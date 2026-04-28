Donald Trump sceptyczny wobec irańskiej propozycji, a J.D. Vance wobec danych Pentagonu

Prezydent USA Donald Trump jest sceptyczny wobec irańskiej propozycji zakończenia wojny – pisze „Wall Street Journal”. Tymczasem „The Atlantic” podaje, że jego zastępca obawia się wyczerpania zapasów kluczowych pocisków i kwestionuje obraz przedstawiany przez Departament Wojny.

W poniedziałek rano Donald Trump miał dyskutować z zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego nad irańską propozycją pokojową. Choć nie odrzucił on planu Teheranu, dał do zrozumienia, że nie jest zadowolony z przedstawionych w dokumencie warunków. Jego zdaniem Irańczycy nie negocjują w dobrej wierze.

Iran proponuje, by otworzyć cieśninę Ormuz przez zniesienie trwającej od 13 kwietnia amerykańskiej blokady irańskich portów, a rozmowy nt. irańskiego programu nuklearnego przełożyć na później. Tymczasem ograniczenie tego programu do celów cywilnych – obok pełnego otwarcia cieśniny i ograniczenia programu rakietowego – jest głównym żądaniem Waszyngtonu.

Biały Dom w najbliższych dniach najpewniej przedstawi swoją odpowiedź i kontrpropozycje – podaje „WSJ”.

J.D. Vance nie wierzy Pentagonowi

Tymczasem według „The Atlantic” wiceprezydent USA J.D. Vance obawia się, że amerykańskiej armii zaczyna brakować uzbrojenia. Miał też podawać w wątpliwość sposób przedstawienia przez Departament Wojny konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Już w ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje, zgodnie z którymi w trakcie trwającej od 28 lutego wojny z Iranem USA zużyły połowę zapasów amunicji do kluczowych systemów broni. Zarówno szef Pentagonu Pete Hegseth, jak i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine zapewniają jednak, że zapasy uzbrojenia są solidne.

Przeczytaj więcej: Armia USA zużyła połowę rakiet Patriot i THAAD

J.D. Vance miał powiedzieć Donaldowi Trumpowi o swoich obawach. Nie oskarżył jednak Pete’a Hegsetha ani Dana Caine’a o wprowadzanie prezydenta w błąd, by uniknąć personalnych konfliktów.

„The Atlantic” zauważył, że Donald Trump powtarza wiele pozytywnych wypowiedzi Hegsetha i Caine’a na temat wojny. Zapewniał m.in., że amerykańskie zapasy kluczowej broni są „praktycznie nieograniczone”.

Zdaniem niektórych rozmówców „The Atlantic” optymistyczne nastawienie szefa Pentagonu ma na celu przekazanie prezydentowi tego, co chce usłyszeć. Przykładowo, briefingi prasowe Pentagonu odbywają się o godz. 8 rano, gdy wiadomo, że Trump ogląda sprzyjającą mu telewizję Fox News.

Pozytywne wypowiedzi przywódców Pentagonu w najlepszym razie przedstawiają obraz, który jest niepełny – uważają osoby zaznajomione z ocenami wywiadowczymi. Według tych wewnętrznych szacunków Iran posiada nadal 2/3 sił powietrznych, większość potencjału wyrzutni rakietowych oraz większość małych, szybkich łodzi, które mogą stawiać miny i utrudniać ruch w cieśninie Ormuz.

Źródło: PAP, XYZ