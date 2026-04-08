08.04.2026

Donald Trump mówi o utworzeniu „joint venture" z Iranem

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę telewizji ABC, że jego kraj może dążyć do wspólnej kontroli żeglugi przez cieśninę Ormuz i rozważa utworzenie „joint venture". Zapowiedział, że siły amerykańskie pozostaną w regionie.

– Rozważamy utworzenie joint venture. To sposób na zabezpieczenie cieśniny, a także na zabezpieczenie jej przed wieloma innymi ludźmi – powiedział Trump, zapytany w rozmowie telefonicznej z ABC, czy zezwoli Iranowi na pobieranie opłat za tranzyt przez ten strategiczny szlak wodny.

– To piękna rzecz – dodał.

Trump powtórzył też, że nie pozwoli Iranowi na utrzymanie jakichkolwiek zdolności wzbogacania uranu, mimo wielokrotnych zapewnień Teheranu, że nie zrezygnuje z tych możliwości.

Zapowiedział też, że amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie pozostaną w regionie, by egzekwować przyszłe porozumienia. Powiedział, że spodziewa się rozpoczęcia rozmów pokojowych w piątek i ich bardzo szybkiego przebiegu. Prezydent potwierdził również doniesienia mediów, że Chiny odegrały kluczową rolę w kontaktach z Iranem.

Trump już wcześniej sugerował, że może „wspólnie z ajatollahem” kontrolować transport przez Ormuz i pobierać opłaty tranzytowe. Te deklaracje nie pokrywały się z wypowiedziami władz w Teheranie. W nocy z wtorku na środę szef MSZ Iranu Abbas Aragczi zapowiedział, że ruch przez cieśninę będzie odbywał się „w koordynacji z irańskimi siłami zbrojnymi i z uwzględnieniem ograniczeń technicznych”. Według AP zarówno Iran, jak i leżący po drugiej stronie Ormuzu Oman mają pobierać opłaty od statków przepływających przez cieśninę.

Źródło: PAP, XYZ

Prezydent USA Donald Trump na tle amerykańskiej flagi
Na zdjęciu prezydent USA Donald Trump. Fot. Win McNamee/Getty Images
