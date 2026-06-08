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08.06.2026 11:38

Donald Tusk: dyplomacja nie pomogła, zwracam się do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o szczerą rozmowę

Wizyta szefa kancelarii prezydenta Ukrainy w Polsce nie przyniosła efektów. Dlatego premier Donald Tusk publicznie wezwał prezydentów Polski i Ukrainy do „szczerej rozmowy". Szef rządu nie chce bowiem, by spór o nadanie ukraińskiej jednostce imienia „Bohaterów UPA" zrujnował polsko-ukraińskie stosunki.

„Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich" – napisał na X premier Donald Tusk.

Polityczna burza w Polsce po decyzji Wołodymyra Zełenskiego

W piątek i w sobotę był w Warszawie Kyryło Budanow, były szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, a obecnie szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Rozmawiał zarówno z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim oraz wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim.

Według przedstawicieli prezydenta i rządu Ukraińcy zdają sobie sprawę z polskich reakcji ws. tematyki UPA i chcą dialogu. Na razie jednak nie doszło do załagodzenia sytuacji po tym, jak pod koniec maja Wołodymyr Zełenski nadał imię „Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. To wywołało polityczną burzę w Polsce, a prezydent Karol Nawrocki wszczął kroki, by odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. – Gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarc

Kosiniak-Kamysz apeluje do Ukrainy. Chodzi o jednostkę nazwaną imieniem „Bohaterów UPA” -
Donald Tusk na Europejskim Kongresie Finansowym
Apel Donalda Tuska do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego. Fot. Adam Warżawa/ PAP
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