Donald Trump ogłasza nowe globalne cło 10 proc. Decyzja po wyroku Sądu Najwyższego
Prezydent USA wprowadza tymczasową opłatę importową na 150 dni. To reakcja na orzeczenie Sądu Najwyższego, który unieważnił większość wcześniejszych taryf.
Cło ma objąć niemal wszystkie kraje i wejść w życie tuż po północy 24 lutego czasu wschodnioamerykańskiego. Decyzja zapadła kilka godzin po wyroku Sądu Najwyższego USA.
Donald Trump reaguje na wyrok Sądu Najwyższego
W piątek Sąd Najwyższy unieważnił większość ceł nałożonych przez prezydenta w 2025 roku. W odpowiedzi Trump ogłosił nowe, tymczasowe rozwiązanie.
- To dla mnie wielki zaszczyt, że właśnie podpisałem w Gabinecie Owalnym globalną taryfę celną w wysokości 10 proc. na wszystkie kraje, która wejdzie w życie niemal natychmiast. Dziękuję za uwagę! - napisał na Truth Social.
W kolejnym wpisie w serwisie Truth Social prezydent skrytykował sędziów, którzy głosowali przeciwko wcześniejszym taryfom.
- Ich decyzja była żałosna, ale teraz rozpoczyna się proces dostosowywania i zrobimy wszystko, co możliwe, by zebrać jeszcze więcej pieniędzy niż pobieraliśmy dotychczas! - napisał.
Tymczasowa opłata importowa na 150 dni
Biały Dom poinformował, że prezydent podpisał proklamację o nałożeniu tymczasowej opłaty importowej. Cło w wysokości 10 proc. ma obowiązywać przez 150 dni. Podstawą prawną jest sekcja 122 ustawy o handlu, która pozwala na wprowadzenie globalnych taryf do 15 proc. na ograniczony czas.
Nowe przepisy nie obejmą części towarów. Wyłączono m.in. wybrane minerały krytyczne i metale, energię oraz produkty energetyczne. Z opłat zwolniono także zasoby naturalne i nawozy, których nie można produkować w USA w wystarczającej ilości. Cła nie obejmą również części żywności, leków, wybranych komponentów elektronicznych, niektórych pojazdów oraz książek.
Alternatywa wobec IEEPA
Prezydent zapowiedział, że wykorzysta inne narzędzia prawne niż IEEPA, czyli ustawę o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych. Resort handlu ma rozpocząć dodatkowe dochodzenia dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych. Procedury te potrwają dłużej, ale mogą doprowadzić do trwałych ograniczeń.
Trump ocenił, że wyrok Sądu Najwyższego w praktyce potwierdza jego szerokie kompetencje w polityce handlowej, w tym możliwość samodzielnego wprowadzania embarga.
Źródło: PAP, XYZ