Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.02.2026
NEWSROOM XYZ
21.02.2026 07:48

Donald Trump ogłasza nowe globalne cło 10 proc. Decyzja po wyroku Sądu Najwyższego

Prezydent USA wprowadza tymczasową opłatę importową na 150 dni. To reakcja na orzeczenie Sądu Najwyższego, który unieważnił większość wcześniejszych taryf.

Cło ma objąć niemal wszystkie kraje i wejść w życie tuż po północy 24 lutego czasu wschodnioamerykańskiego. Decyzja zapadła kilka godzin po wyroku Sądu Najwyższego USA.

Donald Trump reaguje na wyrok Sądu Najwyższego

W piątek Sąd Najwyższy unieważnił większość ceł nałożonych przez prezydenta w 2025 roku. W odpowiedzi Trump ogłosił nowe, tymczasowe rozwiązanie.

- To dla mnie wielki zaszczyt, że właśnie podpisałem w Gabinecie Owalnym globalną taryfę celną w wysokości 10 proc. na wszystkie kraje, która wejdzie w życie niemal natychmiast. Dziękuję za uwagę! - napisał na Truth Social.

W kolejnym wpisie w serwisie Truth Social prezydent skrytykował sędziów, którzy głosowali przeciwko wcześniejszym taryfom.

- Ich decyzja była żałosna, ale teraz rozpoczyna się proces dostosowywania i zrobimy wszystko, co możliwe, by zebrać jeszcze więcej pieniędzy niż pobieraliśmy dotychczas! - napisał.

Tymczasowa opłata importowa na 150 dni

Biały Dom poinformował, że prezydent podpisał proklamację o nałożeniu tymczasowej opłaty importowej. Cło w wysokości 10 proc. ma obowiązywać przez 150 dni. Podstawą prawną jest sekcja 122 ustawy o handlu, która pozwala na wprowadzenie globalnych taryf do 15 proc. na ograniczony czas.

Nowe przepisy nie obejmą części towarów. Wyłączono m.in. wybrane minerały krytyczne i metale, energię oraz produkty energetyczne. Z opłat zwolniono także zasoby naturalne i nawozy, których nie można produkować w USA w wystarczającej ilości. Cła nie obejmą również części żywności, leków, wybranych komponentów elektronicznych, niektórych pojazdów oraz książek.

Alternatywa wobec IEEPA

Prezydent zapowiedział, że wykorzysta inne narzędzia prawne niż IEEPA, czyli ustawę o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych. Resort handlu ma rozpocząć dodatkowe dochodzenia dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych. Procedury te potrwają dłużej, ale mogą doprowadzić do trwałych ograniczeń.

Trump ocenił, że wyrok Sądu Najwyższego w praktyce potwierdza jego szerokie kompetencje w polityce handlowej, w tym możliwość samodzielnego wprowadzania embarga.

Źródło: PAP, XYZ

Trump na tle amerykańskiej flagi
Donald Trump szykuje się do wojny z Iranem. Fot. Nathan Howard/Getty Images)
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Kolejne odejścia z Polski 2050. W atmosferze oskarżeń powstaje nowy klub parlamentarny
Trzy lata temu Polska 2050 startowała w wyborach z list Trzeciej Drogi pod hasłem „Dość kłótni, do przodu!”. Niespełna trzy tygodnie po zakończeniu partyjnych wyborów w partii doszło do rozłamu, w wyniku którego powstał nowy klub parlamentarny. Dawni partyjni koledzy przerzucają się oskarżeniami o dezercję i oszustwo.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Grupa Polmlek idzie na zakupy. Przejmie zakład od syndyka Kampol-Fruit i poszerzy portfolio o mrożonki
Grupa Polmlek to największa prywatna firma mleczarska w Polsce i jedno z największych przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej z przychodami na poziomie 10 mld zł. Właśnie wzmacnia swoją sokową biznesową nogę. Przejmie od syndyka masy upadłości spółki Kampol-Fruit przetwórnię owoców i warzyw w Milejowie w woj. lubelskim.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Razem, ale osobno. Pięć uczelni z Gdańska chce się konsolidować – trzy już są, dwie w kolejce (WYWIAD)
Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita jako pierwszy w Polsce może utworzyć federację – pod warunkiem, że Ministerstwo Nauki spełni określone wymagania. Uczelnie chcą bowiem zachować autonomię. O tym, dlaczego warto działać razem, choć wciąż osobno, mówi dyrektorka Związku, prof. Adriana Zaleska-Medyńska.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polskie huby innowacji w rankingu „Financial Times”. Jak w wygląda wsparcie startupów na lokalnym rynku?
Siedem polskich organizacji wspierających startupy znalazło się w rankingu „Europe’s Leading Start-Up Hubs 2026” opublikowanym przez „Financial Times”. Dwie z nich uplasowały się w pierwszej trzydziestce zestawienia, a najwyżej ocenioną instytucją z Polski i regionu został Startup Hub Poland.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Bratysława i Budapeszt oskarżają Kijów o wykorzystywanie awarii rurociągu do politycznych celów
Władze Słowacji i Węgier uważają, że Ukraińcy z powodów politycznych, a nie technicznych wciąż wstrzymują tranzyt rosyjskiej ropy na Zachód. Dowodzą – powołując się na informacje wywiadowcze – że rurociąg Przyjaźń jest już naprawiony. Grożą nawet Kijowowi sankcjami. Tymczasem komentatorzy przekonują, że awaria ropociągu to ostatni dzwonek i z rosyjską ropą należy się już definitywnie pożegnać.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy wróci pobór do wojska? „Nie możemy zwlekać z decyzjami.”
16 lat temu zawieszono w Polsce pobór powszechny do wojska. Czy powrót tzw. zety – zasadniczej służby wojskowej – to już konieczność?
18.02.2026