Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.07.2026
NEWSROOM XYZ
28.07.2026 18:12

Zełenski: omówiliśmy z Trumpem produkcję pocisków Patriot

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas wtorkowego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem omówiono m.in. produkcję pocisków do systemów Patriot. Spotkanie przywódców dwóch państw w Białym Domu trwało około godziny.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz prezydent USA Donald Trump
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz prezydent USA Donald Trump po spotkaniu w Białym Domu 28 lipca 2026 r. Fot. Zelenskyy Social Media Account/Anadolu via Getty Images

„Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, aby chronić życie Ukraińców i działać na rzecz pokoju” – napisał Zełenski w serwisie X.

Dodał, że przede wszystkim złożył Trumpowi kondolencje z powodu śmierci republikańskiego senatora Lindseya Grahama. „Był on prawdziwym przyjacielem Ukrainy” – podkreślił ukraiński lider.

Zełenski poinformował, że omówił z Trumpem licencję na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot „oraz kilka innych pomysłów, które mogłyby pomóc”.

Podczas ostatniego szczytu NATO, zorganizowanego w Ankarze, Trump ogłosił, że USA rozważą udzielenie Kijowowi licencji na produkcję amerykańskich pocisków przechwytujących Patriot. Wyraził też zainteresowanie współpracą z Ukrainą w zakresie produkcji dronów.

„Rozmawialiśmy także o dyplomacji – ważne jest, aby proces dyplomatyczny został ożywiony. Nasze zespoły ustalą szczegóły ich dalszej komunikacji. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za ich zdecydowane wsparcie” – napisał prezydent Ukrainy.

Ukraiński przywódca we wtorek weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych Grahama, a następnie uda się na Kapitol, gdzie spotka się z kongresmenami popierającymi nałożenie sankcji na Rosję i Iran. Według Bloomberga, ponadpartyjny projekt ustawy w tej sprawie ma być gotowe.

Jak ustaliła agencja we wtorek wieczorem ma odbyć się głosowanie proceduralne nad projektem, który rozszerza sankcje wobec Iranu oraz koncentruje się na rosyjskim eksporcie gazu i ropy. Zgodnie z opublikowanym tekstem ustawy daje on prezydentowi uprawnienia do nakładania ceł na pięciu największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego, a także na pięć państw najbardziej pomagających Rosji w obchodzeniu sankcji dotyczących sektora energetycznego.

Autorem ustawy sankcyjnej był republikański senator Lindsey Graham. Tego dnia w Waszyngtonie odbywa się jego pogrzeb. Na dzień przed śmiercią Graham ogłosił, że doszedł do porozumienia z Białym Domem – który przez ponad rok blokował jego inicjatywę – w sprawie poparcia dla jego projektu.

Źródło: PAP, XYZ

MON zabiega o produkcję rakiet w Polsce
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Polska liderem produkcji drobiu w UE. „W Afryce i Azji chcemy budować markę Polish poultry"
– W ciągu ostatnich dwóch dekad Polska trzykrotnie zwiększyła potencjał produkcyjny, a eksport dziesięciokrotnie. Chcielibyśmy, aby polski drób był jeszcze bardziej rozpoznawalny – mówi Dariusz…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
„Wyszedłem z pracy o 3, wróciłem o 7”. Szef VeloBanku o kulisach fuzji z Citi i krytyce w sieci (WYWIAD)
Fuzja VeloBanku z częścią Citi Handlowego wywołała w sieci falę krytyki, a Adam Marciniak osobiście odpowiadał internautom. W rozmowie z XYZ prezes banku podsumowuje trudną migrację klientów i…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Fałszywe decyzje, prawdziwe konsekwencje. Nowe ryzyka dla zarządów spółek
Członek zarządu spółki kupującej towar otrzymał od sprzedawcy prośbę o zmianę numeru rachunku bankowego. Wiadomość była poprawna językowo, odpowiadała stylowi wcześniejszej korespondencji i nie…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polski proptech rośnie w siłę i szuka szans w Europie. Koniec epoki małych aplikacji
Rynek proptech wchodzi w kolejny etap rozwoju. Po latach powstawania wyspecjalizowanych, często niewielkich rozwiązań, coraz większe znaczenie zyskują integracja technologii, budowa kompleksowych…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Lubisz piwne pamiątki? Oto 7 sposobów, jak możesz na tym zarobić
Choć rodzima produkcja piwa zauważalnie się skurczyła, a młodzi coraz chętniej balują na trzeźwo, rynek kolekcjonerski kwitnie. Przedmioty związane z dawnym browarnictwem notują coraz wyższe…
26.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Klimat i geopolityka przestawiają kompas inwestorów nieruchomości
Polacy kupujący nieruchomości za granicą coraz rzadziej patrzą wyłącznie na stopę zwrotu. Klimat, wojny, dostęp do wody i stabilność prawa zaczynają decydować o tym, gdzie warto ulokować kapitał.
27.07.2026