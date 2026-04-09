09.04.2026 07:25

Donald Trump: nasza wspaniała armia z niecierpliwością oczekuje kolejnego podboju

Prezydent USA zapowiada, że amerykańska armada zostaje na Bliskim Wschodzie, dopóki rozejm nie zacznie w pełni obowiązywać. Napisał też w sieci, że wojsko USA „z niecierpliwością oczekuje kolejnego podboju”.

„Wszystkie okręty, samoloty i personel wojskowy USA, wraz z dodatkową amunicją, bronią i wszelkim innym, co jest odpowiednie i niezbędne do śmiertelnego ścigania i zniszczenia już znacznie osłabionego Wroga, pozostaną na miejscu w Iranie i wokół niego, dopóki RZECZYWISTE POROZUMIENIE nie zostanie w pełni zrealizowane. Jeśli z jakiegoś powodu tak się nie stanie, co jest wysoce nieprawdopodobne, to „rozpocznie się strzelanina”, większa, lepsza i silniejsza niż ktokolwiek kiedykolwiek widział. Uzgodniono to dawno temu i pomimo całej fałszywej retoryki – BRAK BRONI NUKLEARNEJ i cieśnina Ormuz BĘDZIE OTWARTA I BEZPIECZNA. Tymczasem nasza wspaniała armia dozbraja się i odpoczywa, z niecierpliwością oczekując kolejnego podboju. AMERYKA WRÓCIŁA!” – napisał Donald Trump w poście na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Rozejm jest zagrożony

Porozumienie wisi jednak na włosku. Iran twierdzi, że Izrael wciąż atakuje Liban, a Teheran dalej nie dostał zgody na wzbogacanie uranu. Dlatego m.in. cieśnina Ormuz jest znów zamknięta.

Zawieszenie broni Iran i USA zawarły w nocy z wtorku na środę. Miało obowiązywać dwa tygodnie i doprowadzić do otwarcia kluczowego szlaku transportu ropy z Zatoki Perskiej – cieśniny Ormuz. Jest ona zamknięta praktycznie od wybuchu wojny 28 lutego. To spowodowało światowy kryzys paliwowy i podniosło ceny baryłki ropy do ponad 100 dolarów. W konflikcie zginęli już najważniejsi politycy i dowódcy wojskowi Iranu. Z kolei Teheran ostrzeliwał rakietami i dronami zarówno Izrael, jak i swoich arabskich sąsiadów.

W niedzielę prezydent Donald Trump postawił kolejne ultimatum Iranowi (z wcześniejszych się wycofywał i wielokrotnie zmieniał zdanie). W kolejnych swoich wpisach groził, że jeśli Teheran nie zgodzi się na porozumienie, to on „zniszczy cywilizację”.

Kuba następnym celem Trumpa?

Sam Trump wcześniej zapowiadał, że następnym celem USA będzie Kuba, gdzie chce obalić komunistyczny reżim. Nałożył więc na nią embargo paliwowe (choć ze względów humanitarnych pozwolił rosyjskim tankowcom dotrzeć z ładunkiem na wyspę). Sama komunistyczna wyspa straciła też – po rajdzie amerykańskim na Caracas, w którym zatrzymano prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro – swojego najważniejszego sojusznika.

Prezydent USA w ostatnich wpisach znów także wraca do sprawy Grenlandii. Na początku roku chciał bowiem przejąć tę wyspę od Danii. Nie wykluczał wtedy użycia siły.

Iran znów zablokował cieśninę Ormuz. Zawieszenie broni wisi na włosku
Prezydent USA Donald Trump na pokładzie Air Force One
Prezydent USA Donald Trump zapowiada kolejne operacje wojskowe USA.
Może zainteresować Cię również
Amerykański fundusz i Bruno Wejchert poszukają okazji w Polsce. Mają wsparcie twórców Grupy Pracuj i WP
Strike Capital współpracuje z lokalnymi inwestorami i planuje w przyszłości inwestować w polskie spółki. Budując most między USA a Europą Środkowo-Wschodnią.
08.04.2026
Zbrojeniowy gigant CSG na zakupach. Ale giełdowy kurs spółki spada
Kontrolowany przez Michala Strnada koncern obronny kontynuuje ekspansję w Europie. Kupił właśnie udziały w austriackim przedsiębiorstwie Hirtenberger Defence Systems, producencie moździerzy oraz amunicji. Stał się też współwłaścicielem firmy Tatra Trucks, która produkuje samochody ciężarowe m.in. dla wojska. Tymczasem kurs CSG radykalnie spada.
09.04.2026
Amerykańskie banki na celowniku. Nowa fala „tanich operacji” destabilizacyjnych
Udaremniona próba ataku na paryską siedzibę Bank of America w Paryżu, a następnie groźby wobec Goldman Sachs, nie są – jak podkreślają służby – incydentami odosobnionymi. Tworzą raczej wzór działania, który łączy geopolitykę, wojnę informacyjną i outsourcing przemocy. To nie klasyczny terroryzm lat 80., lecz jego zdigitalizowana, zdecentralizowana i znacznie tańsza wersja.
07.04.2026
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają rosnące napięcia. Ponadto ukazał się sondaż badający potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego. Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego w PiS?
07.04.2026
Polskie firmy wchodzą do Nigerii. KUKE otwiera drzwi do miliardowych kontraktów
Polskie firmy mogą wziąć udział w jednych z największych projektów infrastrukturalnych w Nigerii. Dzięki zaangażowaniu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i brytyjskiej UK Export Finance (UKEF) zabezpieczono finansowanie modernizacji portów w Lagos o wartości 1 mld dolarów. Równolegle Nigeria szuka partnerów do budowy sieci światłowodowej w ramach projektu BRIDGE, co otwiera kolejne możliwości dla polskiego biznesu.
07.04.2026
Spór o Trybunał Konstytucyjny. Rozpychanie się w ustroju państwa?
Dotychczasowe działania prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego skłaniają rządzących do niestandardowych reakcji. Niestandardowe są również działania samego prezydenta Karola Nawrockiego. – To pewne odkrycie ustrojowe, że prezydencki urząd ma monitorować działalność sędziego – ocenia politolog prof. Tomasz Słomka.
09.04.2026