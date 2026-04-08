08.04.2026 15:25

Władze Iranu dla Reutersa: otwarcie cieśniny Ormuz możliwe w czwartek lub piątek

Przedstawiciel władz Iranu poinformował w rozmowie z agencją Reutersa, że otwarcie cieśniny Ormuz jest możliwe w czwartek lub piątek, ale w ograniczonym zakresie i na warunkach Teheranu.

„Zawieszenie broni jest wciąż kruche, wolimy trwały pokój, ale Iran nie boi się powrotu do wojny, jeśli Stany Zjednoczone także pójdą tą drogą” – powiedział agencji Reutersa anonimowy przedstawiciel władz w Teheranie.

Strona irańska podkreśliła, że ruch statków w cieśninie będzie musiał być uzgadniany z siłami zbrojnymi Iranu. Ograniczone wznowienie żeglugi powinno być możliwe jeszcze przed spotkaniem przedstawicieli USA i Iranu, planowanym w piątek w stolicy Pakistanu, Islamabadzie.

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów amerykańskiej armii, gen. Dan Caine, powiedział, że – mimo rozejmu – siły amerykańskie pozostają w gotowości do wznowienia działań bojowych.

Przed 28 lutego, gdy rozpoczęła się wojna Izraela i USA z Iranem, przez cieśninę Ormuz transportowanych było około 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej oraz około 25 proc. skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy z wtorku na środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie „obustronny”.

Według mediów amerykańsko-irańskie rozmowy w sprawie zakończenia wojny rozpoczną się w piątek w Islamabadzie, jednak docierają do nas wciąż sprzeczne sygnały z obydwu stron, a Izrael dziś rano nie przerwał ataków.

Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały w środę o nowych atakach również ze strony Iranu. Zdaniem władz w Abu Zabi mimo ogłoszenia zawieszenia broni w wojnie na Bliskim Wschodzie kraj został ostrzelany 17 rakietami i 25 dronami.

Czytaj także:

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu członkowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w łodzi na wodach Zatoki Perskiej. Fot. Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Sztuczna inteligencja ma romans z OZE
AI i centra danych stają się w Kanadzie konkurentem dla odbiorców indywidualnych oraz kopalni kryptowalut. Niektóre prowincje zamierzają odsiać niepoważne oferty, a na poważnych dużo zarobić. Mogą zarobić, bo mają prąd głównie z... OZE. Jednocześnie plany prowincji dla branży AI stają się wyznacznikiem politycznym, wskazującym kto jest swój, a kto obcy.
08.04.2026
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają rosnące napięcia. Ponadto ukazał się sondaż badający potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego. Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego w PiS?
07.04.2026
Pieniądze dzieci nie dają, ale pomagają je wychować. Analiza 10 lat programu 500/800 plus
Program 500/800 plus kosztował ponad 400 mld zł i wyraźnie ograniczył ubóstwo wśród dzieci, ale nie zwiększył trwale dzietności. W efekcie tylko częściowo spełnił swoje cele, a jego wysoki koszt rodzi pytania o zasadność obecnej formuły. 10 lat programu 500/800 plus: ponad 400 mld zł kosztów, wyraźny spadek ubóstwa dzieci, ale brak trwałego wpływu na dzietność. Czy potrzebna jest reforma świadczenia?
07.04.2026
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.
07.04.2026
Gen. Marek Boroń: nie biczujmy ciągle Policji (WYWIAD)
Powstanie Narodowego Biura Śledczego Policji, wyzwania związane z wojną w Ukrainie, braki kadrowe i system szkoleń – lista problemów, z którymi mierzy się Policja, jest długa. O kierunkach zmian mówi w rozmowie z XYZ Komendant Główny Policji, generalny inspektor Marek Boroń.
08.04.2026
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026