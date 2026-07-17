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17.07.2026 09:51

Dziewięć podpisów i dwa weta. Prezydent odrzucił projekt ustawy o statusie osoby najbliższej

Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziewięć ustaw. Zawetował dwa projekty –  ustawę o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą.

Karol Nawrocki
Jestem gotowy do rozmów o statusie osoby najbliższej, ale nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie – mówił prezydent. Fot. PAP/EPA/Toms Kalnins

W piątek rano prezydent Karol Nawrocki poinformował o swoich decyzjach w sprawie jedenastu ustaw, które trafiły na jego biurko. Dwie spośród nich zawetował, a dziewięć podpisał. Jedną z zatwierdzonych skierował jednak do Trybunału Konstytucyjnego.

Wśród podpisanych przez prezydenta ustaw znalazły się m.in ustawa o cyfryzacji dokumentów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych, ustawa o chroniąca doktorantów przed skutkami ewaluacji jednostek naukowych, ustawa zmieniającą zasady pobierania opłat w systemie e-TOLL oraz ustawa dotycząca ubezpieczeń rolnych.

Karol Nawrocki podpisał też ustawę dotyczącą postępowań ws. kredytów frankowych.

– Podpis pod ustawą jest decyzją na rzecz ochrony konsumenta – podkreślił.

Prezydent złożył też swój podpis pod projektem ustawę o zakazie patostreamingu.

– Nie jest to ustawa bez wad. Brakuje w niej na przykład dokładnej definicji patostreamingu [...] Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość ustawy nie może powodować bezczynności – mówił.

Podpisał także ustawę o bonie senioralnym. Wcześniej sejm przegłosował ją ponadpartyjną większością.

– Ustawa jest jednak znacznie skromniejsza, niż obiecywał rząd [...] Oczekuję jej rozwinięcia w prawdziwy, kompleksowy system opieki nad seniorami – stwierdził Karol Nawrocki.

Podpisał też ustawę wprowadzającą ogólnokrajowe standardy opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Skierował ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

– Zgadzam się z kierunkiem zmian i dlatego zdecydowałem o podpisaniu ustawy. Jednocześnie, ze względu na poważne wątpliwości dotyczące ingerencji w konstytucyjnie gwarantowaną samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, skieruję ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej – tłumaczył.

Prezydent złożył swój podpis także pod ustawą umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy. Jej powstanie jest pokłosiem tzw. afery szpitalnej. Choć stwierdził, że jest ona niedoskonała, to powiedział, że pozostawienie systemu bez mechanizmów kontroli byłoby gorszym rozwiązaniem.

Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej

Prezydent zawetował jednak ustawę o statusie osoby najbliższej i wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą.

– Nazwa ustawy nie zmienia jej treści [...] W mojej ocenie i poglądach nic się nie zmieniło. Jestem gotowy do rozmów o statusie osoby najbliższej, ale nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie adopcja dzieci przez pary homoseksualne [...] Te projekty tworzą nową instytucję prawa rodzinnego, budując alternatywę dla małżeństwa. Nie zgadzam się na to – tłumaczył.

Jako kolejne powody weta wskazał skalę ingerencji w system prawa, bo – jak mówił – projekty zmieniały 238 innych ustaw, a także zasadę sprawiedliwości społecznej.

– Przepisy przyznawałyby osobom pozostającym w nieformalnych związkach m.in. możliwość wspólnego rozliczenia PIT, zwolnienie z podatku od spadków oraz dostęp do określonych świadczeń socjalnych i emerytalnych. Jednocześnie zakres obowiązków stron byłby mniejszy niż w przypadku małżeństwa – mówił.

Przeczytaj więcej: Umowa o wspólnym pożyciu zamiast związków partnerskich

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