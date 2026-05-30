Donald Trump nie podjął na razie decyzji w sprawie porozumienia z Iranem

Prezydent USA Donald Trump wbrew swoim zapowiedziom nie podjął w piątek ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, które miałoby otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormuz.

Jak podaje „The New York Times”, powołując się na urzędnika administracji prezydenckiej, ogłoszone przez Trumpa spotkanie z doradcami w Situation Room, podczas którego miał podjąć ostateczną decyzję, trwało około dwóch godzin. Prezydent nie podjął jednak decyzji w sprawie nowego porozumienia z Iranem.

Naradę w Białym Domu Trump ogłosił ok. godz. 17 polskiego czasu w piątek 29 maja. We wpisie na Truth Social przedstawił szereg warunków, jakie stawia Iranowi. Wskazał również, że zamierza podjąć po spotkaniu decyzję w sprawie porozumienia.

Wśród wymagań przedstawionych przez Trumpa było zniszczenie zapasów wzbogaconego uranu, które mają znajdować się w Iranie. Iran miał także zobowiązać się, że nie będzie posiadał broni jądrowej.

W czwartek media w USA podały, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, która dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu, lecz porozumienie to nie uzyskało jeszcze ostatecznej aprobaty Trumpa. Źródła związane z amerykańską administracją potwierdziły te doniesienia.

Według „NYT” administracja uważa, że jest bliska porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje na „pewne tematy, w tym na temat odmrożenia funduszy dla Irańczyków”. O tym, że porozumienie nie zostało jeszcze zawarte, mówili też przedstawiciele MSZ Iranu.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghei oświadczył w piątek, że na tym etapie Iran negocjuje z USA w sprawie pokoju, ale nie w sprawie swego programu nuklearnego. Podkreślił, że nie osiągnięto jak dotąd końcowego porozumienia, zaś o „zarządzaniu cieśniną Ormuz” musi zdecydować Iran wraz z Omanem.

Wysokiej rangi przedstawiciel władz w Teheranie powiedział agencji Reuters na zasadach anonimowości, że ewentualne porozumienie wstępne nie dotyczy żadnych kwestii nuklearnych. Dodał, że osiągnięto wstępne porozumienie polityczne, ale nie jest ono sfinalizowane, a słowa prezydenta USA Donalda Trumpa na temat irańskich rezerw wysoko wzbogaconego uranu nie są zgodne z prawdą.

Źródło: PAP