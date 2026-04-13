Dyrektor ds. przychodów OpenAI uderza w Microsoft i Anthropic. Chwali za to Amazon

Denise Dresser, nowa szefowa przychodów OpenAI, wysłała swoim pracownikom notatkę, w której chwali związki z Amazonem. Jednocześnie krytykuje w niej zarówno Microsoft, jak i konkurencję z Anthropic.

"Nasze partnerstwo z Microsoftem było podstawą naszego sukcesu. Ale jednocześnie ograniczyło nasze możliwości zawarcia nowych umów" – napisała Dresser, komentując inwestycje koncernu z Redmond, który włożył już w startup (od 2019 r.) ok. 13 miliardów dolarów. Jednocześnie mocno chwaliła umowę z Amazonem, na mocy której koncern chce zainwestować ok. 50 miliardów dolarów i stać się strategicznym partnerem OpenAI. Jej zdaniem dostęp, który firmy mają do największych modeli AI dzięki platformie Amazon zwanej Bedrock, sprawił, że "popyt na nasze usługi stał się oszałamiający".

Ostra walka o klienta biznesowego

OpenAI, jak tłumaczy CNBC, walczy bowiem przede wszystkim o klienta biznesowego. A na tym rynku króluje Anthropic ze swoją AI – Claude. Coraz bardziej rozpycha się też na nim Google.

Nic więc dziwnego, że oba startupy walczą nie tylko o klientów, ale i o inwestorów. Zwłaszcza że oba starają się o to, by wejść w tym roku na giełdę. Tymczasem rynek wycenia OpenAI na 850 miliardów dolarów, a rywala na 380 miliardów.

Dresser dodała w swojej notatce, że strategia Anthropic oparta jest na "strachu i ograniczeniach oraz pomyśle, że wąska grupa elit powinna kontrolować AI". Dlatego jej zdaniem "pozytywny przekaz OpenAI" wygra w długim okresie czasu. Jak twierdzi, Anthropic zarezerwował też sobie za mało mocy obliczeniowej, a to oznacza, że OpenAI powiększa z każdym dniem swoją przewagę nad rywalem.

Jak przypomina CNBC, związki między Microsoftem a OpenAI, choć określane jako "strategiczne", stały się ostatnio mocno napięte. W połowie 2024 r. koncern z Redmond dodał startup na swoją listę konkurentów, na której są takie firmy jak Amazon, Google czy Apple. Do tego firma zaczęła w 2025 r. testować własne modele AI. Z kolei OpenAI szuka nowych dostawców chmury obliczeniowej, sięgając nawet do Google’a czy Oracle.

Sama Dresser to była szefowa Slacka i długoletnia dyrektor zarządzająca w Salesforce. Od grudnia zaś pracuje dla OpenAI.