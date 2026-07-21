Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.07.2026
NEWSROOM XYZ
21.07.2026 14:30

Dyktator Nikaragui kończy z wyborami w kraju. „Niech o tym zapomną"

Prezydent Nikaragui Daniel Ortega, który rządzi krajem wraz ze swoją żoną, zapowiedział koniec wyborów. Stwierdził, że nie da opozycji nawet cienia szansy na przejęcie rządów w Nikaragui.

Daniel Ortega
Dyktator Nikaragui zapowiedział, że więcej w jego kraju wyborów nie będzie. Fot. Gaby Oraa/Bloomberg via Getty Images

– Niech o tym zapomną! Nie będzie już tu wyborów, w których oni mogliby próbować przejąć rząd i władzę – powiedział Ortega podczas obchodów 47. rocznicy rewolucji sandinistowskiej. Podczas niej pomógł obalić proamerykańską dyktaturę Anastasia Somozy Debaylego. Jego zdaniem opozycja jest bowiem wspierana przez USA, które chcą odzyskać wpływy w Nikaragui. Waszyngton na razie tych słów nie skomentował. Jednak wcześniej administracja Trumpa nałożyła sankcje na 2350 urzędników Nikaragui i ich rodziny.

Sama deklaracja niczego w kraju nie zmieni poza retoryką władz. W 2025 r. Ortega zmienił bowiem konstytucję. Zmienił ustrój na monopartyjny oraz powołał swoją żonę Rosario Murillo na współrządzącą krajem i wydłużył kadencję prezydenta z pięciu do sześciu lat. Razem z żoną ma pełną kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości i wojskiem.

ONZ oskarża tę parę o systematyczne łamanie praw człowieka – jak choćby w 2018 r., gdy brutalnie stłumiono antyrządowe protesty. W starciach zginęło ponad 300 osób.

Jeden z liderów opozycji – Felix Maradiaga, który został zmuszony do ucieczki do USA – uznał jednak, że słowa dyktatora to oznaka strachu. – Ortega publicznie przyznał, co od dawna było jego prawdziwym zamiarem: sprawić, by jego tyrański projekt nie został poddany żadnej demokratycznej kontroli – powiedział agencji Reutera.

Źródło: PAP

Ukraina nałożyła sankcję na Aleksandra Łukaszenkę
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Państwowy e-dziennik za 190 mln. ZNP chce wstrzymania projektu, resort finansów wytyka braki
Związek Nauczycielstwa Polskiego ma wiele zastrzeżeń do rządowego projektu ustawy o państwowym dzienniku elektronicznym i apeluje o wstrzymanie prac. Na istotne braki w projekcie zwraca uwagę również…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polski startup przyspiesza odkrywanie leków dzięki AI. W 2026 r. chce znów potroić sprzedaż
Molecule.one rozwija platformę Maria, która łączy modele AI, autonomiczne laboratorium i dane chemiczne. Startup współpracował z OpenAI przy optymalizacji reakcji wykorzystywanej w produkcji leków, a…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Rosji brakuje żołnierzy. Kreml zastanawia się nad kolejną mobilizacją
Rosyjska propaganda przekonuje, że ochotnicy tłumnie zgłaszają się do armii. Tymczasem Kreml ma coraz większy problem z pozyskaniem ludzi na wojnę przeciwko Ukrainie. Władze sięgają po łapanki w…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Finał mundialu: ekonomicznie. Do przerwy 2:0 dla Argentyny, zwycięża Hiszpania
Pod koniec XIX wieku Argentyna rozwijała się znacznie szybciej niż Hiszpania. Jednak druga połowa XX wieku całkowicie odmieniła wynik tego pojedynku. Pod koniec XIX wieku Argentyna rozwijała się…
19.07.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Mundial 2026 - sprawdź swoją sportową wiedzę! (2/2)
Mundialowy finał i tak odbędzie się bez nas, ale Ty możesz wejść do gry i sprawdzić swoją wiedzę w naszym sportowym quizie.
19.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Grupa Kęty wśród liderów WIG20. Modivo najsłabsze wśród blue chipów. Notowania GPW z 20 lipca 2026 r.
W WIG20 radziły sobie spółki budowlane. W dół za to szła Żabka i Modivo. Oto notowania GPW z 20 lipca 2026 r.
20.07.2026