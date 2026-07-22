Donald Trump grozi zemstą Iranowi: za każdy ostrzelany statek zniszczymy most albo elektrownię

Donald Trump ostrzega Iran przed atakami na statki w cieśninie Ormuz. Prezydent USA zapowiada bowiem, że za każdą ostrzelaną jednostkę Iran straci most albo elektrownię.

Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem infrastruktury za każdy ostrzał statków w cieśninie Ormuz. Fot. Anna Moneymaker/Getty Images

„Od tej chwili, za każdym razem, gdy Islamska Republika Iranu ostrzela statek w cieśninie Ormuz — czy to pociskiem rakietowym, rakietą, dronem, czy jakimkolwiek innym urządzeniem lub rodzajem broni — Stany Zjednoczone zbombardują i zniszczą JEDEN MOST LUB ELEKTROWNIĘ, w tym także te znajdujące się obok lub na terenie stolicy, Teheranu" – napisał prezydent USA w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

To kolejna groźba Trumpa pod adresem Iranu. W ubiegłym tygodniu prezydent USA ostrzegł Teheran, że jeśli nie zgodzi się na układ pokojowy, to Ameryka zaatakuje elektrownie i mosty.

W poniedziałek z kolei zagroził Iranowi „wielokrotnie gorszymi konsekwencjami" za śmierć każdego amerykańskiego żołnierza. Za to we wtorek ostrzegł przed atakiem w miejscu składowania wzbogaconego uranu. Zapowiedział też, że po amerykańskich uderzeniach władze w Teheranie będą potrzebować 25 lat, by odbudować kraj.

Atak na wyspę Larak

Amerykanie uderzyli w środę za to na wyspę Larak w cieśninie Ormuz. Są na niej zarówno baza wojskowa, jak i pływający terminal naftowy. Wysepka ta dzięki swemu położeniu jest centralnym punktem strategii Iranu.

Teheran zmusza bowiem statki do płynięcia trasą między lądem a wyspą Larak. Władze twierdzą bowiem, że tylko ten fragment irańskich wód terytorialnych nie jest zaminowany.

Wojna na nowo rozgorzała na początku lipca

Nowa wojna na Bliskim Wschodzie trwa od 7 lipca. Iran ostrzelał wtedy trzy statki w cieśninie Ormuz, mimo że w porozumieniu z połowy czerwca Teheran obiecał otworzyć ten szlak morski. Amerykanie zerwali wtedy rozmowy pokojowe i zaczęli bombardować na nowo Iran.

Wcześniejszy konflikt zaczął się w lutym, od amerykańskich i izraelskich ataków. Jednak w kwietniu prezydent Donald Trump ogłosił zawieszenie broni.

Źródło: PAP