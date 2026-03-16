16.03.2026
16.03.2026 20:57

Donald Trump zawiedziony brakiem wsparcia ws. Cieśniny Ormuz. „Myślę, że Francja i Wielka Brytania pomogą"

Prezydent USA Donald Trump skrytykował kraje, które "nie były aż tak entuzjastyczne" wobec jego pomysłu wspólnego odblokowania Cieśniny Ormuz. Zapewnił jednak, że „liczne kraje” zapewniły go o poparciu dla inicjatywy. „Myślę, że prezydent Francji pomoże” – stwierdził. Liczy też na wsparcie Londynu.

Liczne kraje powiedziały mi, że są już w drodze. Niektóre są bardzo entuzjastycznie nastawione. A niektóre to kraje, którym pomagaliśmy przez wiele, wiele lat, chroniliśmy je przed okropnymi zagrożeniami zewnętrznymi, ale one nie były aż tak entuzjastyczne – powiedział amerykański prezydent. Zapewnił, że niektóre stolice już wysłały swoje okręty.

Amerykański prezydent skrytykował kraje, które nie przystąpiły do inicjatywy wspólnego odblokowania Cieśniny Ormuz, którą ogłosił w sobotę. To m.in. Niemcy, Japonia, Australia, Grecja, Portugalia i Szwecja, ale też Polska. Korea Południowa i Dania przekazały, że rozważają propozycję. Chiny nie odniosły się wprost do prośby.

Przecztaj więcej: Radosław Sikorski: rozważymy dyskusję o ochronie cieśniny Ormuz. Wojsko Polskie wykluczone z operacji

– Mamy w niektórych krajach 45 tys. żołnierzy, wspaniałych żołnierzy, którzy chronią je przed niebezpieczeństwem [...] A jeśli pytamy: «Czy macie jakieś trałowce», słyszymy: «Cóż, wolałbym się nie angażować, proszę pana». Przez 40 lat was chroniliśmy i nie chcecie się angażować? – pytał prezydent.

Donald Trump liczy na Londyn i Paryż

Choć odmówił wymieniania krajów, które pomogą Stanom Zjednoczonym, zasugerował, że mogą być to Francja i Wielka Brytania. Zapewnił, że rozmawiał na ten temat z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. O tym drugim powiedział: „Tak, jestem pewny, że on to zrobi. Myślę, że on pomoże”. Z kolei o pomocy Londynu powiedział: Myślę, że będą zaangażowani, może, ale powinni być zaangażowani entuzjastycznie".

Brytyjski premier powiedział, że „nie da się wciągnąć w szerszy konflikt zbrojny”. Zapewnił jednak, że będzie współpracować z sojusznikami nad opracowaniem „realnego wspólnego planu”, by przywrócić żeglugę przez Cieśninę Ormuz.

Amerykański prezydent przekonywał jednak, że nie potrzebuje pomocy żadnego kraju.

– Mamy zdecydowanie najsilniejszą armię na świecie. Nie potrzebujemy ich. W niektórych przypadkach robię to nie dlatego, że ich potrzebujemy, ale dlatego, że chcę zobaczyć, jak zareagują. Bo od lat powtarzam, że jeśli kiedykolwiek będziemy ich potrzebować, to ich tam nie będzie – przekonywał.

Przekonywał też, że to Azja i Europa, a nie Stany Zjednoczone, potrzebują ropy z Zatoki Perskiej. Nie odpowiedział za to na pytanie, czy Chiny wejdą w skład międzynarodowej koalicji ws. Cieśniny Ormuz, której skład zamierza wkrótce ogłosić.

Żegluga przez Cieśninę Ormuz wciąż sparaliżowana

Przypomnijmy – ceny ropy gwałtownie wzrosły po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran, który rozpoczął się 28 lutego. Konflikt rozlał się na Bliski Wschód i doprowadził de facto do zablokowania żeglugi w Cieśninie Ormuz. Płynie tamtędy 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG.

W reakcji w środę 11 marca Międzynarodowa Agencja Energetyczna przekazała, że 32 państwa członkowskie, w tym USA, wypuszczą na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej, by obniżyć ceny tego surowcaTo 1/3 zapasów krajów MAE i największe w historii uwolnienie rezerw. Same Stany Zjednoczone wypuszczą 174 mln baryłek.

W poniedziałek jednak pakistański tankowiec Karachi, przewożący ropę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przepłynął przez cieśninę za zgodą Iranu. Pakistan stara się zachować balans między USA a Iranem.

Źródło: PAP, XYZ

Blokada nie przeszkadza „flocie cieni”. Chiny i Iran korzystają na wojnie
Prezydent USA Donald Trump liczy na wsparcie Wielkiej Brytanii i Francji w odblokowaniu Cieśniny Ormuz.
43 proc. PKB w oszczędnościach. Dlaczego Chińczycy odkładają więcej niż reszta świata?
Chińskie gospodarstwa domowe należą do najbardziej oszczędnych na świecie co przekłada się na słabą konsumpcję wewnętrzną. Choć w najnowszym planie pięcioletnim ponownie pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp setek milionów migrantów do świadczeń społecznych w miastach i skłania rodziny do odkładania pieniędzy na przyszłość. Od lat słychać głosy, że Chiny powinny w większym stopniu oprzeć wzrost gospodarczy na konsumpcji wewnętrznej zamiast eksporcie i inwestycjach. Choć w najnowszym pięcioletnim planie rozwoju znów pojawiły się zapowiedzi pobudzania popytu krajowego, strukturalne bariery pozostają silne. Jedną z najważniejszych jest system hukou, który ogranicza dostęp niemal 200 mln wewnętrznych migrantów do świadczeń społecznych w miastach, skłaniając ich do wyższych oszczędności i osłabiając konsumpcję.
16.03.2026
Naucz się patrzeć! Wystawa, na którą koniecznie trzeba pójść
To ciekawe, że by zobaczyć najważniejszą wystawę sztuki XX i XXI wieku w Polsce nie jedzie się do Warszawy czy Krakowa, ale do... Łodzi. To tam właśnie pokazywane są „Sposoby widzenia”.
15.03.2026
Akcje mBanku z silnym wzrostem. Mocne Pepco, Allegro traci. Dzień na GPW 16 marca 2026 r.
Poniedziałek przyniósł wyraźny wzrost akcji mBanku po tym, jak UniCredit ogłosił zamiar objęcia akcji największego akcjonariusza spółki. Na WIG20 dobrze wypadło też Pepco, w przeciwieństwie do Allegro, które zaliczyło najsilniejszy spadek w indeksie. GPW zamyka sesję z umiarkowanymi wzrostami.
16.03.2026
Co blokuje rozwój najmu instytucjonalnego w Polsce?
Najem instytucjonalny w Polsce rośnie, ale wciąż napotyka bariery prawne, planistyczne i podatkowe. Co blokuje rozwój rynku PRS?
16.03.2026
Wisielcze humory w węgierskim biznesie. Prognozy najgorsze od półtorej dekady
Menedżerowie węgierskich firm marzą, by przetrwać ten rok. Tylko trzech na dziesięciu wierzy, że będzie to dobry okres dla firm, którymi kierują. Tak minorowe nastroje nie towarzyszyły węgierskiemu biznesowi nigdy wcześniej, od kiedy PwC je bada. Najnowsze ankiety pokazują też, że przedsiębiorcy działający nad Balatonem bieżącym sprawom poświęcają znacznie więcej czasu niż ich koledzy z zagranicy. To zmniejsza konkurencyjność węgierskich firm.
16.03.2026
Paryż niezdobyty, skrajna prawica rośnie w siłę na południu Francji
W niedzielę pierwsza runda francuskich wyborów samorządowych przyniosła serię politycznych sygnałów przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Socjaliści prowadzą w stolicy, skrajna prawica rośnie na południu kraju, a centrum prezydenckie walczy o utrzymanie wpływów. Ale prawdziwych zwycięzców jeszcze nie ma — większość kluczowych miast czeka na drugą turę. Kto zostanie merem Paryża również rozstrzygnie się 22 marca.
16.03.2026