Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
NEWSROOM XYZ
11.03.2026 11:32

Duże przejęcie w branży wypieków. Puratos przejmuje Dawn Foods

Firma Puratos przejmie Dawn Foods. To globalne firmy z branży piekarnicznej. Obie spółki mają swoje biura i zakłady produkcyjne także w Polsce.

10 marca firmy ogłosiły zawarcie ostatecznej umowy, na mocy której Puratos zamierza przejąć Dawn Foods. Przejęcie dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych zgód i decyzji właściwych organów administracyjnych i regulatorów.

Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca 2026 r. Do czasu zakończenia transakcji firmy pozostają w pełni niezależnymi podmiotami i będą nadal działać oddzielnie – zaznaczono w komunikacie.

J.P. Morgan pełni funkcję wyłącznego doradcy finansowego Puratos. Allen Overy Shearman Sterling jest doradcą prawnym firmy. BMO Capital Markets pełni funkcję wyłącznego doradcy finansowego Dawn Foods. Doradcą prawnym spółki jest kancelaria Winston & Strawn. Puratos zamierza pozyskać finansowanie z KBC Bank NV, ING Belgium oraz Bank of America.

Puratos przejmuje Dawn Foods. Obie firmy działają od ponad wieku

Obie firmy mają ponad stuletnią historię. Dawn Foods z siedzibą w Michigan prowadzi działalność w Ameryce Północnej, Europie, Afryce, Azji oraz Ameryce Łacińskiej. Firma jest producentem amerykańskich wypieków cukierniczych oraz półproduktów używanych w branży cukierniczej, piekarskiej, spożywczej i gastronomicznej. W Polsce przejęła w 2021 r. firmę Jabex z Bielsko-Białej, producenta m. in. mieszanek i nadzienia do wypieków. W Poznaniu Dawn Foods ma biuro sprzedażowe.

Belgijski Puratos oferuje produkty dla piekarnictwa, cukiernictwa i producentów czekolady. Obsługuje klientów w 87 krajach. W Polsce do Puratos należy zakład produkcyjny w Kostrzynie. W 2024 r. firma uruchomiła w Warszawie Centrum Innowacji.

Jak podaje Puratos, przejęcie Dawn Foods ma pozwolić na uzupełnienie się wielkoskalowego, wystandaryzowanego modelu produkcji Dawn Foods oraz elastycznego modelu Puratos. Zespolona zostanie też sieć dystrybucyjna Dawn Foods w Ameryce Północnej z międzynarodową siecią spółek zależnych Puratos.

„Kompetencje obu firm pozwolą na lepszą obsługę klientów, których potrzeby coraz częściej obejmują zarówno efektywną produkcję masową, jak i bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania. Połączenie wzmocni również długoterminowe zaangażowanie w innowacje, naukę o żywności oraz rozwój ludzi i ich kompetencji w obu organizacjach" – wskazuje spółka.

– Ta umowa odzwierciedla ważny, długoterminowy krok dla Puratos. Dawn Foods jest cenioną firmą z kompetencjami, które uzupełniają nasze własne. Umowa pokazuje naszą ambicję dalszego poszerzania globalnej obecności i możliwości w obszarze, który dobrze znamy, rozumiemy i z sukcesem rozwijaliśmy przez pokolenia – skomentował Pierre Tossut, prezes firmy Puratos.

Dawn rozwinęła się w globalną firmę, koncentrując się na tym, co najważniejsze – naszych ludziach, produktach i klientach, którym służymy. Patrząc w przyszłość, ważne było znalezienie partnera, który podziela nasze wartości oraz długoterminowe podejście do biznesu. Podobnie jak Dawn, Puratos jest firmą rodzinną z mocnymi korzeniami i głębokim zaangażowaniem w ludzi, jakość oraz branżę piekarską – wskazała z kolei Carrie Jones Barber, prezeska Dawn Foods.

Zakład firmy Puratos
Puratos przejmuje Dawn Foods. Obie firmy działają w branży piekarniczej. Mają swoje zakłady produkcyjne także w Polsce. Fot. materiały prasowe
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Czy to koniec historii gospodarczego sukcesu Austrii? Niekoniecznie, ale łatwo nie będzie
Po okresie największej recesji w powojennej historii Austrii najnowsze prognozy napawają ostrożnym optymizmem. Ekonomiści spodziewają się wyjścia gospodarki z kryzysu, ale droga do poziomu sprzed załamania może potrwać nawet 5–10 lat. Bez dalekosiężnych reform, których obecny rząd wciąż unika, zdolność gospodarki do sprostania przyszłym wyzwaniom pozostaje jednak pod dużym znakiem zapytania.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Złoty jest zdany na łaskę dolara. Są jednak argumenty, by zmniejszyć tę zależność
Złoty osłabł wraz z atakiem USA na Iran i wzmocnił się, gdy pojawiła się szansa za zakończenie konfliktu. Taki scenariusz widzieliśmy już wielokrotnie, bo kiedy trwoga, to do dolara, z negatywnym skutkiem dla polskiej waluty. Ta zależność będzie trwać. Natomiast jest nadzieja, że stopień intensywności się zmniejszy. Ekspert wskazuje, że złoty ma mocne fundamenty, by się ustabilizować.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach
Wejściu Biedronki na słowacki rynek towarzyszyła potężna kampania reklamowa i duże oczekiwania. Po roku obecności sieć została dobrze przyjęta przez klientów, ale nie zmieniła znacząco ich codziennych zakupów. Eksperci oceniają, że Biedronka stała się jednym z wielu graczy na tamtejszym rynku, podczas gdy firma podkreśla, że konsekwentnie realizuje strategię i rozwija sieć krok po kroku.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje spółek energetycznych tracą najmocniej, Dino liderem wzrostu WIG20. Dzień na GPW 9 marca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła nieznaczne spadki głównych indeksów warszawskiego parkietu. Najmocniej stracił indeks branżowy zrzeszający spółki energetyczne. W gronie dwudziestu największych firm najlepiej poradziły sobie notowania Dino.
09.03.2026