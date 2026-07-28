Zełenski: omówiliśmy z Trumpem produkcję pocisków Patriot

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas wtorkowego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem omówiono m.in. produkcję pocisków do systemów Patriot. Spotkanie przywódców dwóch państw w Białym Domu trwało około godziny.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz prezydent USA Donald Trump po spotkaniu w Białym Domu 28 lipca 2026 r. Fot. Zelenskyy Social Media Account/Anadolu via Getty Images

„Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, aby chronić życie Ukraińców i działać na rzecz pokoju” – napisał Zełenski w serwisie X.

Dodał, że przede wszystkim złożył Trumpowi kondolencje z powodu śmierci republikańskiego senatora Lindseya Grahama. „Był on prawdziwym przyjacielem Ukrainy” – podkreślił ukraiński lider.

Zełenski poinformował, że omówił z Trumpem licencję na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot „oraz kilka innych pomysłów, które mogłyby pomóc”.

Podczas ostatniego szczytu NATO, zorganizowanego w Ankarze, Trump ogłosił, że USA rozważą udzielenie Kijowowi licencji na produkcję amerykańskich pocisków przechwytujących Patriot. Wyraził też zainteresowanie współpracą z Ukrainą w zakresie produkcji dronów.

„Rozmawialiśmy także o dyplomacji – ważne jest, aby proces dyplomatyczny został ożywiony. Nasze zespoły ustalą szczegóły ich dalszej komunikacji. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za ich zdecydowane wsparcie” – napisał prezydent Ukrainy.

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Ukraiński przywódca we wtorek weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych Grahama, a następnie uda się na Kapitol, gdzie spotka się z kongresmenami popierającymi nałożenie sankcji na Rosję i Iran. Według Bloomberga, ponadpartyjny projekt ustawy w tej sprawie ma być gotowe.

Jak ustaliła agencja we wtorek wieczorem ma odbyć się głosowanie proceduralne nad projektem, który rozszerza sankcje wobec Iranu oraz koncentruje się na rosyjskim eksporcie gazu i ropy. Zgodnie z opublikowanym tekstem ustawy daje on prezydentowi uprawnienia do nakładania ceł na pięciu największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego, a także na pięć państw najbardziej pomagających Rosji w obchodzeniu sankcji dotyczących sektora energetycznego.

Autorem ustawy sankcyjnej był republikański senator Lindsey Graham. Tego dnia w Waszyngtonie odbywa się jego pogrzeb. Na dzień przed śmiercią Graham ogłosił, że doszedł do porozumienia z Białym Domem – który przez ponad rok blokował jego inicjatywę – w sprawie poparcia dla jego projektu.

Źródło: PAP, XYZ