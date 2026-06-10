Donald Trump grozi Iranowi. „Zbyt długo negocjowali, teraz za to zapłacą"

Donald Trump, który jeszcze niedawno zapowiadał, że porozumienie z Iranem jest kwestią czasu, teraz grozi wojną. Prezydent USA stwierdził, że jest gotów wydać rozkaz ataku na mosty i elektrownie. Dodał też, że amerykańska blokada Zatoki Perskiej to „stalowy mur", przez który nikt i nic się nie prześlizgnie.

Prezydent USA stwierdził na antenie Fox News, że Iran miał szansę podpisać porozumienie i przetrwać. A tak, to jest on bliski wydania rozkazu „nowych uderzeń na elektrownie i mosty w Iranie".

To samo Trump napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social. „Irańskie wojsko jest w totalnej rozsypce. (...) Iran tylko mówi i nic nie robi. Tyran Bliskiego Wschodu jest MARTWY. Zbyt długo zajęło im negocjowanie umowy, która byłaby dla nich świetna, teraz będą musieli zapłacić za to cenę!!!" – napisał.

Dzisiejsze wpisy to reakcja na wcześniejszą wymianę ognia. Iran zestrzelił bowiem amerykański śmigłowiec Apache, Amerykanie zaatakowali irańskie systemy przeciwlotnicze, a Teheran ostrzelał w odpowiedzi bazy USA w Zatoce Perskiej.

Eskalacja nastąpiła zaledwie kilka dni po tym, gdy prezydent USA powstrzymał Izrael przed ofensywą na Bejrut. Miało to bowiem pomóc negocjacjom. Donald Trump zapowiadał też, że porozumienie z Iranem będzie zawarte w ciągu paru dni.

Trump: nasza blokada jest najbardziej skuteczna w historii wojen morskich

W kolejnym poście na Truth Social Trump zaatakował media, „bo odmawiają pisania o tym, jak efektywna jest morska blokada Iranu". „To najbardziej efektywna blokada w historii wojen na morzu" – ocenił Trump. „Nic się przez nią nie przemknie, jeśli tego nie chcemy. To stalowy mur. Iran robi zero interesów, nie płaci swojemu wojsku ani swoich rachunków i wkrótce stanie się państwem upadłym. Wydostaje się za to pełno ropy [z Zatoki Perskiej – red.]. Allah jest wielki" – dodał Donald Trump.

Amerykanie postanowili bowiem zmusić Iran do zawarcia porozumienia pokojowego, zatrzymując statki płynące do i z irańskich portów.

JP Morgan: irańska blokada jest dziurawa

Z kolei, jak twierdzą analitycy JP Morgan, irańska blokada cieśniny Ormuz jest dziurawa. Uważają, że dziennie przepływa nią około 2 miliony baryłek na tankowcach. Jednostki bowiem wyłączają transpondery i – przy wsparciu US Navy – przepływają przez tę cieśninę.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Od 8 kwietnia obowiązuje rozejm. Jednak do tej pory negocjacje prowadzone za pośrednictwem Pakistanu nie przyniosły efektu.

Atak na Iran oraz blokada cieśniny Ormuz, wprowadzona przez Teheran, doprowadziły do kryzysu paliwowego na świecie. Gwałtownie wzrosły ceny ropy, paliw czy nawozów sztucznych. To bowiem jedyny szlak morski, którym płyną towary z Zatoki Perskiej.