Duże przejęcie w branży wypieków. Puratos przejmuje Dawn Foods

Firma Puratos przejmie Dawn Foods. To globalne firmy z branży piekarnicznej. Obie spółki mają swoje biura i zakłady produkcyjne także w Polsce.

10 marca firmy ogłosiły zawarcie ostatecznej umowy, na mocy której Puratos zamierza przejąć Dawn Foods. Przejęcie dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych zgód i decyzji właściwych organów administracyjnych i regulatorów.

Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca 2026 r. Do czasu zakończenia transakcji firmy pozostają w pełni niezależnymi podmiotami i będą nadal działać oddzielnie – zaznaczono w komunikacie.

J.P. Morgan pełni funkcję wyłącznego doradcy finansowego Puratos. Allen Overy Shearman Sterling jest doradcą prawnym firmy. BMO Capital Markets pełni funkcję wyłącznego doradcy finansowego Dawn Foods. Doradcą prawnym spółki jest kancelaria Winston & Strawn. Puratos zamierza pozyskać finansowanie z KBC Bank NV, ING Belgium oraz Bank of America.

Puratos przejmuje Dawn Foods. Obie firmy działają od ponad wieku

Obie firmy mają ponad stuletnią historię. Dawn Foods z siedzibą w Michigan prowadzi działalność w Ameryce Północnej, Europie, Afryce, Azji oraz Ameryce Łacińskiej. Firma jest producentem amerykańskich wypieków cukierniczych oraz półproduktów używanych w branży cukierniczej, piekarskiej, spożywczej i gastronomicznej. W Polsce przejęła w 2021 r. firmę Jabex z Bielsko-Białej, producenta m. in. mieszanek i nadzienia do wypieków. W Poznaniu Dawn Foods ma biuro sprzedażowe.

Belgijski Puratos oferuje produkty dla piekarnictwa, cukiernictwa i producentów czekolady. Obsługuje klientów w 87 krajach. W Polsce do Puratos należy zakład produkcyjny w Kostrzynie. W 2024 r. firma uruchomiła w Warszawie Centrum Innowacji.

Jak podaje Puratos, przejęcie Dawn Foods ma pozwolić na uzupełnienie się wielkoskalowego, wystandaryzowanego modelu produkcji Dawn Foods oraz elastycznego modelu Puratos. Zespolona zostanie też sieć dystrybucyjna Dawn Foods w Ameryce Północnej z międzynarodową siecią spółek zależnych Puratos.

„Kompetencje obu firm pozwolą na lepszą obsługę klientów, których potrzeby coraz częściej obejmują zarówno efektywną produkcję masową, jak i bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania. Połączenie wzmocni również długoterminowe zaangażowanie w innowacje, naukę o żywności oraz rozwój ludzi i ich kompetencji w obu organizacjach" – wskazuje spółka.

– Ta umowa odzwierciedla ważny, długoterminowy krok dla Puratos. Dawn Foods jest cenioną firmą z kompetencjami, które uzupełniają nasze własne. Umowa pokazuje naszą ambicję dalszego poszerzania globalnej obecności i możliwości w obszarze, który dobrze znamy, rozumiemy i z sukcesem rozwijaliśmy przez pokolenia – skomentował Pierre Tossut, prezes firmy Puratos.

– Dawn rozwinęła się w globalną firmę, koncentrując się na tym, co najważniejsze – naszych ludziach, produktach i klientach, którym służymy. Patrząc w przyszłość, ważne było znalezienie partnera, który podziela nasze wartości oraz długoterminowe podejście do biznesu. Podobnie jak Dawn, Puratos jest firmą rodzinną z mocnymi korzeniami i głębokim zaangażowaniem w ludzi, jakość oraz branżę piekarską – wskazała z kolei Carrie Jones Barber, prezeska Dawn Foods.