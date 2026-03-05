Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
05.03.2026 12:26

Dwa samoloty z Bliskiego Wschodu lecą do Warszawy

W tej chwili dwa samoloty z Bliskiego Wschodu, z Dubaju i z Szardży, lecą do Warszawy – podał członek biura prasowego Lotniska Chopina. To maszyny Emirates oraz Air Arabia.

– W tej chwili na Lotnisko Chopina leci samolot linii Emirates z Dubaju i zaraz za nim leci samolot linii Air Arabia z Szardży – powiedział Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.

Dodał też, że w piątek powinien przylecieć kolejny samolot linii Air Arabia z Szardży. Z kolei lot linii Emirates z Dubaju, też zaplanowany na piątek, został odwołany.

Powiedział też, że wznowienie połączeń LOT-u do Dubaju zależy od zaleceń Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

– Na ten moment zalecenie agencji jest takie, żeby wstrzymać loty i obowiązuje do 6 marca. Jeżeli EASA przedłuży rekomendacje, to PLL LOT będą się stosować do tych zaleceń – wyjaśnił.

W odwecie za trwający od soboty atak USA i Izraela, Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku wiele państw na Bliskim Wschodzie. Polskie MSZ nie odnotowało żadnych ofiar wśród Polaków przebywających w tych krajach.

Niektóre z nich zamknęły jednak swoją przestrzeń powietrzną. Wiele linii lotniczych odwołało połączenia w regionie, co uniemożliwiło Polakom powrót do kraju. To m.in. LOT, ale też Wizz Air, Lufthansa, Qatar Airways, KLM, Air France, Turkish Airlines czy Air India.

Przeczytaj też: Pierwszy transport Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu ma wrócić o północy

Na zdjęciu samolot Air Arabia w powietrzu na tle zachodzącego słońca.
Do Polski lecą dwa samoloty w Bliskiego Wschodu. Fot. mat. pras.
