państwa, natomiast jest przychylność naszej strony – zapewnił.

Koncepcja utworzenia centrum technologii kosmicznych w oparciu o infrastrukturę Wujka jest kolejnym elementem planowania przyszłości tego historycznego miejsca. Wydobycie zakończono tam w 2021 r., od 1 kwietnia br. trwa formalna likwidacja: Polska Grupa Górnicza przekazała tę kopalnię do swojego Zakładu Likwidacji Kopalń.

BGK przygotuje pół miliarda złotych dla samorządów na rozwój sektora kosmicznego

Minister Domański przypomniał podczas konferencji o ogłoszonej w poprzednich tygodniach zapowiedzi uruchomienia wartego 500 mln zł funduszu, który będzie inwestował w polskie spółki z przemysłu kosmicznego.

– Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomi absolutnie innowacyjny program finansowania infrastruktury w polskich samorządach. Po raz pierwszy będziemy udzielać finansowania na okres 50 lat, na bardzo atrakcyjnych warunkach spłaty. Dzięki temu polskie samorządy będą mogły rozwijać programy, projekty chociażby w przemyśle kosmicznym – zapowiedział szef resortu finansów.

Zgodnie z informacją BGK nowy instrument dla samorządów ma być podstawą budowy infrastruktury niezbędnej dla rozwoju sektora kosmicznego. Ma on pozwolić realizować przedsięwzięcia o dużej skali, jak centra technologiczne, laboratoria badawcze, parki przemysłowe czy infrastruktura danych, przy jednoczesnym ograniczeniu bieżącego obciążenia budżetów samorządowych.

Program ma przewidywać elastyczne harmonogramy spłat i możliwość wieloletniej karencji.

Według BGK zadaniem funduszu kosmicznego o wartości 500 mln zł będzie finansowanie badań, rozwoju nowych technologii, startupów, spin-offów (firm zakładanych w celu komercjalizacji nowych technologii) oraz pierwszych wdrożeń przemysłowych. Fundusz ma wspierać najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia na etapie wysokiego ryzyka technologicznego i przyspieszać komercjalizację rozwiązań powstających w Polsce.

Źródło: PAP, XYZ