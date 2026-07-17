Dziewięć podpisów i dwa weta. Prezydent odrzucił projekt ustawy o statusie osoby najbliższej

Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziewięć ustaw. Zawetował dwa projekty – ustawę o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą.

Jestem gotowy do rozmów o statusie osoby najbliższej, ale nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie – mówił prezydent. Fot. PAP/EPA/Toms Kalnins

W piątek rano prezydent Karol Nawrocki poinformował o swoich decyzjach w sprawie jedenastu ustaw, które trafiły na jego biurko. Dwie spośród nich zawetował, a dziewięć podpisał. Jedną z zatwierdzonych skierował jednak do Trybunału Konstytucyjnego.

Wśród podpisanych przez prezydenta ustaw znalazły się m.in ustawa o cyfryzacji dokumentów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych, ustawa o chroniąca doktorantów przed skutkami ewaluacji jednostek naukowych, ustawa zmieniającą zasady pobierania opłat w systemie e-TOLL oraz ustawa dotycząca ubezpieczeń rolnych.

Karol Nawrocki podpisał też ustawę dotyczącą postępowań ws. kredytów frankowych.

– Podpis pod ustawą jest decyzją na rzecz ochrony konsumenta – podkreślił.

Prezydent złożył też swój podpis pod projektem ustawę o zakazie patostreamingu.

– Nie jest to ustawa bez wad. Brakuje w niej na przykład dokładnej definicji patostreamingu [...] Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość ustawy nie może powodować bezczynności – mówił.

Podpisał także ustawę o bonie senioralnym. Wcześniej sejm przegłosował ją ponadpartyjną większością.

– Ustawa jest jednak znacznie skromniejsza, niż obiecywał rząd [...] Oczekuję jej rozwinięcia w prawdziwy, kompleksowy system opieki nad seniorami – stwierdził Karol Nawrocki.

Podpisał też ustawę wprowadzającą ogólnokrajowe standardy opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Skierował ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

– Zgadzam się z kierunkiem zmian i dlatego zdecydowałem o podpisaniu ustawy. Jednocześnie, ze względu na poważne wątpliwości dotyczące ingerencji w konstytucyjnie gwarantowaną samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, skieruję ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej – tłumaczył.

Prezydent złożył swój podpis także pod ustawą umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy. Jej powstanie jest pokłosiem tzw. afery szpitalnej. Choć stwierdził, że jest ona niedoskonała, to powiedział, że pozostawienie systemu bez mechanizmów kontroli byłoby gorszym rozwiązaniem.

Oświadczenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego ws. kolejnych ustaw. pic.twitter.com/l2EeaHng6c — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) July 17, 2026

Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej

Prezydent zawetował jednak ustawę o statusie osoby najbliższej i wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą.

– Nazwa ustawy nie zmienia jej treści [...] W mojej ocenie i poglądach nic się nie zmieniło. Jestem gotowy do rozmów o statusie osoby najbliższej, ale nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie adopcja dzieci przez pary homoseksualne [...] Te projekty tworzą nową instytucję prawa rodzinnego, budując alternatywę dla małżeństwa. Nie zgadzam się na to – tłumaczył.

Jako kolejne powody weta wskazał skalę ingerencji w system prawa, bo – jak mówił – projekty zmieniały 238 innych ustaw, a także zasadę sprawiedliwości społecznej.

– Przepisy przyznawałyby osobom pozostającym w nieformalnych związkach m.in. możliwość wspólnego rozliczenia PIT, zwolnienie z podatku od spadków oraz dostęp do określonych świadczeń socjalnych i emerytalnych. Jednocześnie zakres obowiązków stron byłby mniejszy niż w przypadku małżeństwa – mówił.

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