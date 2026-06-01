EBI pożyczy Allegro 1 mld zł na rozwój technologii i sztucznej inteligencji

Europejski Bank Inwestycyjny udzieli Allegro finansowania w wysokości 1 mld zł na rozwój nowych technologii i badań. Środki mają wesprzeć m.in. wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz modernizację platformy e-commerce.

Europejski Bank Inwestycyjny podpisał w poniedziałek umowę finansową z Allegro, na mocy której polska platforma handlu internetowego otrzyma 1 mld zł długoterminowego finansowania. Jest to pierwsza współpraca obu podmiotów, a zarazem największy program badawczo-rozwojowy wsparty przez Grupę EBI w sektorze prywatnym w Polsce.

Środki pochodzą z programu TechEU, którego celem jest wspieranie rozwoju innowacji i zaawansowanych technologii w Europie. Do 2027 r. inicjatywa ma pomóc uruchomić inwestycje o wartości 250 mld euro w obszarach takich jak sztuczna inteligencja, technologie niskoemisyjne czy komputery kwantowe.

Allegro przeznaczy pozyskane finansowanie na rozwój technologiczny swojej platformy. Firma planuje wdrażać rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, a także rozwijać nowe systemy dostaw i obsługi klienta. Według spółki środki pozwolą również na rozbudowę zaplecza technologicznego, rozwój algorytmów i modeli AI oraz zatrudnianie specjalistów, w tym inżynierów oprogramowania i analityków danych.

Pożyczka pokryje niemal 40 proc. wydatków Allegro na badania, rozwój i innowacje planowanych do 2030 r. Inwestycje będą realizowane w kilku ośrodkach w Polsce. Według EBI projekt ma wspierać rozwój kompetencji cyfrowych oraz wzmacniać spójność społeczną i terytorialną Unii Europejskiej.

Allegro jest największą platformą e-commerce w Polsce, posiadającą około jednej trzeciej udziału w krajowym rynku. Spółka prowadzi także działalność w Czechach, na Słowacji i Węgrzech, umożliwiając przedsiębiorcom z sektora MŚP dotarcie do klientów w regionie Europy Środkowej.

Dla Allegro jest to pierwsza umowa finansowania zawarta z wielostronną instytucją finansową. Europejski Bank Inwestycyjny wskazuje, że wsparcie ma pomóc spółce utrzymać konkurencyjność na rynku handlu internetowego oraz rozwijać technologie tworzone w Europie.

Grupa EBI jest instytucją finansową należącą do państw członkowskich Unii Europejskiej. W 2025 r. przeznaczyła na inwestycje 100 mld euro, wspierając projekty związane m.in. z cyfryzacją, innowacjami technologicznymi, bezpieczeństwem, ochroną klimatu oraz rozwojem infrastruktury.