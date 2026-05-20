Donald Tusk i Peter Magyar zapowiadają odnowienie relacji polsko-węgierskich. „Jestem gotów rozszerzyć Grupę Wyszechradzką”

Premier Donald Tusk i premier Węgier Peter Magyar zapowiedzieli w trakcie wspólnej konferencji odnowienie relacji polsko-węgierskich. Chcą też wzmocnić współpracę na forum Grupy Wyszehradzkiej. „Jestem gotów rozszerzyć to grono” – stwierdził szef węgierskiego rządu.

Donald Tusk: relacje polsko-węgierskie znów zaczną działać

– Jesteśmy wszyscy, prawie wszyscy, w Polsce bardzo wzruszeni. Nie lubię patetycznych słów, ale twoje historyczne zwycięstwo to nie tylko powrót Węgier do Europy, do prawdziwej demokracji, ale też znak nadziei dla milionów osób na świecie, że demokracja, rządy prawa i moralność w polityce to nie są przegrane sprawy – tak premier Donald Tusk rozpoczął wspólną konferencję prasową z premierem Węgier Peterem Magyarem.

Ostatnie lata rządów Viktora Orbana określił jako „dramatyczny etap” dla relacji polsko-węgierskich.

– Dzisiaj Peter Magyar jest gwarantem, że te relacje znowu będą działać. Mamy niemal same wspólne interesy – zapewnił szef polskiego rządu.

Donald Tusk podziękował swojemu węgierskiemu odpowiednikowi za chęć odnowienia współpracy na forum Grupy Wyszehradzkiej oraz współpracę ws. Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Zapowiedział współpracę w kwestii energetyki oraz wspólnego stanowiska ws. akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

– Polska jest życzliwa tym planom, ale z racji naszych doświadczeń, gospodarczych i nie tylko, będziemy przestrzegali wszystkich reguł, które kiedyś dotyczyły Polski – zapowiedział.

Peter Magyar : jestem gotów rozszerzyć Grupę Wyszehradzką

– To nie jest przypadek, że na pierwszą oficjalną wizytę zagraniczną przyjechałem tu, do Polski – odpowiedział Peter Magyar.

Dodał, że Polska jest „silniejsza niż kiedykolwiek” i staje się „średnim mocarstwem” oraz „regionalną potęgą”. Wyraził nadzieję, że Węgry pójdą w jej ślady.

– Żeby Europa odzyskała swoją witalność, potrzebuje silnych, konkurencyjnych państw w regionie Europy Środkowej i Wschodniej [...] Tu bije serce Europy – mówił dalej.

Węgierski premier odniósł się też do kwestii Grupy Wyszehradzkiej, którą obecnie tworzą Polska, Węgry, Czechy i Słowacja.

– Jestem gotów rozszerzyć to grono o państwa skandynawskie, Austrię, Rumunię, Chorwację, Słowenię czy państwa Bałkanów Zachodnich, które jeszcze nie weszły do Unii Europejskiej – ogłosił.

Premier Węgier spotka się w środę również z prezydentem Karolem Nawrockim.