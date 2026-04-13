13.04.2026

Dyrektor ds. przychodów OpenAI uderza w Microsoft i Anthropic. Chwali za to Amazon

Denise Dresser, nowa szefowa przychodów OpenAI, wysłała swoim pracownikom notatkę, w której chwali związki z Amazonem. Jednocześnie krytykuje w niej zarówno Microsoft, jak i konkurencję z Anthropic.

"Nasze partnerstwo z Microsoftem było podstawą naszego sukcesu. Ale jednocześnie ograniczyło nasze możliwości zawarcia nowych umów" – napisała Dresser, komentując inwestycje koncernu z Redmond, który włożył już w startup (od 2019 r.) ok. 13 miliardów dolarów. Jednocześnie mocno chwaliła umowę z Amazonem, na mocy której koncern chce zainwestować ok. 50 miliardów dolarów i stać się strategicznym partnerem OpenAI. Jej zdaniem dostęp, który firmy mają do największych modeli AI dzięki platformie Amazon zwanej Bedrock, sprawił, że "popyt na nasze usługi stał się oszałamiający".

Ostra walka o klienta biznesowego

OpenAI, jak tłumaczy CNBC, walczy bowiem przede wszystkim o klienta biznesowego. A na tym rynku króluje Anthropic ze swoją AI – Claude. Coraz bardziej rozpycha się też na nim Google.

Nic więc dziwnego, że oba startupy walczą nie tylko o klientów, ale i o inwestorów. Zwłaszcza że oba starają się o to, by wejść w tym roku na giełdę. Tymczasem rynek wycenia OpenAI na 850 miliardów dolarów, a rywala na 380 miliardów.

Dresser dodała w swojej notatce, że strategia Anthropic oparta jest na "strachu i ograniczeniach oraz pomyśle, że wąska grupa elit powinna kontrolować AI". Dlatego jej zdaniem "pozytywny przekaz OpenAI" wygra w długim okresie czasu. Jak twierdzi, Anthropic zarezerwował też sobie za mało mocy obliczeniowej, a to oznacza, że OpenAI powiększa z każdym dniem swoją przewagę nad rywalem.

Jak przypomina CNBC, związki między Microsoftem a OpenAI, choć określane jako "strategiczne", stały się ostatnio mocno napięte. W połowie 2024 r. koncern z Redmond dodał startup na swoją listę konkurentów, na której są takie firmy jak Amazon, Google czy Apple. Do tego firma zaczęła w 2025 r. testować własne modele AI. Z kolei OpenAI szuka nowych dostawców chmury obliczeniowej, sięgając nawet do Google’a czy Oracle.

Sama Dresser to była szefowa Slacka i długoletnia dyrektor zarządzająca w Salesforce. Od grudnia zaś pracuje dla OpenAI.

Atak na dom szefa OpenAI. 20-latek rzucił koktajlem MołotowaOpe
OpenAI krytykuje Microsoft i Anthropic. Foto: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)
Szef Siemens Polska: local content to dobry kierunek dla polskiego przemysłu
– Chiny rozwijają się szybko, ale Europa nie jest na przegranej pozycji. Kluczowe jest stworzenie warunków dla rozwoju rodzimych technologii – wskazuje Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska. W Unii…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
140 mln euro dla technologicznych firm. Fundusz Cogito rośnie dzięki Future Tech Poland
Cogito Fund II pozyskał 30 mln euro z programu Future Tech Poland i może urosnąć do ponad 140 mln euro. Rośnie pula pieniędzy na rozwój polskich spółek technologicznych i ich zagraniczną ekspansję.
13.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
W Izraelu wraca kara śmierci. Ale tylko dla Palestyńczyków
Po ponad sześciu dekadach nieformalnego moratorium Izrael przywraca karę śmierci. Kneset przegłosował prawo, które nie tylko ułatwia wysyłanie skazanych na szubienicę, ale też drastycznie pogłębia…
12.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój
Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania pre-seed. Firma rozwijająca rozwiązania AI dla handlu planuje skalowanie działalności i ekspansję do USA. W rundzie uczestniczyli…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Orbán nie ma już kasy, Magyar obiecuje miliardy z UE. W kampanii Zełenski przejął rolę Sorosa
Węgry potrzebują miliardów zamrożonych w UE, bo gospodarka po 16 latach rządów Viktora Orbána jest w opłakanym stanie, na skraju recesji. Władimir Putin i Donald Trump popierają tego samego kandydata.
10.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Węgrzy decydują. Byliśmy na finale kampanii opozycji (RELACJA Z WĘGIER)
Węgrzy ruszyli do urn w historycznych wyborach parlamentarnych, w których spodziewana jest rekordowa frekwencja. Lider opozycji Péter Magyar w końcówce kampanii ubiegał się o głosy wyborców na…
12.04.2026