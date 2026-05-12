Działania UE przeciw TikTokowi, Mecie i X w sprawie ochrony dzieci

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w Kopenhadze, że UE prowadzi działania przeciwko największym platformom społecznościowym w związku z niewystarczającą ochroną dzieci w internecie. Jak podkreśliła, Europa nie zamierza akceptować modeli biznesowych opartych na uzależniającym designie i ekspozycji najmłodszych na szkodliwe treści.

Wystąpienie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen miało miejsce we wtorek w Kopenhadze podczas szczytu poświęconego sztucznej inteligencji i bezpieczeństwu dzieci w sieci. Jak zaznaczyła, coraz większa część opinii publicznej postrzega potęgę big tech jako dominującą, jednak – jej zdaniem – to Europa wyznacza standardy ochrony najmłodszych użytkowników internetu.

Von der Leyen wskazała, że kluczowym narzędziem egzekwowania tych zasad są unijne przepisy o usługach cyfrowych (DSA), które pozwalają Komisji Europejskiej na prowadzenie postępowań wobec platform naruszających prawo. Podkreśliła, że to nie koncerny technologiczne, lecz instytucje UE ustalają reguły funkcjonowania internetu w Europie.

Jednym z głównych postępowań objęto platformę TikTok. Komisja zarzuca jej stosowanie tzw. uzależniającego designu, który ma skłaniać dzieci do długotrwałego korzystania z aplikacji poprzez automatyczne odtwarzanie treści, niekończące się przewijanie oraz powiadomienia push.

Czytaj również: Bruksela bierze się za platformy społecznościowe. Komisja Europejska chce zwalczyć uzależniające zachowania aplikacji

Drugim obszarem działań KE jest Meta, właściciel Facebooka i Instagrama. Komisja wskazuje, że platformy te nie zapewniają skutecznej weryfikacji wieku użytkowników, co w praktyce pozwala na korzystanie z nich dzieciom poniżej 13. roku życia, mimo formalnych ograniczeń regulaminowych.

Postępowanie prowadzone jest także wobec platformy X. Komisja bada m.in. wykorzystanie narzędzia Grok do tworzenia i rozpowszechniania materiałów mogących przedstawiać seksualne wykorzystywanie dzieci, a także szerszy problem dostępu najmłodszych do treści promujących zaburzenia odżywiania czy samookaleczenia.

Szefowa KE przyznała jednocześnie, że skala problemu wymaga dalszych działań. Poinformowała o powołaniu specjalnej grupy doradczej ds. bezpieczeństwa dzieci w internecie, która do lata ma przedstawić rekomendacje dotyczące dodatkowych zabezpieczeń. Komisja rozwija także narzędzia technologiczne do weryfikacji wieku użytkowników platform.

Czytaj również: Allegro rozpoczyna współpracę z OpenAI. „Początek zmian, które może przynieść nam sztuczna inteligencja"

Von der Leyen podkreśliła również, że dyskusja o minimalnym wieku korzystania z mediów społecznościowych staje się w UE coraz bardziej realna. Wskazała, że większość państw członkowskich dostrzega taką potrzebę, a część – jak Dania oraz dziewięć innych krajów – już pracuje nad własnymi rozwiązaniami w tym zakresie.

Źródło: PAP