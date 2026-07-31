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31.07.2026 07:22

Donald Trump zmienia zdanie ws. produkcji Patriotów na Ukrainie. „Musimy trochę uważać, komu dajemy licencję"

Donald Trump wycofuje się z pomysłu przekazania Ukrainie licencji na produkcję Patriotów. Zdaniem prezydenta USA, „to bardzo wyjątkowa broń", dlatego nie jest pewny, że wyrazi zgodę na produkcję tych pocisków na Ukrainie.

Donald Trump
Donald Trump wycofuje się z pomysłu przekazania licencji na produkcję Patriotów Ukrainie. Fot. Kevin Dietsch/Getty Images

– To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję – mówił prezydent USA w rozmowie z „Financial Times". Dodał, że USA na razie analizuje tę sprawę. – Mówiąc bardzo prosto, chcemy zakończenia wojny na Ukrainie z Rosją – stwierdził też. – Nie zabiegam o pociski rakietowe. Zabiegamy o pokój – dodał.

Donald Trump mówił o przekazaniu licencji po rozmowach na lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Zgodę USA na produkcję pocisków miał przekazać także prezydent USA podczas wtorkowego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie.

Prezydent mówił też, że wkrótce jego wysłannicy Jared Kushner i Steve Witkoff mają pojawić się po raz pierwszy na Ukrainie. USA chcą bowiem ożywić działania dyplomatyczne, by zakończyć wojnę.

Wcześniej Radio Wolna Europa podało, że wizyta ta ma odbyć się w drugiej połowie sierpnia. Najprawdopodobniej chodzi o obchody 35. rocznicy niepodległości Ukrainy, czyli 24 sierpnia.

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