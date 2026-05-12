Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.05.2026
NEWSROOM XYZ
12.05.2026 18:59

Działania UE przeciw TikTokowi, Mecie i X w sprawie ochrony dzieci

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w Kopenhadze, że UE prowadzi działania przeciwko największym platformom społecznościowym w związku z niewystarczającą ochroną dzieci w internecie. Jak podkreśliła, Europa nie zamierza akceptować modeli biznesowych opartych na uzależniającym designie i ekspozycji najmłodszych na szkodliwe treści.

Wystąpienie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen miało miejsce we wtorek w Kopenhadze podczas szczytu poświęconego sztucznej inteligencji i bezpieczeństwu dzieci w sieci. Jak zaznaczyła, coraz większa część opinii publicznej postrzega potęgę big tech jako dominującą, jednak – jej zdaniem – to Europa wyznacza standardy ochrony najmłodszych użytkowników internetu.

Von der Leyen wskazała, że kluczowym narzędziem egzekwowania tych zasad są unijne przepisy o usługach cyfrowych (DSA), które pozwalają Komisji Europejskiej na prowadzenie postępowań wobec platform naruszających prawo. Podkreśliła, że to nie koncerny technologiczne, lecz instytucje UE ustalają reguły funkcjonowania internetu w Europie.

Jednym z głównych postępowań objęto platformę TikTok. Komisja zarzuca jej stosowanie tzw. uzależniającego designu, który ma skłaniać dzieci do długotrwałego korzystania z aplikacji poprzez automatyczne odtwarzanie treści, niekończące się przewijanie oraz powiadomienia push.

Czytaj również: Bruksela bierze się za platformy społecznościowe. Komisja Europejska chce zwalczyć uzależniające zachowania aplikacji

Drugim obszarem działań KE jest Meta, właściciel Facebooka i Instagrama. Komisja wskazuje, że platformy te nie zapewniają skutecznej weryfikacji wieku użytkowników, co w praktyce pozwala na korzystanie z nich dzieciom poniżej 13. roku życia, mimo formalnych ograniczeń regulaminowych.

Postępowanie prowadzone jest także wobec platformy X. Komisja bada m.in. wykorzystanie narzędzia Grok do tworzenia i rozpowszechniania materiałów mogących przedstawiać seksualne wykorzystywanie dzieci, a także szerszy problem dostępu najmłodszych do treści promujących zaburzenia odżywiania czy samookaleczenia.

Szefowa KE przyznała jednocześnie, że skala problemu wymaga dalszych działań. Poinformowała o powołaniu specjalnej grupy doradczej ds. bezpieczeństwa dzieci w internecie, która do lata ma przedstawić rekomendacje dotyczące dodatkowych zabezpieczeń. Komisja rozwija także narzędzia technologiczne do weryfikacji wieku użytkowników platform.

Czytaj również: Allegro rozpoczyna współpracę z OpenAI. „Początek zmian, które może przynieść nam sztuczna inteligencja"

Von der Leyen podkreśliła również, że dyskusja o minimalnym wieku korzystania z mediów społecznościowych staje się w UE coraz bardziej realna. Wskazała, że większość państw członkowskich dostrzega taką potrzebę, a część – jak Dania oraz dziewięć innych krajów – już pracuje nad własnymi rozwiązaniami w tym zakresie.

Źródło: PAP

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Von der Leyen podkreśliła również, że dyskusja o minimalnym wieku korzystania z mediów społecznościowych staje się w UE coraz bardziej realna. Fot. Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudowali techbiznesy warte miliard. Teraz Karwatkowie mierzą w rewolucję AI w tworzeniu systemów
Dotychczasowe sukcesy ustawiły ich do końca życia, ale nie wyczerpały ambicji. Nowy projekt wpisuje się w trend kodowania z AI i personalizacji oprogramowania. Jak podbić rynek alternatywą dla…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Na GPW lekka wyprzedaż. Podsumowanie notowań 12 maja 2026 r.
We wtorek na warszawskim parkiecie wszystkie indeksy podążały do zamknięcia dnia na minusach. Wedle stanu z ok. godz. 16.15 WIG20 zniżkował o prawie 1,7 proc., a najsłabsze wśród blue chipów było…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Francja uderza w reklamy leków na otyłość. Milionowe kary dla big pharmy
Francuski regulator rynku leków zaostrza kurs wobec marketingu farmaceutycznego. Decyzja o dużych karach pieniężnych z 4 maja uderza w dwóch globalnych gigantów — Novo Nordisk i Eli Lilly.…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ukraińcy mają w zasięgu jedną czwartą Rosji. Jakie mogą być kolejne cele dronów?
Ukraińskie drony stały się w ostatnim czasie przekleństwem dla Rosji i jej przemysłu naftowego – od Morza Czarnego po Bałtyk. Kreml sięga po nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, ale Ukraińcy mają już…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
„Efekt Czarnka” szybko zgasł. PiS wewnętrznie się chwieje, ale... prześcignął KO na TikToku (POLITYKA W SIECI)
Ostatnie dwa miesiące w polskiej polityce niemal co tydzień przynosiły małe trzęsienia ziemi. Czarnek kandydatem na premiera, rozpad Polski 2050, weto ws. SAFE czy awantury wewnątrz PiS odcisnęły…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek mieszkań utknął. Kupujący i deweloperzy czekają na ruch drugiej strony
Spowolnienie rynku najmu zaczyna wpływać na cały sektor nieruchomości. Malejąca rentowność mieszkań, rosnące koszty utrzymania i niepewność regulacyjna mogą skłonić część inwestorów do sprzedaży…
11.05.2026