Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.06.2026
NEWSROOM XYZ
05.06.2026 09:30

Kosiniak-Kamysz apeluje do Ukrainy. Chodzi o jednostkę nazwaną imieniem „Bohaterów UPA”

Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do władz Ukrainy o ponowne rozważenie decyzji w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. Szef MON podkreślił, że państwowa gloryfikacja Ukraińskiej Powstańczej Armii jest dla Polaków nie do przyjęcia.

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył też, że Polska nadal wspiera Ukrainę w walce z rosyjskim imperializmem, ale jak mówił, prawdziwa przyjaźń wymaga prawdy.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię „Bohaterów UPA”. Rzecznik MON Janusz Sejmej przekazał PAP, że nagranie wraz z tożsamym listem trafiło do ukraińskich mediów.

Szef MON: wolna Ukraina to bezpieczeństwo Polski

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska od początku rosyjskiej inwazji wspiera Ukrainę. Wskazał na pomoc humanitarną, wojskową, logistyczną i polityczną. Dodał, że wolna Ukraina oznacza także większe bezpieczeństwo Polski oraz całego regionu.

Jednocześnie zaznaczył, że decyzja o uhonorowaniu UPA wywołała w Polsce „głęboki ból, niepokój i sprzeciw”. Przyznał, że dla części Ukraińców formacja ta może być symbolem walki z sowieckim zniewoleniem. Jednak dla Polaków pozostaje przede wszystkim symbolem zbrodni popełnionych na ludności cywilnej podczas rzezi wołyńskiej.

Szef MON mówił, że w latach 1943-1945 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zamordowano dziesiątki tysięcy Polaków. Wśród ofiar były kobiety, dzieci i osoby starsze. Jak podkreślił, mordowano całe rodziny oraz wsie.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że wiele ofiar do dziś nie ma grobów, krzyży ani miejsc pamięci, gdzie bliscy mogliby zapalić znicze. „Tego bólu nie da się unieważnić. Ludobójstwo pozostaje ludobójstwem” — powiedział.

Minister obrony zaznaczył zarazem, że zbrodnie UPA nie były dziełem całego narodu ukraińskiego. Przypomniał o Ukraińcach, którzy ratowali Polaków i sprzeciwiali się przemocy. Ocenił, że to oni są prawdziwymi bohaterami, ponieważ w czasach terroru wybrali człowieczeństwo.

Apel do Kijowa o zmianę decyzji

Według Kosiniaka-Kamysza współczesna Ukraina ma własnych bohaterów. Są nimi żołnierze walczący przeciw rosyjskiej agresji. Minister mówił o obrońcach Charkowa, Donbasu, Zaporoża i ukraińskiego nieba. Jak ocenił, ich odwaga zapisuje wielką kartę historii.

Szef MON stwierdził, że ukraińscy żołnierze nie potrzebują patronów, którzy dzielą sojuszników i ranią pamięć rodzin ofiar. Dodał, że decyzja Zełenskiego szkodzi relacjom polsko-ukraińskim, a także samej Ukrainie.

Kosiniak-Kamysz zaapelował do władz Ukrainy o ponowne rozważenie decyzji i znalezienie takiej formy uhonorowania współczesnych ukraińskich żołnierzy, która nie będzie raniła pamięci polskich ofiar. Podkreślił, że nie chodzi o upokorzenie Ukrainy, lecz o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku wobec narodu, który w najtrudniejszym momencie stanął po stronie Kijowa.

Sprawa wywołała reakcje w Polsce

Decyzja prezydenta Ukrainy wzbudziła w Polsce kontrowersje. Prezydent Karol Nawrocki poinformował w ubiegłym tygodniu, że zaproponował, aby 8 czerwca podczas posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego jednym z punktów była sprawa odebrania Zełenskiemu tego odznaczenia. Order został nadany ukraińskiemu prezydentowi w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.

We wtorek wieczorem Kosiniak-Kamysz zapowiedział rozmowę w tej sprawie z ukraińskim odpowiednikiem Mychajłem Fedorowem. W środę przekazał, że pozostaje z nim w kontakcie i przedstawił mu polskie stanowisko.

Co więcej, były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki przekazał w poniedziałek PAP, że zwrócił on przyznane mu w czerwcu 2022 r. ukraińskie odznaczenie „Za zasługi”, wręczone przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, decyzja ta ma związek z działaniami Zełenskiego „honorującymi UPA”.

Źródło: PAP

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, 14 kwietnia 2026 r. Fot. PAP/Paweł Supernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Sok zamiast piwa zero? Producenci chcą skorzystać na trendzie bezalkoholowym
Moda na bezalkoholowe trunki zapanowała nad Wisłą. Potencjał widzą nie tylko producenci alkoholu, ale i soków NFC. Eksperci zapewniają, że NoLo może być motorem napędowym dla rynku napojów, ale pod…
04.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rachunki za prąd ostro w dół? Szef PSE ma plan i zapowiada „sporą ulgę” (WYWIAD)
Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski prowadzi właśnie intensywne rozmowy z koncernami energetycznymi na temat możliwości obniżenia cen prądu dla Polaków. W rozmowie z XYZ…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex najsilniejszy w WIG20, akcje KGHM i Modivo w dół. Dzień na GPW 3 czerwca 2026 r.
W środę najlepszy w WIG20 był Budimex, podczas gdy akcje KGHM i Modivo potaniały najmocniej. Sesja przebiegła spokojnie i bez wyraźnego kierunku, ale na rynkach wciąż ciąży ryzyko związane z wojną na…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań pod presją. O obniżkach można tylko pomarzyć
Sprzedaż mieszkań zwalnia, ale ceny pozostają stabilne. Coraz większą rolę odgrywają promocje i indywidualne negocjacje.
05.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ
Milionerzy z PhD. Jak nauka otworzyła polskim biznesmenom drogę do fortuny
Opowieść o idealnym przedsiębiorcy z początku XXI w. ma prostą konstrukcję: rzucił studia, zamknął się w garażu, stworzył przełomowy produkt i został milionerem. Ale w cieniu mitu urosła też grupa…
03.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Enter Air gotowy na lato. Bez obaw o paliwo i pasażerów
Enter Air, polska czarterowa linia lotnicza, przedstawiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał. – To sytuacja, która nie jest korzystna rynkowo, ale udowodniliśmy, że jesteśmy dobrze zorganizowani –…
03.06.2026