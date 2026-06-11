Donald Trump: przejmiemy kontrolę nad irańską ropą i gazem. Tak, jak to zrobiliśmy w Wenezueli

Donald Trump zapowiada nie tylko nowe ataki na Iran. Prezydent stwierdził też, że USA przejmą kontrolę nad wyspą Chark i resztą irańskiej infrastruktury naftowej. Tak, jak zrobiono to w Wenezueli.

„Stany Zjednoczone uderzą w Iran (którego marynarka wojenna, siły powietrzne, systemy radarowe, przeciwlotnicze i wszelkie inne elementy obrony, wraz z większością potencjału ofensywnego, zostały całkowicie zniszczone!) BARDZO MOCNO DZIŚ WIECZOREM. W pewnym momencie w niedalekiej przyszłości zajmiemy wyspę Chark oraz inne punkty infrastruktury naftowej i przejmujemy całkowitą kontrolę nad ich rynkami ropy i gazu – podobnie jak to zrobiliśmy w przypadku Wenezueli, co świetnie się sprawdza zarówno dla Wenezueli, jak i dla Stanów Zjednoczonych Ameryki" – napisał Trump na swojej platformie Truth Social.

Tymczasem jeszcze w poniedziałek prezydent USA zapewniał, że porozumienie z Iranem to kwestia zaledwie paru dni. Potem jednak sytuacja gwałtownie się zmieniła. Iran strącił amerykański śmigłowiec Apache. Siły USA odpowiedziały zaś atakami na resztki irańskiej obrony przeciwlotniczej. Donald Trump zapowiedział zaś kolejne ataki, tłumacząc, że Iran miał swoją szansę na zawarcie porozumienia.

W nocy ze środy na czwartek doszło do kolejnych starć na Bliskim Wschodzie. „Siły amerykańskiego Centralnego Dowództwa (CENTCOM) rozpoczęły dziś o godz. 17.15 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 23.15 w Polsce) przeprowadzanie dodatkowych uderzeń w samoobronie na wiele celów w Iranie na rozkaz naczelnego dowódcy" – napisało amerykańskie dowództwo w komunikacie.

Donald Trump stwierdził potem, że ataki wstrzymano, bo poprosiły go o to irańskie władze. Teheran zapewnia jednak, że władze nie rozmawiały z prezydentem USA.

Chark to wyspa, przez którą przechodzi 90 proc. irańskiej ropy naftowej. Większość irańskiej linii brzegowej jest tak płytka, że nie mogą tam dotrzeć największe tankowce, dlatego Irańczycy przepompowują na Chark praktycznie całą swoją produkcję ropy naftowej podwodnymi rurociągami .